นางงามเขมร อวดชุดประจำชาติ ยันมีมาแต่ราชวงศ์โบราณ คนเอ๊ะ ทำไมเหมือนชุดไทย?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 10:15 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 10:44 น.
Miss Cosmo 2025 เขมรโพสต์ร่ายยาวประวัติชุดราชสำนัก

เกิดอะไรขึ้น? Miss Cosmo 2025 เขมรโพสต์ร่ายยาวประวัติชุดราชสำนัก ยันมีมาแต่โบราณ ชาวเน็ตไทยข้องใจคล้ายชุดไทย หลังเพิ่งผ่านดราม่า ‘Land of Smiles’ มาหมาดๆ

หลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแฟนนางงามไทยตั้งข้อสงสัยถึง Miss Charm กัมพูชา 2025 ที่มีการพูดสโลแกนเปิดตัวใน VTR ว่า Land of Smiles หรือ เมืองแห่งรอยยิ้ม ทับไลน์ไทยแลนด์ จนเกิดดราม่าไปแล้ว ล่าสุดดูเหมือนจะเกิดกระแสครั้งใหม่จะปะทุอีกครั้ง กรณีนางงามจากเวที Miss Cosmo 2025 ออกมาโพสต์ภาพ เครื่องแต่งกายประจำชาติเขมรแบบราชวงศ์ พร้อมร่ายยาวถึงที่มาชุดที่มาอย่างยาวนาน แต่ชาวเน็ตไทยสะดุดตาและตั้งข้อสงสัยว่ามีความคล้ายคลึงกับชุดไทย

เธอโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Phorn Sreypii อธิบายว่า ในช่วงทศวรรษที่ 1960 สมเด็จพระมหากษัตริย์ นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดาแห่งชาติกัมพูชา ทรงโปรดที่จะฉลองพระองค์ด้วยชุดแต่งกายประจำชาติเขมรตามแบบอย่างราชประเพณี เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจตามเสด็จพระกรุณา พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระบรมรัตนโกศ ในพระราชพิธีทวาทศมาสจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชประเพณีอันรุ่งเรืองของเขมรที่มีมาแต่โบราณกาล

ในช่วงทศวรรษเดียวกันนั้น ทั้งสองพระองค์ยังทรงโปรดที่จะฉลองพระองค์แบบราชสำนักเต็มยศนี้ในการถ่ายทำภาพยนตร์สารคดี และฉายพระรูปร่วมกันในฐานะคู่รักและคู่สมรสเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย

ตามราชประเพณีของพระมหากษัตริยานีและเจ้านายฝ่ายในของเขมรแต่โบราณกาล เครื่องแต่งกายเต็มยศสำหรับพระราชินีในพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีต้อนรับพระราชอาคันตุกะ และพระราชพิธีอภิเษกสมรส โดยทั่วไปตามข้อกำหนดจะต้องนุ่งผ้าสมปักปูมหรือผ้าไหมยกทองชั้นดี นุ่งแบบจีบหน้านาง (นุ่งสมลุย) ห่มสไบรองชั้นในที่เป็นสไบจีบ (สไบอังกัญ) และห่มทับด้วยสไบปักดิ้นทองอย่างประณีตตามแบบโบราณ จากนั้นจึงประดับด้วยเครื่องประดับอัญมณี สร้อยสังวาล กำไลต่าง ๆ มากน้อยตามความนิยมในยุคสมัย

นางงามกัมพูชาเคลมชุดไทย
ภาพจาก Facebook : Phorn Sreypii-ផន ស្រីពី

ประเพณีการทรงเครื่องแต่งกายเต็มยศนี้ พบว่ามีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในสมัยสังคมราษฎร์นิยม (Sangkum Reastr Niyum) เราได้เห็นเจ้านายฝ่ายในหลายพระองค์ รวมถึงสมเด็จพระมหากษัตริยานี พระวรราชมารดาแห่งชาติเขมร ยังคงรักษาธรรมเนียมการนุ่งผ้าสมลุย ห่มสไบจีบรองใน และห่มสไบปักทับ ในพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ และจนถึงปัจจุบัน พระบรมวงศานุวงศ์ก็ยังคงรักษาการใช้เครื่องแต่งกายอันประณีตนี้ไว้อย่างเหนียวแน่น ส่วนสามัญชนทั่วไปก็นำแบบอย่างเครื่องแต่งกายนี้มาใช้ในพิธีมงคลสมรสของตนอย่างไม่ขาดสาย

การห่มสไบและการนุ่งผ้าสมลุยนี้ปรากฏอยู่ในอารยธรรมเขมรมาตั้งแต่สมัยก่อนเมืองพระนครและสมัยเมืองพระนครแล้ว แต่การห่มสไบมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยละแวกช่วงศตวรรษที่ 16 และสืบทอดเป็นมรดกมาจนถึงสมัยอุดงค์ สมัยอาณานิคม และสมัยสังคมราษฎร์นิยม ซึ่งเป็นลูกหลานรุ่นหลัง การห่มสไบปักดิ้นทองเต็มยศถือเป็นสิทธิพิเศษของราชวงศ์เขมรมาแต่โบราณ จนกระทั่งถึงสมัยอุดงค์ พระมหากษัตริย์เขมรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิทธิในการใช้เครื่องแต่งกายอันประณีตอย่างผ้าสมลุยและสไบนี้ ให้เป็นชุดแต่งกายตามประเพณีแก่ราษฎรเขมรทั่วไปใช้ในพิธีมงคลสมรส ผ่านกฎมณเฑียรบาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระชัยเชษฐา โดยทรงอนุญาตให้ราษฎรแต่งกายเลียนแบบราชวงศ์ได้

นางงามกัมพูชา Miss Cosmo 2025 - 4
ภาพจาก Facebook : Phorn Sreypii-ផន ស្រីពី

เครื่องแต่งกายแบบนุ่งผ้าสมลุยและห่มสไบได้วิวัฒนาการจนกลายเป็นชุดประจำชาติเขมรในปัจจุบัน และชาวเขมรทุกชนชั้นวรรณะยังคงใช้เป็นธรรมเนียมในพิธีมงคลสำคัญต่าง ๆ เช่น พิธีแต่งงาน พิธีโกนจุก พิธีขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นชุดไทยโบราณในการถ่ายภาพที่ระลึก ถ่ายภาพกับสถาปัตยกรรมปราสาทหินโบราณอันเป็นมรดกของชาติ ใช้เป็นชุดประจำชาติในงานระดับนานาชาติ และงานแสดงแฟชั่นโชว์ต่าง ๆ

แบบอย่างเครื่องแต่งกายที่สมเด็จพระมหากษัตริยานี พระวรราชมารดาแห่งชาติเขมร ทรงรักษาไว้ ถือเป็นมรดกอันล้ำค่าสำหรับชาวเขมรทั้งมวล ในการยึดถือเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎเกณฑ์การแต่งกายที่เป็นหัวใจสำคัญในโครงสร้างของชุดประจำชาติเขมร ซึ่งในครั้งนั้น สมเด็จพระมหากษัตริยานี ทรงฉลองพระองค์ผ้าสมปักปูมสีน้ำเงิน ทรงสไบจีบรองใน ทรงสไบปักดิ้นทองสีทองมีชายครุยและพู่ห้อย ทรงเครื่องประดับครบชุดตามโบราณราชประเพณี เช่น สร้อยสังวาล สร้อยคอทับทรวง เข็มกลัดรูปนกยูงรำแพนติดสไบ เข็มขัด และกำไลข้อมือข้อเท้า งดงามสมพระเกียรติยศเป็นที่น่าชื่นชมยิ่งนัก

นางงามกัมพูชา Miss Cosmo 2025 2
ภาพจาก Facebook : Phorn Sreypii-ផន ស្រីពី

ปัจจุบันประชาชนชาวเขมรยังคงรักษาสิทธิของตนในการสวมใส่ชุดประจำชาติเขมรแบบนุ่งผ้าสมลุยและห่มสไบ ซึ่งเป็นสิทธิที่พระมหากษัตริย์ได้พระราชทานมาหลายร้อยปีแล้ว และยังคงมุ่งมั่นพัฒนา อนุรักษ์ และเผยแพร่ชุดประจำชาติเขมร โดยเฉพาะการศึกษาเรียนรู้และยึดถือแบบอย่างการแต่งกายเต็มยศของสมเด็จพระมหากษัตริยานี พระวรราชมารดาแห่งชาติเขมร เพื่อให้ชุดประจำชาติเขมรนี้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมอันประเมินค่ามิได้ของชาติเขมร และเพื่อสืบทอดเป็นมรดกแก่ลูกหลานรุ่นหลังสืบไป

ดิฉัน Phorn Sreypii ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตและขออนุญาตโพสต์พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระมหากษัตริย์ นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดาแห่งชาติกัมพูชา ในเสรีภาพ ความมีเกียรติ และความสุข เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงต้นแบบของชุดแต่งกายเขมรของเรา

นางงามกัมพูชา Miss Cosmo 2025
ภาพจาก Facebook : Phorn Sreypii-ផន ស្រីពី
นางงามกัมพูชา Miss Cosmo 2025 -6
ภาพจาก Facebook : Phorn Sreypii-ផន ស្រីពី
นางงามกัมพูชา Miss Cosmo 2025 -7
ภาพจาก Facebook : Phorn Sreypii-ផន ស្រីពី
นางงามกัมพูชา Miss Cosmo 2025 -8
ภาพจาก Facebook : Phorn Sreypii-ផន ស្រីពី

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 10:15 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 10:44 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

