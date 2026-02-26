“เสือ ดุสิต” เผยหลังมอบตัว ยันไม่คิดหลบหนี ยอมรับเป็นคนเxี้ย จากนี้ขอไม่เที่ยวอีก

ข่าว

เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 11:05 น.
“เสือ ดุสิต” พร้อมพวกอีก 3 ราย เข้ามอบตัว ด้านตำรวจค้านประกันส่งศาลทันที เจ้าตัวปัดกร่างท้าตำรวจ ยอมรับเป็นคนเxี้ย จากนี้ขอไม่เที่ยวอีก

นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือ “เสือ ดุสิต” อายุ 40 ปี พร้อมด้วย นายอานนท์ จันสอน หรือ บอย อายุ 37 ปี และ นายไมตรี แสงฤทธิ์ หรือ แมน อายุ 29 ปี เดินทางเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ การมอบตัวครั้งนี้มี พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.ศุภชัย ศรีศักดิ์ ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี และ พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ เป็นผู้รับมอบตัว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันไม่อนุญาตให้ประกันตัว และคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 รายส่งศาลจังหวัดนนทบุรีทันที

พล.ต.ต.เดชรพี คงดี เปิดเผยขั้นตอนการมอบตัวของกลุ่ม “เสือ ดุสิต” ซึ่งก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมมา ผู้ก่อเหตุทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ส่วนอาการของผู้เสียหายปัจจุบันยังคงรักษาตัวอยู่ค่อนข้างสาหัส และทางเจ้าหน้าที่กำลังรอใบรับรองแพทย์เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส สำหรับประเด็นที่มีกระแสข่าวว่าผู้ก่อเหตุพูดจาท้าทายตำรวจนั้น จากการสอบถาม เสือ ดุสิต ยืนยันว่าไม่ได้พูดประโยคดังกล่าว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจึงขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา

เสือ ดุสิต เผยว่า ตั้งใจมามอบตัวตั้งแต่แรกและไม่ได้หลบหนี พร้อมยกมือไหว้ขอโทษและยืนยันว่าไม่ได้พูดท้าทายตำรวจ หรือใช้คำว่านนทบุรีใครก็ได้ รู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก พยายามให้คนกลางติดต่อผู้เสียหายแล้วแต่ทางผู้เสียหายยังไม่พร้อมพูดคุย จึงต้องยอมรับสภาพและยอมรับความผิดที่ได้ก่อขึ้น

เสือ ดุสิต ระบุเพิ่มเติมว่า หากไม่มีการจับก้นแฟนสาวจริงพร้อมให้ประหารชีวิต ปัจจุบันรู้สึกผิดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ ครอบครัวต้องแตกแยก โดยภรรยาที่คบกันมา 9 ปีตัดสินใจเลิกราไปแล้ว หลังจากนี้จะไม่ขอเที่ยวอีก จะขอรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดด้วยตัวเอง ยอมรับว่าตนเป็นคนเหี้ย

Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

