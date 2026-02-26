ข่าวดาราบันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? จั๊กจั่น ไร้งานละคร 3 ปี จนต้องเปลี่ยนอาชีพ ไม่เคยคิดชีวิตมาถึงจุดนี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 10:10 น.
134
จั๊กจั่น อคัมย์สิริ ไม่มีงานแสดง 3 ปี

จั๊กจั่น อคัมย์สิริ รับวงการละครซบเซาหนัก ไร้งานแสดงนาน 3 ปี จนต้องผันตัวเป็น TikToker เต็มตัว รู้สึกใจหายหลังทำงานมา 20 ปี แต่วันนี้ไม่มีละครให้เล่น

กลายเป็นชื่อที่ครองพื้นที่หน้าฟีดโซเชียลในตอนนี้ สำหรับ จั๊กจั่น อคัมย์สิริ เมนเทอร์สาวคนเก่งจากรายการ The Take ฮอร์โมน Season 2 ที่พักหลังมานี้เรามักจะเห็นเธอขยับมาทำคอนเทนต์บนโลกออนไลน์มากขึ้น หลังจากห่างหายจากหน้าจอแก้วไปนานพอสมควร ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจผ่าน ห้องข่าวบันเทิง ถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตที่ทำให้ต้องวางบทบาทนางเอกชั่วคราวเพื่อหาอาชีพใหม่

จั๊กจั่นยอมรับตามตรงว่า ปัจจุบันวงการละครไทยอยู่ในสภาวะที่เงียบเหงาและซบเซาลงอย่างมาก ส่งผลกระทบโดยตรงกับอาชีพนักแสดง ทำให้ไม่มีงานละครติดต่อมานานถึง 3 ปีเต็ม ถือเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่อยู่ในวงการมา ตั้งแต่เรียนจบมาจั๊กจั่นยึดอาชีพนักแสดงเพียงอย่างเดียวมาตลอด 20 กว่าปี และไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้จะไม่มีละครให้เล่น

“ต้องยอมรับว่าวงการละครเงียบเหงาซบเซา ไม่ได้เล่นละครมา 3 ปีแล้ว คิดถึงนะ เพราะเรียนจบมาก็เล่นละครมาตลอดเลย 20 กว่าปี ไม่เคยทำอาชีพอื่น แล้วก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะไม่ได้เล่นละคร จึงผันตัวไปเป็น TikToker แต่ถ้ามีละครติดต่อมาก็อยากเล่า”

อย้างไรก็ดี จั๊กจั่น ยอมรับว่า “รู้สีกใจหาย จากเมื่อก่อนในอดีต 1 อาทิตย์เคยถ่ายละคร 3-4 เรื่อง ถ่ายไปออนไป ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ไม่ได้เป็นแค่พี่คนเดียวไง เป็นกันทุกคน นักแสดงรุ่นเราไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่ถึงจุดนี้ได้ ทุกวันนี้เห็นไหมนักแสดงก็จะมาเป็นแม่ค้าพ่อค้า มันไม่มีละครให้เล่นแล้ว อยากเล่นก็ไม่มีให้เล่น”

จั๊กจั่น อคัมย์สิริ-3
ภาพจาก Instagram : jj_akhamsiri
จั๊กจั่น อคัมย์สิริ-2
ภาพจาก Instagram : jj_akhamsiri
จั๊กจั่น อคัมย์สิริ
ภาพจาก Instagram : jj_akhamsiri
จั๊กจั่น อคัมย์สิริ และ มะเดี่ยว
ภาพจาก Instagram : jj_akhamsiri

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล ข่าวต่างประเทศ

สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิม จองอึน” ไม่ปิดโอกาสสานสัมพันธ์ “สหรัฐฯ” ลั่น “เกาหลีใต้” ศัตรูอันดับหนึ่ง

6 นาที ที่แล้ว
จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย บันเทิงเกาหลี

จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย

24 นาที ที่แล้ว
เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย นั่งกรรมการ 2 บริษัท

57 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 มี.ค. 69 ห้ามพลาดหวยสัญจร

58 นาที ที่แล้ว
วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียด ก่อนวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า เศรษฐกิจ

วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียด ก่อนวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ คว้ารางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นจะเป็นสื่อเฮงซวยต่อไป ข่าว

สรยุทธ คว้ารางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ลั่นจะเป็นสื่อเฮงซวยต่อไป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เสรีพิศุทธ์” เตรียมลุยเอาผิด “อนุทิน” แต่งตั้ง “ธรรมนัส” ผิดจริยธรรมร้ายแรง?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” เผย “ทักษิณ” พร้อมวางมือทางการเมือง หลังออกจากเรือนจำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 2569 ไปรษณีย์ไทย ขนส่งเอกชนเปิดไหม ข่าว

ไขข้อสงสัย วันมาฆบูชา 2569 ไปรษณีย์ไทย-ขนส่งเอกชนหยุดไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สิริพงษ์” ตอบเรื่อง “กล้าธรรม” ยังไม่จบ ย้ำคนปิดดีลคือ “นายก” เท่านั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก จ่อบุกกระทรวงแรงงาน ข่าวการเมือง

เที่ยงนี้ “ไอซ์ รักชนก” จ่อบุกกระทรวงแรงงาน ชวนผู้ประกันตนกินข้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าหน้าที่ช่วย “เต่ากระ” ติดอยู่ในเศษอวนลอยน้ำ อันตรายกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชนวนเหตุของการแตกหัก พี่เต้ กับพรรค ข่าวการเมือง

สรุปดราม่า “เต้ มงคลกิตติ์” ประกาศลาออก พรรคทางเลือกใหม่ ปมร้อง เลือกตั้งโมฆะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; เผยหลังมอบตัว ยันไม่คิดหลบหนี รับเป็นคนเxี้ย จากนี้ขอไม่เที่ยวอีก ข่าว

“เสือ ดุสิต” เผยหลังมอบตัว ยันไม่คิดหลบหนี ยอมรับเป็นคนเxี้ย จากนี้ขอไม่เที่ยวอีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป Miss Planet กัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป Miss Planet กัมพูชา อวดชุดประจำชาติ ย้ำต้นกำเนิด ไม่มีใครเลียนแบบได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มบราซิลรอดตาย ถูกหมาใหญ่รุมทำร้าย โชคดีแบตมือถือระเบิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติเศร้า หนุ่มคลั่งยิงตำรวจ โดนวิสามัญ เคยรับรางวัลคนดี ชีวิตพังเพราะยาเสพติด ข่าว

ประวัติเศร้า หนุ่มคลั่งยิงตำรวจ โดนวิสามัญ เคยรับรางวัลคนดี ชีวิตพังเพราะยาเสพติด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด หลุยส์ สก๊อต ออกงานครั้งแรก สีหน้าสดใสขึ้น หลังเผชิญมรสุมใหญ่ในชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; ขอโทษผู้เสียหาย ยันไม่เคยพูดท้า &quot;นนทบุรีใครก็ได้ ตำรวจกูไม่กลัวหรอก&quot; ข่าว

“เสือ ดุสิต” ขอโทษผู้เสียหาย ยันไม่เคยพูดท้า “นนทบุรีใครก็ได้ ตำรวจกูไม่กลัวหรอก”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

เทียบสเปก Galaxy S26 Ultra VS S25 Ultra คุ้มไหมที่จะเปลี่ยนใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.มัลลิกา” อัดคลิปมีคนร้องเรียนปัญหา “ผู้ว่าฯ” ไม่แก้ เอาแต่วิ่งสวนลุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จั๊กจั่น อคัมย์สิริ ไม่มีงานแสดง 3 ปี บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? จั๊กจั่น ไร้งานละคร 3 ปี จนต้องเปลี่ยนอาชีพ ไม่เคยคิดชีวิตมาถึงจุดนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แตกหัก! “พี่เต้” เตรียมยื่นลาออก “พรรคทางเลือกใหม่” หลังโดนสั่งระงับปฏิบัติหน้าที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดภาพ สตีเฟน ฮอว์คิง ยิ้มร่า สาวบิกินี่ ขนาบข้าง ครอบครัวแจงความจริง หนังคนละม้วน ข่าวต่างประเทศ

หลุดภาพ สตีเฟน ฮอว์คิง ยิ้มร่า สาวบิกินี่ ขนาบข้าง ครอบครัวแจงความจริง หนังคนละม้วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ก.พ. 2569 10:10 น.| อัปเดต: 26 ก.พ. 2569 10:10 น.
134
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล

สุดรันทด! ทุ่ม 16 ปี เลี้ยงดูพ่อแม่จนลืมมีครอบครัว บั้นปลายป่วยติดเตียง ไร้บ้าน-คนดูแล

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569

“คิม จองอึน” ไม่ปิดโอกาสสานสัมพันธ์ “สหรัฐฯ” ลั่น “เกาหลีใต้” ศัตรูอันดับหนึ่ง

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย

จองกุก BTS ยอมรับเคยสูบบุหรี่ อยากใช้ชีวิตตามใจ ไม่ต้องคอยห่วงค่าย

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย

เปิดธุรกิจ สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ ส.ส.ภูมิใจไทย นั่งกรรมการ 2 บริษัท

เผยแพร่: 26 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button