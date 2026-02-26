เกิดอะไรขึ้น? จั๊กจั่น ไร้งานละคร 3 ปี จนต้องเปลี่ยนอาชีพ ไม่เคยคิดชีวิตมาถึงจุดนี้

จั๊กจั่น อคัมย์สิริ รับวงการละครซบเซาหนัก ไร้งานแสดงนาน 3 ปี จนต้องผันตัวเป็น TikToker เต็มตัว รู้สึกใจหายหลังทำงานมา 20 ปี แต่วันนี้ไม่มีละครให้เล่น
กลายเป็นชื่อที่ครองพื้นที่หน้าฟีดโซเชียลในตอนนี้ สำหรับ จั๊กจั่น อคัมย์สิริ เมนเทอร์สาวคนเก่งจากรายการ The Take ฮอร์โมน Season 2 ที่พักหลังมานี้เรามักจะเห็นเธอขยับมาทำคอนเทนต์บนโลกออนไลน์มากขึ้น หลังจากห่างหายจากหน้าจอแก้วไปนานพอสมควร ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจผ่าน ห้องข่าวบันเทิง ถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตที่ทำให้ต้องวางบทบาทนางเอกชั่วคราวเพื่อหาอาชีพใหม่
จั๊กจั่นยอมรับตามตรงว่า ปัจจุบันวงการละครไทยอยู่ในสภาวะที่เงียบเหงาและซบเซาลงอย่างมาก ส่งผลกระทบโดยตรงกับอาชีพนักแสดง ทำให้ไม่มีงานละครติดต่อมานานถึง 3 ปีเต็ม ถือเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่อยู่ในวงการมา ตั้งแต่เรียนจบมาจั๊กจั่นยึดอาชีพนักแสดงเพียงอย่างเดียวมาตลอด 20 กว่าปี และไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้จะไม่มีละครให้เล่น
“ต้องยอมรับว่าวงการละครเงียบเหงาซบเซา ไม่ได้เล่นละครมา 3 ปีแล้ว คิดถึงนะ เพราะเรียนจบมาก็เล่นละครมาตลอดเลย 20 กว่าปี ไม่เคยทำอาชีพอื่น แล้วก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะไม่ได้เล่นละคร จึงผันตัวไปเป็น TikToker แต่ถ้ามีละครติดต่อมาก็อยากเล่า”
อย้างไรก็ดี จั๊กจั่น ยอมรับว่า “รู้สีกใจหาย จากเมื่อก่อนในอดีต 1 อาทิตย์เคยถ่ายละคร 3-4 เรื่อง ถ่ายไปออนไป ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ไม่ได้เป็นแค่พี่คนเดียวไง เป็นกันทุกคน นักแสดงรุ่นเราไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่ถึงจุดนี้ได้ ทุกวันนี้เห็นไหมนักแสดงก็จะมาเป็นแม่ค้าพ่อค้า มันไม่มีละครให้เล่นแล้ว อยากเล่นก็ไม่มีให้เล่น”
