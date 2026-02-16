แฉทัวร์วิตถาร นนท.ยุโรปแห่ซื้อบริการข่มขืนสัตว์ หมา แพะ แกะ ลา แมว ห่าน วัว ราคาหลักพัน
กลุ่มพิทักษ์สัตว์ Leviathan แฉนักท่องเที่ยวต่างชาติบินเซอร์เบียเพื่อซื้อบริการทางเพศสัตว์ เผยราคาเริ่มต้น 2,500 บาท เผยกรุงเบลเกรดกลายเป็นแหล่งมั่วสุม จัดทัวร์รถบัสเสนอราคาถ่ายคลิปเพิ่ม เตรียมแจ้งตำรวจเข้ากวาดล้าง
องค์กรพิทักษ์สัตว์ Leviathan เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางไปประเทศเซอร์เบียเพื่อซื้อบริการทางเพศจากสัตว์
กรุงเบลเกรด เมืองหลวงของเซอร์เบีย เป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มคนที่มีรสนิยมทางเพศผิดปกติกับสัตว์ คนกลุ่มนี้ชื่นชอบการมีเพศสัมพันธ์กับ แพะ แกะ ลา สุนัข แมว ห่าน ตลอดจนวัว
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังเมืองแห่งนี้ด้วยเที่ยวบินตรงจากกรุงลอนดอน ส่วนใหญ่มักเดินทางมาเป็นกลุ่มผ่านบริการทัวร์รถบัส
โฆษณาบนโลกออนไลน์ระบุราคาค่าบริการทางเพศกับสัตว์ไว้ที่ประมาณ 70 ถึง 150 ยูโร หรือราว 2,500 ถึง 5,300 บาท ลูกค้าสามารถจ่ายเงินเพิ่มอีก 50 ยูโร หรือราว 1,800 บาท เพื่อถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้
สถานีโทรทัศน์ RTL ของยุโรปได้เผยแพร่รายงานการสืบสวนเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ ปาฟเล บิฮัล ผู้บริหารกลุ่ม Leviathan ซึ่งเป็นองค์กรต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ ต้องการให้ทางการสั่งปิดสถานที่เหล่านี้ให้หมด
ปาฟเลกล่าวว่า “เรามีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์สำหรับทำกิจกรรมนี้ เรากำลังรอการยืนยันพิกัดที่ชัดเจน เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปแจ้งความกับตำรวจ” นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาซื้อบริการทางเพศสัตว์กลุ่มใหญ่ที่สุดมาจากประเทศเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สวีเดน รวมไปถึงสหราชอาณาจักร
รายงานระบุว่า มีฟาร์มกับคอกสัตว์ในชนบทหลายแห่งลักลอบเปิดให้บริการเพื่อตอบสนองรสนิยมทางเพศผิดปกตินี้
กลุ่ม Leviathan ทิ้งท้ายว่า เจ้าของฟาร์มผู้เปิดให้บริการลักษณะนี้มองไม่เห็นถึงความผิดปกติของสิ่งที่เกิดขึ้นเลย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ข้าราชการแก่ ข่มขืนหมา กลางสวนสาธารณะ สงขลา อึ้งสารภาพ ทำนานนับปี
- รพ.สัตว์ ปวดหัว สาวปรึกษา “นอนแก้ผ้าแล้วโดนหมาข่มขืน จะท้องไหม”
- อ้วกแตก! นักสัตววิทยา ข่มขืนลูกสุนัข ถ่ายคลิปขาย ครางลั่น “ผมชอบมาก”
- เมียแฉผัว นักสัตววิทยาชื่อดัง ฆ่าข่มขืนหมา 42 ตัว ทรมานสุดวิตถาร จิตวิปริต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: