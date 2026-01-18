นอท ลอตเตอรี่พลัส โชว์ยอดจุกๆ หวยงวด 17 ม.ค. แตก 282 ล้าน เศรษฐีใหม่ 2 ราย
เปิดสถิติคนดวงเฮงงวด 17 ม.ค. 69 รวมกว่า 2 หมื่นราย รางวัลที่ 1 แตก 3 ใบ รับ 18 ล้าน ส่วนเลขท้าย 2 ตัว กวาดเรียบ 125 ล้านบาท
ควันหลงหลังวันหวยออก ล่าสุด นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอคนดังแห่ง กองสลากพลัส (ลอตเตอรี่พลัส) ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยตัวเลขยอดเงินรางวัลรวมประจำงวดวันที่ 17 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งมียอดจ่ายออกสูงถล่มทลาย โดยระบุข้อความว่า
“งวดนี้มีคนถูกรางวัลกับลอตเตอรี่พลัสจำนวน 282 ล้านบาท ทุกรางวัลทั่วประเทศจำนวน 21,930 คน ใครอยู่ในนี้รายงานตัวด้วยครับ”
พร้อมกันนี้ ยังได้มีการเปิดเผยแผนผังข้อมูลสถิติ เจาะลึกประเภทรางวัลต่างๆ จำนวนผู้โชคดี และเม็ดเงินที่กระจายสู่กระเป๋าเศรษฐีใหม่และคอหวยทั่วประเทศ ดังนี้
สรุปข้อมูลรางวัลและจำนวนผู้ถูกรางวัล
- รางวัลที่ 1 : ผู้โชคดี 2 ราย (รวม 3 ใบ) รับเงินรางวัลรวม 18,000,000 บาท
- รางวัลที่ 2 : ผู้โชคดี 9 ราย (รวม 28 ใบ) รับเงินรางวัลรวม 5,600,000 บาท
- รางวัลที่ 3 : ผู้โชคดี 14 ราย (รวม 54 ใบ) รับเงินรางวัลรวม 4,320,000 บาท
- รางวัลที่ 4 : ผู้โชคดี 91 ราย (รวม 319 ใบ) รับเงินรางวัลรวม 12,760,000 บาท
- รางวัลที่ 5 : ผู้โชคดี 175 ราย (รวม 607 ใบ) รับเงินรางวัลรวม 12,140,000 บาท
- รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 : ผู้โชคดี 3 ราย (รวม 29 ใบ) รับเงินรางวัลรวม 2,900,000 บาท
- เลขหน้า 3 ตัว : ผู้โชคดี 3,494 ราย (รวม 12,789 ใบ) รับเงินรางวัลรวม 51,156,000 บาท
- เลขท้าย 3 ตัว : ผู้โชคดี 3,162 ราย (รวม 12,425 ใบ) รับเงินรางวัลรวม 49,700,000 บาท
- เลขท้าย 2 ตัว : ผู้โชคดี 15,387 ราย (รวม 62,918 ใบ) รับเงินรางวัลรวม 125,836,000 บาท
ภาพรวมความเฮงงวดนี้
สำหรับสถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ มีผู้โชคดีรวมทั้งสิ้น 21,930 คน คิดเป็นจำนวนสลากที่ถูกรางวัล 89,172 ใบ โดยมียอดเงินรางวัลที่จ่ายออกไปรวมสูงถึง 282,412,000 บาท
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ รางวัลที่ 1 ซึ่งมีเศรษฐีใหม่แจ้งเกิด 2 ท่าน (รวม 3 ใบ) รับเงินไปกว่า 18 ล้านบาท ในขณะที่รางวัลขวัญใจมหาชนอย่าง เลขท้าย 2 ตัว มีผู้ถูกรางวัลมากที่สุดถึง 15,387 คน กวาดเงินรางวัลรวมไปกว่า 125 ล้านบาท
รวมเลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา 17/1/69 ฟันเด่น 9 ทั้งใบเต็ม-เลขธูปมงคล
โค้งสุดท้าย! แปลปกสลาก 17/1/69 ถอดรหัสลับ เลขเด็ดปริศนาอาชาพารวย
