นอท ลอตเตอรี่พลัส โชว์ยอดจุกๆ หวยงวด 17 ม.ค. แตก 282 ล้าน เศรษฐีใหม่ 2 ราย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ม.ค. 2569 14:41 น.| อัปเดต: 18 ม.ค. 2569 14:41 น.
70
นอท ลอตเตอรี่พลัส เผยยอดเงินรางวัลรวม 282 ล้านบาท งวด 17 ม.ค.
นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์

เปิดสถิติคนดวงเฮงงวด 17 ม.ค. 69 รวมกว่า 2 หมื่นราย รางวัลที่ 1 แตก 3 ใบ รับ 18 ล้าน ส่วนเลขท้าย 2 ตัว กวาดเรียบ 125 ล้านบาท

ควันหลงหลังวันหวยออก ล่าสุด นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอคนดังแห่ง กองสลากพลัส (ลอตเตอรี่พลัส) ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยตัวเลขยอดเงินรางวัลรวมประจำงวดวันที่ 17 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งมียอดจ่ายออกสูงถล่มทลาย โดยระบุข้อความว่า

“งวดนี้มีคนถูกรางวัลกับลอตเตอรี่พลัสจำนวน 282 ล้านบาท ทุกรางวัลทั่วประเทศจำนวน 21,930 คน ใครอยู่ในนี้รายงานตัวด้วยครับ”

สถิติผู้ถูกรางวัลจากนอท ลอตเตอรี่พลัส สูงถึง 21,930 คน ในงวดนี้.
นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์

พร้อมกันนี้ ยังได้มีการเปิดเผยแผนผังข้อมูลสถิติ เจาะลึกประเภทรางวัลต่างๆ จำนวนผู้โชคดี และเม็ดเงินที่กระจายสู่กระเป๋าเศรษฐีใหม่และคอหวยทั่วประเทศ ดังนี้

สรุปข้อมูลรางวัลและจำนวนผู้ถูกรางวัล

  • รางวัลที่ 1 : ผู้โชคดี 2 ราย (รวม 3 ใบ) รับเงินรางวัลรวม 18,000,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 : ผู้โชคดี 9 ราย (รวม 28 ใบ) รับเงินรางวัลรวม 5,600,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 : ผู้โชคดี 14 ราย (รวม 54 ใบ) รับเงินรางวัลรวม 4,320,000 บาท
  • รางวัลที่ 4 : ผู้โชคดี 91 ราย (รวม 319 ใบ) รับเงินรางวัลรวม 12,760,000 บาท
  • รางวัลที่ 5 : ผู้โชคดี 175 ราย (รวม 607 ใบ) รับเงินรางวัลรวม 12,140,000 บาท
  • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 : ผู้โชคดี 3 ราย (รวม 29 ใบ) รับเงินรางวัลรวม 2,900,000 บาท
  • เลขหน้า 3 ตัว : ผู้โชคดี 3,494 ราย (รวม 12,789 ใบ) รับเงินรางวัลรวม 51,156,000 บาท
  • เลขท้าย 3 ตัว : ผู้โชคดี 3,162 ราย (รวม 12,425 ใบ) รับเงินรางวัลรวม 49,700,000 บาท
  • เลขท้าย 2 ตัว : ผู้โชคดี 15,387 ราย (รวม 62,918 ใบ) รับเงินรางวัลรวม 125,836,000 บาท

ภาพรวมความเฮงงวดนี้

สำหรับสถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ มีผู้โชคดีรวมทั้งสิ้น 21,930 คน คิดเป็นจำนวนสลากที่ถูกรางวัล 89,172 ใบ โดยมียอดเงินรางวัลที่จ่ายออกไปรวมสูงถึง 282,412,000 บาท

ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ รางวัลที่ 1 ซึ่งมีเศรษฐีใหม่แจ้งเกิด 2 ท่าน (รวม 3 ใบ) รับเงินไปกว่า 18 ล้านบาท ในขณะที่รางวัลขวัญใจมหาชนอย่าง เลขท้าย 2 ตัว มีผู้ถูกรางวัลมากที่สุดถึง 15,387 คน กวาดเงินรางวัลรวมไปกว่า 125 ล้านบาท

รางวัลที่ 1 มีผู้โชคดี 2 ราย รับเงินรวม 18 ล้านบาทจากนอท ลอตเตอรี่พลัส.
นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์

Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

