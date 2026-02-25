ข่าว

Tales Runner พร้อมเยียวยาผู้เล่น เจอปัญหาลบไฟล์เกม ลบทั้งไดร์ฟ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 13:41 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 13:41 น.
Tales Runner พร้อมเยียวยาผู้เล่นอย่างสุดความสามารถ หลังเจอปัญหาลบไฟล์เกมแล้วจะลบทั้งไดร์ฟ ทำให้ผู้เล่นเกิดความเสียหาย

จากกรณีที่เกมออนไลน์ระดับตำนานอย่าง Tales Runner ที่เปิดให้โหลดเมื่อวานนี้ (24 ก.พ. 69) และได้รับแจ้งจากผู้เล่นว่าหากลบตัวเกมดังกล่าวไป จะลบไฟล์ทั้งไดร์ฟ นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับตัวเกม สร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้บริการนั้น

ล่าสุดทาง Tales Runner ออกแถลงถึงประเด็นดังกล่าวว่า .บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงกรณีปัญหาจากตัวติดตั้งเกม (Installer) ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Rhaon ผู้พัฒนาเกมจากเกาหลี และขออภัยอย่างจริงใจต่อผู้เล่นทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
จากการตรวจสอบพบว่า ปัญหาเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ใช้งานติดตั้งแบบ Custom Path โดย ไม่สร้างโฟลเดอร์เฉพาะสำหรับตัวเกม ซึ่งเมื่อถอนการติดตั้ง ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดภายในโฟลเดอร์ที่ใช้ติดตั้ง ส่งผลให้ไฟล์อื่นในโฟลเดอร์เดียวกันถูกลบออกไปด้วย

ตัวอย่างการติดตั้ง
กรณี A : ติดตั้งแบบ Custom Path เช่น เลือกติดตั้งที่ C: หรือ D: โดยไม่ได้สร้างโฟลเดอร์เกมโดยเฉพาะ
– เมื่อถอนการติดตั้ง อาจส่งผลให้ไฟล์อื่นๆ ๆ ภายในโฟลเดอร์ดังกล่าวถูกลบออกไปด้วย
กรณี B : ติดตั้งโดยสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับเกม เช่น C:\TalesRunner หรือติดตั้งตามขั้นตอนปกติโดยไม่ปรับ เปลี่ยนเส้นทางวางไฟล์เกม
– การถอนการติดตั้งจะไม่กระทบต่อข้อมูลอื่นนอกเหนือจากไฟล์เกม

สำหรับผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทขอเรียนชี้แจงแนวทาง ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สำหรับผู้ที่ทำการติดตั้งถูกต้องตามขั้นตอนปกติแบบกรณี B ไม่ต้องกังวลว่าจะส่งผลให้ข้อมูลที่ไม่ เกี่ยวข้องสูญหายไปด้วย เนื่องเป็นการติดตั้งที่ถูกต้องแล้ว

2. สำหรับผู้ที่ทำการติดตั้งในรูปแบบของกรณี A โปรดทำการติดต่อทีมงานผ่านทาง Inbox Fanpage เพื่อรับคำแนะนำการถอนการติดตั้งที่ไม่ส่งผลกระทบให้ข้อมูลอื่น ๆ สูญหาย

3. ทางทีมงานจะทำการปล่อยตัวติดตั้งเกมแบบ Zip File เพื่อให้ผู้เล่นทุกท่านสามารถเล่นเกมของเราได้ อย่างสบายใจ ไม่มีข้อกังวลเรื่องข้อมูลอื่น ๆ ในเครื่องสูญหาย

4. สำหรับผู้เล่นที่ถอนการติดตั้งไปแล้วพบว่าข้อมูลอื่น ๆ ในเครื่องสูญหาย บริษัทขอยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้าง ผู้เล่นทุกท่าน และให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบและเยียวยาอย่างเต็มความสามารถ โดยผู้เล่น สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ Inbox Fanpage “Tales Runner: Dream Journey by HOF” เพื่อให้ทีมงาน ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

อนึ่ง เนื่องจากตัวติดตั้งยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ทางผู้บริหารและทีมผู้พัฒนาได้มีความเห็นร่วม กันว่าการเปิดให้บริการในช่วง Closed Beta จะเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์

บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันอีกครั้งว่า ทางเราและผู้ พัฒนาจะดำเนินการอย่างรอบคอบ และให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของข้อมูลผู้เล่น

เราตระหนักดีว่าความไว้วางใจของผู้เล่นคือสิ่งสำคัญที่สุด และจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปปรับปรุง กระบวนการทำงานให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันอีก”

