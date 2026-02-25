Tales Runner พร้อมเยียวยาผู้เล่น เจอปัญหาลบไฟล์เกม ลบทั้งไดร์ฟ
Tales Runner พร้อมเยียวยาผู้เล่นอย่างสุดความสามารถ หลังเจอปัญหาลบไฟล์เกมแล้วจะลบทั้งไดร์ฟ ทำให้ผู้เล่นเกิดความเสียหาย
จากกรณีที่เกมออนไลน์ระดับตำนานอย่าง Tales Runner ที่เปิดให้โหลดเมื่อวานนี้ (24 ก.พ. 69) และได้รับแจ้งจากผู้เล่นว่าหากลบตัวเกมดังกล่าวไป จะลบไฟล์ทั้งไดร์ฟ นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับตัวเกม สร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้บริการนั้น
ล่าสุดทาง Tales Runner ออกแถลงถึงประเด็นดังกล่าวว่า .บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงกรณีปัญหาจากตัวติดตั้งเกม (Installer) ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Rhaon ผู้พัฒนาเกมจากเกาหลี และขออภัยอย่างจริงใจต่อผู้เล่นทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
จากการตรวจสอบพบว่า ปัญหาเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ใช้งานติดตั้งแบบ Custom Path โดย ไม่สร้างโฟลเดอร์เฉพาะสำหรับตัวเกม ซึ่งเมื่อถอนการติดตั้ง ระบบจะลบข้อมูลทั้งหมดภายในโฟลเดอร์ที่ใช้ติดตั้ง ส่งผลให้ไฟล์อื่นในโฟลเดอร์เดียวกันถูกลบออกไปด้วย
ตัวอย่างการติดตั้ง
กรณี A : ติดตั้งแบบ Custom Path เช่น เลือกติดตั้งที่ C: หรือ D: โดยไม่ได้สร้างโฟลเดอร์เกมโดยเฉพาะ
– เมื่อถอนการติดตั้ง อาจส่งผลให้ไฟล์อื่นๆ ๆ ภายในโฟลเดอร์ดังกล่าวถูกลบออกไปด้วย
กรณี B : ติดตั้งโดยสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับเกม เช่น C:\TalesRunner หรือติดตั้งตามขั้นตอนปกติโดยไม่ปรับ เปลี่ยนเส้นทางวางไฟล์เกม
– การถอนการติดตั้งจะไม่กระทบต่อข้อมูลอื่นนอกเหนือจากไฟล์เกม
สำหรับผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทขอเรียนชี้แจงแนวทาง ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. สำหรับผู้ที่ทำการติดตั้งถูกต้องตามขั้นตอนปกติแบบกรณี B ไม่ต้องกังวลว่าจะส่งผลให้ข้อมูลที่ไม่ เกี่ยวข้องสูญหายไปด้วย เนื่องเป็นการติดตั้งที่ถูกต้องแล้ว
2. สำหรับผู้ที่ทำการติดตั้งในรูปแบบของกรณี A โปรดทำการติดต่อทีมงานผ่านทาง Inbox Fanpage เพื่อรับคำแนะนำการถอนการติดตั้งที่ไม่ส่งผลกระทบให้ข้อมูลอื่น ๆ สูญหาย
3. ทางทีมงานจะทำการปล่อยตัวติดตั้งเกมแบบ Zip File เพื่อให้ผู้เล่นทุกท่านสามารถเล่นเกมของเราได้ อย่างสบายใจ ไม่มีข้อกังวลเรื่องข้อมูลอื่น ๆ ในเครื่องสูญหาย
4. สำหรับผู้เล่นที่ถอนการติดตั้งไปแล้วพบว่าข้อมูลอื่น ๆ ในเครื่องสูญหาย บริษัทขอยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้าง ผู้เล่นทุกท่าน และให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบและเยียวยาอย่างเต็มความสามารถ โดยผู้เล่น สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ Inbox Fanpage “Tales Runner: Dream Journey by HOF” เพื่อให้ทีมงาน ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี
อนึ่ง เนื่องจากตัวติดตั้งยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ทางผู้บริหารและทีมผู้พัฒนาได้มีความเห็นร่วม กันว่าการเปิดให้บริการในช่วง Closed Beta จะเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์
บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันอีกครั้งว่า ทางเราและผู้ พัฒนาจะดำเนินการอย่างรอบคอบ และให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของข้อมูลผู้เล่น
เราตระหนักดีว่าความไว้วางใจของผู้เล่นคือสิ่งสำคัญที่สุด และจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปปรับปรุง กระบวนการทำงานให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันอีก”
