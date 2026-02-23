ข่าว

ด่วน แผ่นดินไหว 4.7 อ่าวเบงกอล ใกล้เกาะนอร์ทเซนติเนล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 14:41 น.
ด่วน เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.7 บริเวณอ่าวเบงกอล ใกล้เกาะนอร์ทเซนติเนล ไม่กระทบประเทศไทย

สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS) รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวระดับปานกลาง ขนาด 4.7 แมกนิจูด บริเวณอ่าวเบงกอล ช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:02 น. (ตามเวลาท้องถิ่น GMT+6)

จุดศูนย์กลาง อยู่ห่างจากเกาะนอร์ทเซนติเนล (North Sentinel Island) ดินแดนสหภาพหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 65 กิโลเมตร

ความลึก 10 กิโลเมตร (จัดอยู่ในกลุ่มแผ่นดินไหวระดับตื้น) ระดับความรุนแรงบริเวณจุดศูนย์กลางมีแรงสั่นสะเทือนประเมินไว้ที่ระดับ V (ปานกลาง) โดยมีการปลดปล่อยพลังงานแผ่นดินไหวเทียบเท่าระเบิด TNT ประมาณ 169 ตัน

ผลกระทบพื้นที่ใกล้เคียง ชุมชนขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุดคือเมือง Garacharma (มีประชากรราว 14,000 คน) ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางไปทางทิศตะวันออกประมาณ 114 กิโลเมตร คาดว่าพื้นที่ดังกล่าวอาจรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้เพียงระดับอ่อนๆ

ปัจจุบันยัง ไม่มีรายงาน จากประชาชนในพื้นที่ว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนดังกล่าว และคาดว่าไม่สร้างผลกระทบที่รุนแรง

สภาพอากาศบริเวณจุดศูนย์กลางมีฝนตกเล็กน้อย อุณหภูมิประมาณ 27.8 องศาเซลเซียส ภูเขาไฟที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดคือภูเขาไฟบนเกาะบาร์เรน (Barren Island) ซึ่งห่างออกไปประมาณ 240 กิโลเมตร

ทั้งนี้ รายงานยืนยันไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพราะห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ 840 กิโลเมตร

