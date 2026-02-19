กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 19 ก.พ. 69 พบจุดศูนย์กลางที่ ‘กาญจนบุรี’ เมียนมาไหวถี่ยิบติดชายแดน

ข่าว

ธรณีสะเทือน กองเฝ้าระวังฯ เผย 19 ก.พ. 69 พบจุดศูนย์กลางที่ ‘กาญจนบุรี’ เมียนมาไหวระลอกถี่ยิบติดชายแดนเหนือ

19 กุมภาพันธ์ 2569กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 มีรายงานน่าจับตามองในประเทศไทย ตรวจพบ จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี

นอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบสถิติย้อนหลังในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดรุนแรง 5.5 แมกนิจูด ในต่างประเทศ ที่บริเวณคาบสมุทรมินาฮัสซา เกาะสุลาเวสี

ในขณะที่พื้นที่รอยต่อชายแดนไทย-เมียนมา พบแรงสั่นสะเทือนต่อเนื่องหลายระลอกตลอดวันที่ 18 ก.พ. ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบใกล้เคียงพื้นที่ภาคเหนือของไทย ดังนี้

สรุปไทม์ไลน์แผ่นดินไหวประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา) ใกล้ชายแดนไทย (18 ก.พ. 69)

  • 00:34 น. ขนาด 3.3 แมกนิจูด (ลึก 10 กม.)

    • ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 344 กม.

  • 02:34 น. ขนาด 3.3 แมกนิจูด (ลึก 10 กม.)

    • ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 40 กม.

  • 04:58 น. ขนาด 2.4 แมกนิจูด (ลึก 10 กม.)

    • ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 46 กม.

  • 05:37 น. ขนาด 1.6 แมกนิจูด (ลึก 10 กม.)

    • ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 29 กม.

  • 05:43 น. ขนาด 2.3 แมกนิจูด (ลึก 10 กม.)

    • ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 43 กม.

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังติดตามประกาศจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิดต่อไป

