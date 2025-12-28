ตามเป้า “สุกี้ตี๋น้อย” ประกาศยอดขายตลอดปี 2568 แตะหลัก 9 พันล้านบาท
ร้านบุฟเฟต์ดังอย่าง “สุกี้ตี๋น้อย” ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก ปี 2568 ทำยอดขายได้ตามเป้า แตะหลัก 9 พันล้านบาทได้สำเร็จ
วันนี้ (28 ธันวาคม) เพจเฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย ได้มีการโพสต์ข้อความเพื่อแจ้งข่าวว่าในปี 2568 นี้ ทางร้านสามารถทำยอดขายได้มากถึง 9 พันล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ โดยระบุว่า
“เฟิร์น! ขอขอบพระคุณคุณลูกค้า & Tn Family ช่วยสนับสนุน สุกี้ตี๋น้อย”
“ปี 68 ขายได้ตามเป้าหมาย ยอดขาย 9 พันล้านบาทแล้วค่ะ”
“พี่เฟิร์น! วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2569 จะไปขอบคุณพร้อมร่วมเสิร์ฟอาหาร ให้คุณลูกค้า & Tn Family ที่สาขาต่างๆ ใน กทม. & ปริมณฑล ครับ”
“สมาชิก Tn Family ทุกท่าน ถ้ามีเสื้อ Tn Family ใส่ไปให้กำลังใจ พี่เฟิร์น พร้อมรับส่วนลดและกินกุ้งแก้ว ฟรี! ด้วยครับ”
“หมายเหตุ ใส่เสื้อกินกุ้งแก้ว ฟรี! เฉพาะท่านที่ใส่เสื้อ Tn Family & เป็นสมาชิก Tn เท่านั้น สมาชิกที่นั่งโต๊ะเดียวกันที่ไม่ได้ใส่เสื้อ Tn Family ต้องเพิ่มเงิน 39 บาท”
ทั้งนี้ เมื่อปีที่แล้ว หรือปี 2567 สุกี้ตี๋น้อย ภายใต้การบริหารของ คุณเฟิร์น – นัทธมน พิศาลกิจวนิช สามารถทำยอดขายได้รวมได้ที่ 7,075 ล้านบาท เท่ากับว่ายอดขายในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 1,925 ล้านบาท
อ้างอิง : Facebook สุกี้ตี๋น้อย
