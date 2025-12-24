“สุกี้ตี๋น้อย” จัดโปรแรงรับคริสต์มาส แต่งชุดซานต้า-ซานตี้ กินฟรีทันที 25 ธ.ค. วันเดียวเท่านั้น

สุกี้ตี๋น้อย จัดโปรโมชั่นรับวันคริสต์มาส 25 ธ.ค. 68 เพียงแต่งกาย ชุดซานต้า-ซานตี้ ทานบุฟเฟต์ฟรีทันที ทุกสาขา วันเดียวเท่านั้น
สุกี้ตี๋น้อย ร้านสุกี้บุฟเฟต์ชื่อดัง สร้างความฮือฮาต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ด้วยการออกโปรโมชั่น “Merry Christmas” เพียงแค่แต่งกายแปลงโฉมเป็น “ซานตาคลอส” หรือ “ซานตี้” มาใช้บริการที่ร้าน ก็จะได้รับสิทธิ์ทานบุฟเฟต์ฟรีทันที แบบไม่ต้องลุ้นรางวัล
โปรโมชั่นพิเศษนี้จัดขึ้นเพื่อคืนความสุขและสร้างสีสันให้กับผู้บริโภค โดยมีเงื่อนไขไม่ซับซ้อน เพียงแค่สวมชุดซานต้าหรือซานตี้แบบจัดเต็มมารับประทานอาหาร ก็สามารถอิ่มอร่อยกับเมนูสุกี้หลากหลายรายการได้แบบไม่อั้น
สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ มีกำหนดการดังนี้
- เฉพาะวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2568 วันเดียวเท่านั้น
- เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ยาวไปจนถึง 05.00 น. (ช่วงเช้ามืดของวันถัดไป)
- สามารถเข้ารับสิทธิ์ได้ที่ สุกี้ตี๋น้อย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ในส่วนของลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้แต่งกายตามธีมที่กำหนด ยังคงสามารถเข้าใช้บริการได้ในราคาปกติ คือ บุฟเฟต์ท่านละ 219 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมค่าเครื่องดื่มรีฟิลและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งสามารถเลือกทานได้ทุกเมนูภายในร้านเช่นเดิม ใครที่วางแผนจะไปฉลองคริสต์มาส เตรียมชุดให้พร้อมแล้วไปอิ่มอร่อยกันได้เลย
