สุกี้ตี๋น้อย เฉลย กำไรลด ปี 2568 ทั้งที่ยอดขายเพิ่ม ฟังสาเหตุเข้าใจทันที

ภาพแสดงการเปรียบเทียบยอดขายและกำไรของสุกี้ตี๋น้อยในปี 2568

สร้างความประหลาดใจให้กับนักวิเคราะห์ แวดวงการเงินไม่น้อย หลังผลประกอบการปี 2568 ของแบรนด์บุฟเฟต์มหาชนอย่าง “สุกี้ตี๋น้อย” ถูกเปิดเผยออกมา แม้ตัวเลขยอดขายจะเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด แต่บรรทัดสุดท้ายที่ระบุกำไรสุทธิ กลับปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ล่าสุด (17 ก.พ. 2569) ทางเพจเฟซบุ๊กของสุกี้ตี๋น้อยได้ออกมาชี้แจงไขข้อข้องใจถึงตัวเลขงบการเงินดังกล่าวด้วยตัวเอง เพื่ออธิบายให้นักวิเคราะห์และบุคคลทั่วไปได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า เม็ดเงินกำไรที่หายไปนั้น แท้จริงแล้วถูกนำไปใช้เป็น “กลยุทธ์กระตุ้นยอดขาย” และคืนกำไรให้ลูกค้านั่นเอง

เปรียบเทียบผลประกอบการ สุกี้ตี๋น้อย ยอดขายพุ่ง แต่กำไรลดลง

หากกางตัวเลขผลประกอบการย้อนหลัง จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ ดังนี้

  • ปี 2567: ยอดขาย 7,075 ล้านบาท | กำไร 1,169 ล้านบาท

  • ปี 2568: ยอดขาย 9,147 ล้านบาท (เติบโตขึ้น 30%) | กำไร 860 ล้านบาท (ลดลง 26%)

สุกี้ตี๋น้อยเผยยอดขายเติบโต 30% แต่กำไรลดลง 26% ในปี 2568
ข้อมูลจาก : FB/สุกี้ตี๋น้อย

3 สาเหตุหลัก ที่ทำให้กำไรลดลง แต่มัดใจลูกค้าได้อยู่หมัด

ทางแบรนด์ได้กางตัวเลขค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนหลักในการจัดโปรโมชัน ซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้สัดส่วนกำไรลดลง ประกอบด้วย:

1. ต้นทุนโปรโมชันน้ำรีฟิลฟรี

ทางร้านมีการจัดโปรโมชันให้ลูกค้ารับประทานน้ำรีฟิลฟรีรวมกว่า 5,766,730 หัว (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) ซึ่งคิดเป็นเม็ดเงินต้นทุนที่แบรนด์อุดหนุนให้สูงถึง 223,014,873.90 บาท

2. เสิร์ฟเมนูพิเศษฟรีไม่อั้น

เพื่อดึงดูดลูกค้าและสู้ศึกในตลาดสุกี้ชาบู ตี๋น้อยได้เพิ่มเมนูพิเศษให้ทานฟรีโดยไม่บวกราคาเพิ่ม ซึ่งคิดเป็นมูลค่ามหาศาล ได้แก่

  • กุ้งแก้วฟรี มูลค่า 63,712,914 บาท

  • หมูกรอบฟรี มูลค่า 48,615,372 บาท

  • เป็ด Tn ฟรี มูลค่า 33,003,327 บาท

3. คืนกำไรสู่สังคม

นอกจากการทำโปรโมชันแล้ว เม็ดเงินอีกส่วนหนึ่งยังถูกนำไปใช้ในหมวดหมู่ของการทำบุญและบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม

ผู้บริโภคต้องเข้าใจว่า กลยุทธ์การทำธุรกิจในสมรภูมิร้านอาหารดุเดือดสุกี้ตี๋น้อยเลือกที่จะยอมเฉือนกำไรต่อหัวลง เพื่อแลกกับการรักษาฐานลูกค้า รักษาอัตราการเข้ามาใช้บริการ (Traffic) และดันยอดขายรวมให้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เพราะถ้าดูผลประกอบการหลายปีย้อนหลังจริง จะพบยอดเติบโตในทางบวก

ปี 2568 (คาดการณ์): รายได้ 9,147 ล้านบาท / กำไรสุทธิ 860 ล้านบาท (กำไรลดลง 26% ในรอบ 5 ปีแรก)
ปี 2567: รายได้ 7,075 ล้านบาท / กำไรสุทธิ 1,169 ล้านบาท
ปี 2566: รายได้รวมประมาณ 5,100 ล้านบาท / กำไรสุทธิประมาณ 907 ล้านบาท
ปี 2565: กำไรสุทธิประมาณ 591 ล้านบาท
ปี 2564: กำไรสุทธิประมาณ 147 ล้านบาท

