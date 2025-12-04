บันเทิง

ค่ายแถลงดราม่า ธีร์ Only Monday ถอดเพลง-พรีเซนเตอร์ ยันเป็นเหยื่อทั้งคู่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 11:31 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 11:37 น.
1,314
Gene Lab ประกาศยกเลิกงานทั้งหมดของธีร์ Only Monday หลังเกิดปัญหาข้อมูลส่วนตัว.
Gene Lab

ค่ายเพลงดัง Gene Lab แถลงด่วน สั่งลงโทษขั้นเด็ดขาด ธีร์ Only Monday หลังเกิดกรณีเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวกระทบบุคคลภายนอก สั่งยกเลิกงานจ้างทั้งหมด ถอดเพลงออกจากสตรีมมิง และปลดพรีเซนเตอร์ทันที

เมื่อเวลา 11.18 น. ของเช้าวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 วงการเพลงอินดี้ต้องสั่นสะเทือนอีกครั้ง เมื่อเพจเฟซบุ๊ก Gene Lab ค่ายเพลงต้นสังกัดของวง Only Monday ได้โพสต์แถลงการณ์ด่วนที่สุด เกี่ยวกับมาตรการลงโทษ นายทีปกร คำสุรีย์ หรือ ธีร์ นักร้องนำของวง โดยระบุถึงสาเหตุจากเหตุการณ์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของนายทีปกร ซึ่งนำมาซึ่งความเสียหายแก่บุคคลภายนอก

แถลงการณ์ระบุว่า ทางต้นสังกัดมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันในหลักการสำคัญว่า “ศิลปินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคม” รวมถึงทางค่ายจะไม่ให้การสนับสนุนการกระทำที่ไม่เหมาะสมใด ๆ ทั้งสิ้น

ในส่วนของความคืบหน้า ทางค่ายได้ประสานติดต่อไปยังทนายความของฝั่งผู้เสียหายเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และได้รับทราบว่าทั้งสองฝ่าย (ผู้เสียหายและตัวศิลปิน) ได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวพันกับเรื่องส่วนตัว ทั้งสองฝ่ายจึงไม่ประสงค์ให้มีการแถลงรายละเอียดผ่านบุคคลที่สาม

เหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายแก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง.
Gene Lab

แม้จะยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการออกจากปากของตัวศิลปิน แต่เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบและมาตรฐานของค่าย ทาง Gene Lab ได้ประกาศมาตรการดำเนินการกับ “ธีร์ Only Monday” ดังนี้

  1. ให้ยกเลิกงานแสดงทั้งหมด ของศิลปินที่ได้รับไว้
  2. ให้ถอดเพลงทั้งหมดออกจากทุกแพลตฟอร์ม (ไม่ให้สามารถได้รับรายได้ใดได้)
  3. ให้ถอดถอนพรีเซนเตอร์ทั้งหมด ออกไป

โดยทางต้นสังกัดจะเร่งดำเนินการประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ถือเป็นบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของค่ายเพลงที่มีต่อศิลปินในสังกัด

แถลงการณ์ฉบับเต็ม

จากเหตุการณ์การที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของนาย ทีปกร คำสุรีย์ (หรือธีร์ นักร้องนำวง Only Monday) อันนำมาซึ่งความเสียหายแก่บุคคลภายนอก กรณีดังกล่าวทางต้นสังกัดมิได้นิ่งนอนใจ และยืนยันหลักการที่ว่าศิลปินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงจะไม่ให้การสนับสนุนใด ๆ ทั้งสิ้น

ในระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมาทางค่ายได้ประสานติดต่อไปยังทนายฝ่ายผู้เสียหายเพื่อสอบถาม และได้ทราบว่าทั้งสองฝ่ายคือผู้เสียหายและตัวศิลปินได้มีการพูดคุยกันแล้ว อย่างไรก็ตามประเด็นต่าง ๆ ที่ทั้งสองพูดคุยกันเกี่ยวพันกับเรื่องส่วนตัว ทั้งสองฝ่ายไม่ประสงค์จะให้ถูกแถลงผ่านบุคคลที่สาม

ในระหว่างที่ไม่มีคำชี้แจงใดจากศิลปิน ในส่วนของการดำเนินการของต้นสังกัดให้เป็นไปดังนี้

1. ให้ยกเลิกงานแสดงทั้งหมดของศิลปินที่ได้รับไว้

2. ให้ถอดเพลงทั้งหมดออกจากทุกแพลตฟอร์ม ไม่ให้สามารถได้รับรายได้ใดได้

3. ให้ถอดถอนพรีเซ็นเตอร์ทั้งหมดออกไป

โดยทางต้นสังกัดจะดำเนินการประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

ธีร์ Only Monday ถูกลงโทษจาก Gene Lab เนื่องจากเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว.
Gene Lab

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

