ค่ายแถลงดราม่า ธีร์ Only Monday ถอดเพลง-พรีเซนเตอร์ ยันเป็นเหยื่อทั้งคู่
ค่ายเพลงดัง Gene Lab แถลงด่วน สั่งลงโทษขั้นเด็ดขาด ธีร์ Only Monday หลังเกิดกรณีเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวกระทบบุคคลภายนอก สั่งยกเลิกงานจ้างทั้งหมด ถอดเพลงออกจากสตรีมมิง และปลดพรีเซนเตอร์ทันที
เมื่อเวลา 11.18 น. ของเช้าวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 วงการเพลงอินดี้ต้องสั่นสะเทือนอีกครั้ง เมื่อเพจเฟซบุ๊ก Gene Lab ค่ายเพลงต้นสังกัดของวง Only Monday ได้โพสต์แถลงการณ์ด่วนที่สุด เกี่ยวกับมาตรการลงโทษ นายทีปกร คำสุรีย์ หรือ ธีร์ นักร้องนำของวง โดยระบุถึงสาเหตุจากเหตุการณ์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของนายทีปกร ซึ่งนำมาซึ่งความเสียหายแก่บุคคลภายนอก
แถลงการณ์ระบุว่า ทางต้นสังกัดมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันในหลักการสำคัญว่า “ศิลปินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคม” รวมถึงทางค่ายจะไม่ให้การสนับสนุนการกระทำที่ไม่เหมาะสมใด ๆ ทั้งสิ้น
ในส่วนของความคืบหน้า ทางค่ายได้ประสานติดต่อไปยังทนายความของฝั่งผู้เสียหายเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และได้รับทราบว่าทั้งสองฝ่าย (ผู้เสียหายและตัวศิลปิน) ได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวพันกับเรื่องส่วนตัว ทั้งสองฝ่ายจึงไม่ประสงค์ให้มีการแถลงรายละเอียดผ่านบุคคลที่สาม
แม้จะยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการออกจากปากของตัวศิลปิน แต่เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบและมาตรฐานของค่าย ทาง Gene Lab ได้ประกาศมาตรการดำเนินการกับ “ธีร์ Only Monday” ดังนี้
- ให้ยกเลิกงานแสดงทั้งหมด ของศิลปินที่ได้รับไว้
- ให้ถอดเพลงทั้งหมดออกจากทุกแพลตฟอร์ม (ไม่ให้สามารถได้รับรายได้ใดได้)
- ให้ถอดถอนพรีเซนเตอร์ทั้งหมด ออกไป
โดยทางต้นสังกัดจะเร่งดำเนินการประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ถือเป็นบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของค่ายเพลงที่มีต่อศิลปินในสังกัด
แถลงการณ์ฉบับเต็ม
จากเหตุการณ์การที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของนาย ทีปกร คำสุรีย์ (หรือธีร์ นักร้องนำวง Only Monday) อันนำมาซึ่งความเสียหายแก่บุคคลภายนอก กรณีดังกล่าวทางต้นสังกัดมิได้นิ่งนอนใจ และยืนยันหลักการที่ว่าศิลปินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงจะไม่ให้การสนับสนุนใด ๆ ทั้งสิ้น
ในระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมาทางค่ายได้ประสานติดต่อไปยังทนายฝ่ายผู้เสียหายเพื่อสอบถาม และได้ทราบว่าทั้งสองฝ่ายคือผู้เสียหายและตัวศิลปินได้มีการพูดคุยกันแล้ว อย่างไรก็ตามประเด็นต่าง ๆ ที่ทั้งสองพูดคุยกันเกี่ยวพันกับเรื่องส่วนตัว ทั้งสองฝ่ายไม่ประสงค์จะให้ถูกแถลงผ่านบุคคลที่สาม
ในระหว่างที่ไม่มีคำชี้แจงใดจากศิลปิน ในส่วนของการดำเนินการของต้นสังกัดให้เป็นไปดังนี้
1. ให้ยกเลิกงานแสดงทั้งหมดของศิลปินที่ได้รับไว้
2. ให้ถอดเพลงทั้งหมดออกจากทุกแพลตฟอร์ม ไม่ให้สามารถได้รับรายได้ใดได้
3. ให้ถอดถอนพรีเซ็นเตอร์ทั้งหมดออกไป
โดยทางต้นสังกัดจะดำเนินการประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
