เปิดอายุจริง บังมัด คลองตัน จูงมือ ต้นข้าว วิวาห์หวาน รักต่างวัย ไม่ใช่อุปสรรครัก

ส่องอายุจริง บังมัด คลองตัน หลังวิวาห์หวาน ต้นข้าว ปัณฑิตา ไม่หวั่นอุปสรรค แม้รักต่างวัย 34 ปี เผยความประทับใจ เจ้าบ่าวดูแลดีดุจเพชร ยืนยันไม่เร็วไปกับเป็นเจ้าสาว
โมเมนต์ปลื้มปริ่ม ต้นข้าว ปัณฑิตา อดีตมิสแกรนด์สิงห์บุรี 2025 เข้าพิธีแต่งงานกับ บังมัด คลองตัน หรือ วันชัย มะอินทร์ โดยมีครอบครัวและคนสนิทที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น หลายคนเกิดความสงสัยเกี่ยวกับช่องว่างระหว่างวัยของทั้งคู่ ล่าสุดมีการเปิดเผยอายุจริงก็ทำเอาหลายคนแปลกใจไม่น้อย เพราะบังมัด คลองตัน มีอายุ 58 ปี ส่วนต้นข้าวอายุ 24 ปี ทั้งคู่มีอายุห่างกันถึง 34 ปี
จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ บังมัดเคยเล่าว่าตนเริ่มเดินหน้าจีบต้นข้าวตั้งแต่ช่วงที่เธอกำลังประกวดมิสแกรนด์สิงห์บุรี และสานสัมพันธ์กันมาจนตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
ในงานแต่งงาน อดีตนางงามได้เปิดใจถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้เธอเลือกบังมัดเป็นคู่ชีวิต ยอมรับว่าการเลือกคนที่มีประสบการณ์ชีวิตและเคยมีครอบครัวมาก่อนต้องใช้ความเข้มแข็ง แต่สิ่งที่ทำให้เธอมั่นใจในตัวผู้ชายคนนี้มีหลายเหตุผลด้วยกัน เพราะอีกฝ่ายดูแลและเอาใจใส่ตนเป็นอย่างดี ดูแลเหมือนเพชร ไม่ใช่ก้อนกรวดหรือทรายที่จะเหยียบย่ำเมื่อไหร่ก็ได้
อีกทั้งยังวิถีชีวิตของ บังมัด คลองตัน สอนให้เธอรู้จักทำมาหากินและมีอาชีพเป็นของตัวเอง ไม่อยากเป็นภรรยาที่อยู่บ้านรอรับเงินจากสามีเพียงอย่างเดียวในขณะที่เขาทำงานเหนื่อย
สาเหตุ ต้นข้าว แต่งงาน บังมัด คลองตัน ไม่ใช่เรื่องเงินทอง รักต่างวัยไร้ปัญหา
ขณะเดียวกัน ลูกสาวของบังมัดทั้ง 2 คน เป็นเพื่อนที่ดีของเธอ คอยอยู่เคียงข้างกันในทุกปัญหา และไม่เคยทำให้เธอรู้สึกว่าเป็นส่วนเกินในชีวิตเลย
ต้นข้าว แอบกระซิบโมเมนต์สุดน่ารักที่เธอคอยบอกรักสามีทุกเช้าและก่อนนอน เพราะชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอน จึงอยากมอบความรักให้เขาอย่างเต็มที่ และขอบคุณที่เขาเลือกเธอเป็นเจ้าสาว
ส่วนประเด็นที่หลายคนมองว่าอายุ 24 ปี เร็วไปไหมสำหรับการแต่งงาน ต้นข้าวยืนยันว่าไม่ได้มองว่าเร็วเกินไป เพราะปัจจุบันเธอเรียนจบปริญญาและได้ทำตามความฝันในการเป็นมิสแกรนด์สิงห์บุรี 2025 สำเร็จแล้ว จากนั้นกลายเป็นโมเมนต์สุดประทับใจ เพราะเธอไหว้ขอบคุณสามี ไม่ใช่เพราะเขาให้ของมีค่าราคาแพง แต่เป็นเพราะความรักและความสำคัญที่มอบให้เธอเสมอมา
