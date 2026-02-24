เปิดพอร์ตธุรกิจ “บังมัดคลองตัน” รายได้จาก รีสอร์ต-ซาวน่า

เปิดฐานรายได้ปัจจุบัน บังมัดคลองตัน จากรีสอร์ตเพชรบูรณ์ ธุรกิจปล่อยกู้ และร้านซาวน่า
สำหรับ นายวันชัย มะอินทร์ หรือ “บังมัดคลองตัน” ปัจจุบันมีรายได้จากธุรกิจหลายประเภท สื่อมวลชนหลายแหล่งรายงานว่า หลังจากพ้นโทษเจ้าตัวได้ลงทุนทำธุรกิจรีสอร์ตที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และประกอบอาชีพปล่อยเงินกู้ให้แก่บุคคลทั่วไป นอกจากนี้ บังมัดคลองตัน ยังร่วมหุ้นทำธุรกิจร้านซาวน่า ซึ่งกิจการเหล่านี้คือแหล่งรายได้หลักของเขา แม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขงบการเงินอย่างเป็นทางการก็ตาม
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 67 อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าว แนวหน้า ที่รายงานว่า บังมัดคลองตัน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกรวบ หลังพบว่ามีเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์ UEA8 จึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึดของกลางเป็นบัตรเอทีเอ็มและโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง เจ้าหน้าที่ส่งของกลางทั้งหมดให้ สน.สามเสน เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน ขณะเดียวกัน สื่อมวลชนรายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้อายัดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท ไว้ตรวจสอบหาที่มา
ต่อมา บังมัดคลองตันชี้แจงประเด็นเส้นทางการเงินผ่านสื่อมวลชน เขาให้สัมภาษณ์ว่า เขาเคยยืมเงิน 1.5 ล้านบาทจากเพื่อนซึ่งเป็นหุ้นส่วนร้านซาวน่า เขานำเงินก้อนนี้ไปต่อเติมร้าน เขาอธิบายว่าเส้นทางการเงินส่วนนี้ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อมโยงเขาเข้ากับคดีเว็บพนัน พร้อมกันนี้ เขาปฏิเสธข่าวลือเรื่องทรัพย์สินระดับพันล้านบาทว่าไม่เป็นความจริง
ปัจจุบัน บังมัดคลองตันทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังและเริ่มต้นชีวิตใหม่กับ “ต้นข้าว” ปัณฑิตา แสงจันทร์ อดีตมิสแกรนด์สิงห์บุรี 2025 เขาเปิดเผยว่า เขาเริ่มเดินหน้าจีบต้นข้าวตั้งแต่ช่วงที่เธอกำลังประกวดนางงาม
ท่ามกลางกระแสวิจารณ์ ต้นข้าวขอให้สังคมเปิดใจฟังก่อนตัดสิน เธอตัดสินใจเลือกผู้ชายคนนี้เพราะการดูแลเอาใจใส่ที่สม่ำเสมอ เธอเลือกมองที่ปัจจุบันมากกว่าอดีต เพราะเธอเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
ในที่สุด ความรักของทั้งคู่ก็สุกงอม พวกเขาจัดงานฉลองมงคลสมรสเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา งานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ญาติมิตร เพื่อนฝูง และแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวอย่างคับคั่ง
ข้อมูลจาก : PPTV, Nation, ไทยรัฐ
