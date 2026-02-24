บันเทิง

สาเหตุ ต้นข้าว แต่งงาน บังมัด คลองตัน ไม่ใช่เรื่องเงินทอง รักต่างวัยไร้ปัญหา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 09:59 น.
256
ต้นข้าว พูดเหตุผลแต่งงาน บังมัดคลองตัน

วิวาห์ชื่นมื่น! ต้นข้าว แต่งงาน บังมัด คลองตัน เปิดใจเหตุผลเลือกคู่ชีวิตต่างวัย ย้ำความรักไม่ใช่เงินทอง ประทับใจฝ่ายชายดูแลดีเหมือนเพชร ไหว้สามีขอบคุณที่เลือกเป็นเจ้าสาว

จบลงไปอย่างสวยงามและชื่นมื่นสำหรับพิธีแต่งงานของคู่รักต่างวัย ต้นข้าว ปัณฑิตา สาววัย 24 ปี เจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์สิงห์บุรี 2025 และ บังมัด คลองตัน ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่น โดยเฉพาะช่วงเวลาสำคัญที่เจ้าสาวเปิดใจถึงเส้นทางความรัก พร้อมขอให้สังคมเปิดใจรับฟังเหตุผลให้จบก่อนตัดสิน

สาวต้นข้าวยืนยันว่าการแต่งงานครั้งนี้ผ่านการคิดทบทวนมาอย่างดี ไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบ พร้อมได้ไหว้ขอบคุณสามีที่เห็นคุณค่าในตัวเธอและเลือกเธอเป็นเจ้าสาวพร้อมเน้นย้ำว่าการขอบคุณครั้งนี้ไม่ใช่เพราะฝ่ายชายให้ของมีค่าราคาแพง แต่เป็นเพราะความรักและความจริงใจที่มอบให้เธอมาตลอด

“ที่เลือกเขามาเป็นคู่ชีวิต พูดเลยว่าต้องจิตแข็ง ใจต้องแข็งแรง การที่เราจะเลือกคนที่ผ่านการใช้ชีวิตมากมายแล้ว เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้ว การที่หนูได้อยู่กับผู้ชายคนนี้ เขาดูและเอาใจใส่หนูดีมาก ๆ การที่เขาเอาหนูมาจากครอบครัว เขาดูแลเราเหมือนเพชร ไม่ใช้ก้อนกรวดหรือทรายที่จะเหยียบย่ำเมื่อไหร่ก็ได้ นี่คือสิ่งที่หนูประทับใจในตัวเขามาก

อีกอย่างคือวิถีชีวิตของเขาสอนให้เรารู้จักทำมาหากิน ทำให้หนูกลายเป็นคนที่มีอาชีพเป็นของตัวเอง แต่ยังไม่รวยนะคะ พยายามอยู่ค่ะ การที่สามีเราทำงานเหนื่อย จะให้หนูอยู่บ้านรอเงินจากเขาอย่างเดียวเราทำไม่ได้ อีกอย่างหนึ่งคือลูกสาวของบังทั้ง 2 คน เป็นเพื่อนที่ดีของหนู ไม่เคยเห็นเป็นส่วนเกินในชีวิตเขา คอยอยู่เคียงข้างกันทุกปัญหา ขอบคุณมาก ๆ

ย้อนเส้นทางรัก บังมัดคลองตัน-ต้นข้าว จากเวทีมิสแกรนด์ สู่ประตูวิวาห์หวาน

หนูรักบังมาก ๆ ทุกครั้งที่ตื่นนอนก็จะหันไปบอกว่า ที่รักหนูรักที่รักนะ ก่อนนอนหนูก็จะบอกว่าหนูรักที่รักนะ บางครั้งหนูก็ถามว่าที่รักรักหนูไหม ถามทุกวัน วันหนึ่งไม่รู้กี่รอบ จนเขาตอบกลับว่าจะถามทำไมก็รักอยู่แล้ว หนูอยากบอกรักทุก ๆ วัน เพราะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน หนูรักที่รักอย่างที่ผู้ชายคนนึงควรได้รับความรัก และขอบคุณที่เลือกหนูเป็นเจ้าสาว หนูไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาใส่ชุดเจ้าสาวยืนอยู่ตรงนี้

หนูในวัย 24 ปีไม่ได้มองว่าเร็วเกินกับการแต่งงานหรือเป็นเจ้าสาว เพราะหนูเรียนจบปริญญาแล้วและได้ทำตามความฝันของตัวเองแล้ว คือ การได้เป็นมิสแกรนด์สิงห์บุรี 2025

ขอบคุณเขาที่เลือกหนู เห็นเราเป็นสิ่งมีค่ามาก ๆ ไม่ใช่เขาบอกรักเราพร่ำเพรื่อไปทุกวัน แต่เขาให้ความสำคัญกับเรามาก วันนี้หนูอยากจะไหว้ขอบคุณเขา ไม่ใช่ว่าเขาให้ของมีค่าราคาแพงกับเรา แต่เป็นเพราะว่าความรักที่ให้หนู หนูรักที่รักนะ”

ต้นข้าว พูดเหตุผลแต่งงาน บังมัดคลองตัน
ภาพจาก Facebook : ต้นข้าว ปัณฑิตา
ต้นข้าว พูดเหตุผลแต่งงาน บังมัดคลองตัน-2
ภาพจาก Facebook : ต้นข้าว ปัณฑิตา
ต้นข้าว พูดเหตุผลแต่งงาน บังมัดคลองตัน-3
ภาพจาก Facebook : ต้นข้าว ปัณฑิตา
ต้นข้าว พูดเหตุผลแต่งงาน บังมัดคลองตัน-4
ภาพจาก Facebook : ต้นข้าว ปัณฑิตา
ต้นข้าว พูดเหตุผลแต่งงาน บังมัดคลองตัน-5
ภาพจาก Facebook : ต้นข้าว ปัณฑิตา

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

