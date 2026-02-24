ย้อนเส้นทางรัก บังมัดคลองตัน-ต้นข้าว ฝ่ายชายทุ่มตามจีบ ตั้งแต่ตอนประกวด
ย้อนเส้นทางรัก บังมัดคลองตัน-ต้นข้าว ฝ่ายชายเดินหน้าจีบตั้งแต่ตอนประกวด ด้านเจ้าสาวเปิดใจเลือกที่ความสม่ำเสมอ ขอโฟกัสปัจจุบัน เพราะทุกคนสมควรได้รับความรัก
กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจ สำหรับเส้นทางความรักของคู่รักต่างขั้ว บังมัดคลองตัน (นายวันชัย มะอินทร์) และ ต้นข้าว ปัณฑิตา แสงจันทร์ อดีตมิสแกรนด์สิงห์บุรี 2025 ที่โคจรมาพบกันราวกับบุพเพสันนิวาส คนหนึ่งเติบโตมากับเรื่องราวบททดสอบชีวิตในเมืองหลวง ส่วนอีกคนเฉิดฉายอยู่บนเวทีนางงาม วันนี้เราจะพาไปย้อนเส้นทางรักของทั้งคู่ที่จบลงด้วยความสุขแบบแฮปปี้เอนดิ้ง
จุดเริ่มต้น บุพเพสันนิวาสมาบรรจบกัน ทั้งคู่พบกันได้ยังไง?
หลายคนอาจคุ้นชื่อ บังมัดคลองตัน หรือชื่อจริงคือ วันชัย มะอินทร์ เกิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2517 อดีตเด็กนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา ผู้เคยมีความฝันด้านกีฬา แต่ชีวิตพลิกผันจนเข้าไปพัวพันกับคดีความและต้องโทษจำคุกในอดีต
ก่อนที่บังมัดคลองตัน จะก้าวผ่านช่วงเวลานั้นและกลับมาสร้างตัวตนใหม่จนเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ ในขณะที่ ต้นข้าว หรือ ปัณฑิตา แสงจันทร์ คือสาวงามเจ้าของตำแหน่ง มิสแกรนด์สิงห์บุรี 2025 ก่อนที่ต่อมาทางกองประกวดจะประกาศว่าเธอได้ขอสละตำแหน่งดังกล่าว
สำหรับจุดเริ่มต้นความรักของทั้งสองคน ฝ่ายชายเคยเปิดเผยว่า เขาเริ่มเดินหน้าจีบต้นข้าวตั้งแต่ช่วงที่เธอกำลังประกวดมิสแกรนด์สิงห์บุรี ถือเป็นการเดินหน้าเข้าหาแบบตรงไปตรงมา และพัฒนาความสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง
ท่ามกลางกระแสวิจารณ์จากสังคม ต้นข้าวเลือกที่จะเผชิญหน้าและขอให้ทุกคนเปิดใจฟังก่อนตัดสิน เธออธิบายว่าการแต่งงานครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ แต่เธอตัดสินใจเลือกผู้ชายคนนี้เพราะการดูแลเอาใจใส่ที่สม่ำเสมอ ต้นข้าวย้ำว่าเธอเลือกมองคนที่ปัจจุบัน มากกว่าอดีตที่ผ่านมา เพราะเธอเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับความรักและโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เสมอ
ในที่สุด ความรักของทั้งคู่ก็สุกงอม นำไปสู่งานฉลองมงคลสมรสสุดชื่นมื่น ที่จัดไปเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นที่มีทั้งญาติมิตร เพื่อนฝูง และแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวอย่างคับคั่ง
ข้อมูล/ภาพ : FB/ปัณฑิตา แสงจันทร์
