บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก บังมัดคลองตัน-ต้นข้าว ฝ่ายชายทุ่มตามจีบ ตั้งแต่ตอนประกวด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 10:55 น.
283
ภาพ : FB/ปัณฑิตา แสงจันทร์

ย้อนเส้นทางรัก บังมัดคลองตัน-ต้นข้าว ฝ่ายชายเดินหน้าจีบตั้งแต่ตอนประกวด ด้านเจ้าสาวเปิดใจเลือกที่ความสม่ำเสมอ ขอโฟกัสปัจจุบัน เพราะทุกคนสมควรได้รับความรัก

กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจ สำหรับเส้นทางความรักของคู่รักต่างขั้ว บังมัดคลองตัน (นายวันชัย มะอินทร์) และ ต้นข้าว ปัณฑิตา แสงจันทร์ อดีตมิสแกรนด์สิงห์บุรี 2025 ที่โคจรมาพบกันราวกับบุพเพสันนิวาส คนหนึ่งเติบโตมากับเรื่องราวบททดสอบชีวิตในเมืองหลวง ส่วนอีกคนเฉิดฉายอยู่บนเวทีนางงาม วันนี้เราจะพาไปย้อนเส้นทางรักของทั้งคู่ที่จบลงด้วยความสุขแบบแฮปปี้เอนดิ้ง

จุดเริ่มต้น บุพเพสันนิวาสมาบรรจบกัน ทั้งคู่พบกันได้ยังไง?

หลายคนอาจคุ้นชื่อ บังมัดคลองตัน หรือชื่อจริงคือ วันชัย มะอินทร์ เกิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2517 อดีตเด็กนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา ผู้เคยมีความฝันด้านกีฬา แต่ชีวิตพลิกผันจนเข้าไปพัวพันกับคดีความและต้องโทษจำคุกในอดีต

ก่อนที่บังมัดคลองตัน จะก้าวผ่านช่วงเวลานั้นและกลับมาสร้างตัวตนใหม่จนเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ ในขณะที่ ต้นข้าว หรือ ปัณฑิตา แสงจันทร์ คือสาวงามเจ้าของตำแหน่ง มิสแกรนด์สิงห์บุรี 2025 ก่อนที่ต่อมาทางกองประกวดจะประกาศว่าเธอได้ขอสละตำแหน่งดังกล่าว

เปิดพอร์ตธุรกิจ “บังมัดคลองตัน” รายได้จาก รีสอร์ต-ซาวน่า

สำหรับจุดเริ่มต้นความรักของทั้งสองคน ฝ่ายชายเคยเปิดเผยว่า เขาเริ่มเดินหน้าจีบต้นข้าวตั้งแต่ช่วงที่เธอกำลังประกวดมิสแกรนด์สิงห์บุรี ถือเป็นการเดินหน้าเข้าหาแบบตรงไปตรงมา และพัฒนาความสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง

ย้อนเส้นทางรัก บังมัดคลองตัน-ต้นข้าว จากเวทีมิสแกรนด์ สู่ประตูวิวาห์หวาน
ภาพ : FB/ปัณฑิตา แสงจันทร์

ท่ามกลางกระแสวิจารณ์จากสังคม ต้นข้าวเลือกที่จะเผชิญหน้าและขอให้ทุกคนเปิดใจฟังก่อนตัดสิน เธออธิบายว่าการแต่งงานครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ แต่เธอตัดสินใจเลือกผู้ชายคนนี้เพราะการดูแลเอาใจใส่ที่สม่ำเสมอ ต้นข้าวย้ำว่าเธอเลือกมองคนที่ปัจจุบัน มากกว่าอดีตที่ผ่านมา เพราะเธอเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับความรักและโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เสมอ

ในที่สุด ความรักของทั้งคู่ก็สุกงอม นำไปสู่งานฉลองมงคลสมรสสุดชื่นมื่น ที่จัดไปเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นที่มีทั้งญาติมิตร เพื่อนฝูง และแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวอย่างคับคั่ง

คู่บ่าวสาวจับมือกันอย่างแน่นแฟ้น
ภาพ : FB/ปัณฑิตา แสงจันทร์
จุดเริ่มต้น บุพเพสันนิวาสมาบรรจบกัน ทั้งคู่พบกันได้ยังไง
ภาพ : FB/ปัณฑิตา แสงจันทร์
บังมัดคลองตันและต้นข้าวขณะทำพิธีฉลองมงคลสมรส
ภาพ : FB/ปัณฑิตา แสงจันทร์
การตกแต่งภายในห้องแกรนด์บอลรูมที่หรูหราอบอุ่น
ภาพ : FB/ปัณฑิตา แสงจันทร์
ความยิ่งใหญ่ของโรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพ : FB/ปัณฑิตา แสงจันทร์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล/ภาพ : FB/ปัณฑิตา แสงจันทร์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปคดี “ทนายตั้ม ษิทรา” ทำไมรอดยึดทรัพย์ แต่คดีอาญายังไม่จบ

7 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน แบงค์ ศุภณัฐ สส.กทม. อู้ฟู่ทะลุ 400 ล้าน หล่อรวยฉลาด ครบเครื่อง

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อ.สกล เผยแล้วจะไปคุมทีมไหนต่อ ยืนยันลูกศิษย์หมอนทองตามไปด้วย

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

รีแมตช์หยุดโลก! ฟลอยด์ vs ปาเกียว ภาค 2 คอนเฟิร์มตะบันหน้า Netflix ยิงสด

23 นาที ที่แล้ว
&quot;ทนายเดชา&quot; ชี้โทษมือเผา &quot;น้องมอลลี่&quot; สุนัขไซบีเรียน เจอจำคุกสูงสุด 7 ปี ข่าว

“ทนายเดชา” ชี้โทษมือเผา “น้องมอลลี่” สุนัขไซบีเรียน เจอจำคุกสูงสุด 7 ปี

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อัปเดตอาการล่าสุด “สนธิ” หลังล้มหัวฟาดเสา เตรียมคัมแบ็กจัดรายการ 4 มี.ค.

32 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

แจกใบเต็ม เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวดหวยสัญจรสุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69

32 นาที ที่แล้ว
ด่วน! กกต. สั่งเลือกตั้งซ่อมพะเยา เขต 1 หน่วยที่ 6 ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. สั่งเลือกตั้งซ่อมพะเยา เขต 1 หน่วยที่ 6 วันที่ 1 มี.ค. 69 พบจำนวนผู้ใช้สิทธิคลาดเคลื่อน

36 นาที ที่แล้ว
กู่ อ้ายหลิง นักสกีทีมชาติจีนวัย 22 ปี สูญเสียคุณยาย ข่าวต่างประเทศ

ใจสลาย นักสกีจีน ปล่อยโฮ คุณยายเสียชีวิตไม่กี่นาที หลังคว้าเหรียญทองโอลิมปิก

40 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลสั่ง คืนทรัพย์สินทั้งหมด &quot;ทนายตั้ม ษิทรา&quot; ไม่ตกเป็นของแผ่นดิน ข่าว

ด่วน! “ทนายตั้ม ษิทรา” รอดยึดทรัพย์ ศาลสั่ง คืนทั้งหมด ไม่ตกเป็นของแผ่นดิน

43 นาที ที่แล้ว
&quot;พิพัฒน์&quot; ย้ำดีลตั้งรัฐบาลใกล้จบ มั่นใจได้ก่อนสงกรานต์ ลั่นประเทศไทยรอไม่ได้ ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ย้ำดีลตั้งรัฐบาลใกล้จบ มั่นใจได้ก่อนสงกรานต์ ลั่นประเทศไทยรอไม่ได้

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม เผย “ทักษิณ” ครบกำหนดพักโทษเมื่อไหร่ ยืนยันยื่นได้ตามปกติ

54 นาที ที่แล้ว
กองหลังแมนยู ขับรถเร็ว โรงเรียน ข่าวกีฬา

สั่งแบน 6 เดือน! กองหลังแมนยู ซิ่งปอร์เช่ 72 ไมล์ต่อชั่วโมง ฝ่าโซนรร.โดนยึดใบขับขี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจมะกัน รวบหนุ่มโรคจิต สมสู่กับศพกวาง พบในสภาพตัวเปื้อนเลือด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมงกาแนง อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซีย ไม่ใช่ผู้หญิง ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดฯ เพศจริงเป็นชาย ขอเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บังมัดคลองตัน ธุรกิจ เศรษฐกิจ

เปิดพอร์ตธุรกิจ “บังมัดคลองตัน” รายได้จาก รีสอร์ต-ซาวน่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คสพป. ผิดหวัง พรรคประชาชน หละหลวมคัดผู้สมัคร ปล่อยคนมีคดีข่มขืนลงชิง สส. ข่าวการเมือง

คสพป. ผิดหวัง พรรคประชาชน หละหลวมคัดผู้สมัคร ปล่อยคนมีคดีข่มขืนลงชิง สส.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดราม่า สอดอStyle – ชิน ชินวุฒ เปิดศึกวิวาทเดือด ปมร้อน “ด้อยค่าดีเจ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารยูเครนอายุ 20 ปี เสียแขนขา ข่าวต่างประเทศ

หัวใจไม่ยอมจำนน! “รุสลัน” นักรบวัย 20 ปี เสียแขน-ขา เดิมพันที่ไม่มีคำเสียใจเพื่อยูเครน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สตง. ออกแถลงชี้แจงการใช้งบทำ MV ยันไม่ได้มีการจัดจ้าง ทำเองในองค์กร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกคนตายโทรด่า “ทนายเกิดผล” คดีคนค้ำรัวยิงลูกหนี้ดับ สวนกลับเจ็บ “สมเป็นผู้สืบสันดาน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินพยาบาล ตกในอินเดีย คนไข้-หมอ ตายยกลำ 7 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อบจ.ลำพูน ปัดดราม่าปฏิทินล้านนา ยันไม่มีนโยบายทำขาย-ผลิตเพิ่ม ล่าสุดหมดเกลี้ยง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” ฝากถึง “กัมพูชา” ว่าต่างชาติรู้ว่าสร้างข่าว หลังเดินสายฟ้องเวทีโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 10:55 น.
283
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต

สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569

สรุปคดี “ทนายตั้ม ษิทรา” ทำไมรอดยึดทรัพย์ แต่คดีอาญายังไม่จบ

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569

เปิดทรัพย์สิน แบงค์ ศุภณัฐ สส.กทม. อู้ฟู่ทะลุ 400 ล้าน หล่อรวยฉลาด ครบเครื่อง

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569

อ.สกล เผยแล้วจะไปคุมทีมไหนต่อ ยืนยันลูกศิษย์หมอนทองตามไปด้วย

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button