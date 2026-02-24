แข้งดังถึงเสียน้ำตา ! เผลอดูคลิป “พั้นช์คุง” ถูกทอดทิ้ง ปลุกปรัชญาการใช้ชีวิต

ข่าว

ชิชาริโต อดีตดาวเตะแมนฯ ยูไนเต็ด ร้องไห้หลังดูคลิปไวรัลเจ้าพั้นช์ ลิงน้อย
ภาพ @IG

อดีตดาวยิงปีศาจแดง “ฮาเวียร์ เอร์นานเดซ” ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ หลังได้เห็นคลิปสุดสะเทือนใจของ “พั้นช์” (Punch) ลูกลิงหิมะญี่ปุ่นที่ถูกฝูงขับไสจนต้องซบตุ๊กตาปลอบใจตัวเอง โพสต์ร่ายยาวสอนใจแฟนคลับ อย่าทำตัวเป็นเหยื่อแต่จงเรียนรู้ที่จะเยียวยาบาดแผลด้วยตัวเอง

ในคลิปวิดีโอดังกล่าว ได้เผยให้เห็นภาพที่น่าเวทนาของเจ้าพั้นช์ที่พยายามจะเข้าไปหาครอบครัว แต่กลับถูกลิงตัวที่โตกว่าผลักไสและข่มเหง สิ่งเดียวที่เจ้าพั้นช์ทำ คือ ลากตุ๊กตาลิงอุรังอุตังคู่ใจเข้าไปที่มุมกรงแล้วซุกตัวกอดตุ๊กตาตัวนั้นไว้แน่น เพื่อหาความอบอุ่นและที่พึ่งทางใจก่อนจะหลับไป

“ชิชาริโต” ถึงกับหลั่งน้ำตา ! ขณะดูคลิปนี้พร้อมกับโพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงตัวเองว่า “ถามว่าร้องไห้ทำไม? มันก็แค่ลิงตัวหนึ่ง…” ก่อนจะร่ายยาวถึงบทเรียนชีวิตที่เขาได้รับจากลิงน้อยตัวนี้

Former Man Utd Star Moved by Viral &quot;Punch&quot; Monkey
ภาพ @IG
ชมคลิป ฮาเวียร์ เอร์นานเดซ ร้องไห้เสียใจกับลิงที่ถูกปฏิเสธซึ่งยังคงเกาะติดตุ๊กตาตัวโปรด
ภาพ IG @ch14_

ปรัชญาจากกรงลิง “อย่าตกเป็นเหยื่อของความเสียใจ”

ดาวยิงชาวเม็กซิกันได้วิเคราะห์จิตวิทยาของเจ้าพั้นช์ไว้อย่างลึกซึ้งว่า สิ่งที่ทำให้ผู้คนสะเทือนใจไม่ใช่แค่ความน่าสงสาร แต่คือความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ข้างใน โดยเขาได้สรุปบทเรียน 3 ข้อสำคัญที่ได้จากเจ้าพั้นช์

1.รู้สึกได้แต่อย่าคร่ำครวญ เราสามารถเจ็บปวดลึกๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการบ่นท้อแท้

2. ยอมรับการถูกปฏิเสธแต่ไม่ใช่เหยื่อ เมื่อถูกทอดทิ้ง จงรับรู้ว่าเกิดขึ้น แต่ห้ามมองว่าตัวเองเป็นผู้แพ้ตลอดกาล

3. ปกป้องหัวใจแต่ห้ามปิดตาย จงรักษาความอ่อนโยนในใจไว้ แม้จะผ่านเรื่องเลวร้ายมามากแค่ไหน

“ลดคำถามที่ว่า พวกเขาทำอะไรกับฉัน และหันมาสนใจว่า ฉันจะจัดการกับความรู้สึกนี้อย่างไรดีกว่า” ชิชาริโตทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจ

ภาพ IG @ch14_

ปัจจุบัน ชิชาริโต กลายเป็นแข้งฟรีเอเยนต์หลังแยกทางกับชีวาส สโมสรลูกหนังในบ้านเกิดที่เม็กซิโก เมื่อม.ค.ที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวจัดเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นตำนานของโอลด์ แทรฟฟอร์ด ด้วยสถิติ 59 ประตูจากการลงเล่น 157 นัด และเป็นเจ้าของลูกยิงสุดพิสดารมากมาย รวมถึงลูกโหม่งกลับหลังอันเลื่องชื่อ (ดูคลิป)

โพสต์ดังกล่าวของเขามีแฟนคลับเข้ามากดไลก์และคอมเมนต์เห็นด้วยเป็นจำนวนมาก โดยมองว่าการที่นักเตะระดับโลกออกมาแสดงความอ่อนโยนและแบ่งปันแง่คิดในการใช้ชีวิตเช่นนี้ เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง

งานนี้ ปาทริซ เอฟรา อดีตรุ่นพี่ในรั้วโอลด์แทรฟฟอร์ดถึงกับเข้ามาพิมพ์ปลอบใจเป็นภาษาสเปนสั้นๆ ว่า “Hermano” (เอร์มาโน่) แปลว่า “พี่ชาย” หรือ “น้องชาย” ด้วย (ดูคลิป).

ชิชาริโต อดีตดาวเตะแมนฯ ยูไนเต็ด ร่ำไห้กลางโซเชียลหลังดูคลิปไวรัลเจ้าพั้นช์
ภาพ IG @ch14_
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
ภาพ IG @ch14_
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

