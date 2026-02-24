แข้งดังถึงเสียน้ำตา ! เผลอดูคลิป “พั้นช์คุง” ถูกทอดทิ้ง ปลุกปรัชญาการใช้ชีวิต
อดีตดาวยิงปีศาจแดง “ฮาเวียร์ เอร์นานเดซ” ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ หลังได้เห็นคลิปสุดสะเทือนใจของ “พั้นช์” (Punch) ลูกลิงหิมะญี่ปุ่นที่ถูกฝูงขับไสจนต้องซบตุ๊กตาปลอบใจตัวเอง โพสต์ร่ายยาวสอนใจแฟนคลับ อย่าทำตัวเป็นเหยื่อแต่จงเรียนรู้ที่จะเยียวยาบาดแผลด้วยตัวเอง
ในคลิปวิดีโอดังกล่าว ได้เผยให้เห็นภาพที่น่าเวทนาของเจ้าพั้นช์ที่พยายามจะเข้าไปหาครอบครัว แต่กลับถูกลิงตัวที่โตกว่าผลักไสและข่มเหง สิ่งเดียวที่เจ้าพั้นช์ทำ คือ ลากตุ๊กตาลิงอุรังอุตังคู่ใจเข้าไปที่มุมกรงแล้วซุกตัวกอดตุ๊กตาตัวนั้นไว้แน่น เพื่อหาความอบอุ่นและที่พึ่งทางใจก่อนจะหลับไป
“ชิชาริโต” ถึงกับหลั่งน้ำตา ! ขณะดูคลิปนี้พร้อมกับโพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงตัวเองว่า “ถามว่าร้องไห้ทำไม? มันก็แค่ลิงตัวหนึ่ง…” ก่อนจะร่ายยาวถึงบทเรียนชีวิตที่เขาได้รับจากลิงน้อยตัวนี้
ปรัชญาจากกรงลิง “อย่าตกเป็นเหยื่อของความเสียใจ”
ดาวยิงชาวเม็กซิกันได้วิเคราะห์จิตวิทยาของเจ้าพั้นช์ไว้อย่างลึกซึ้งว่า สิ่งที่ทำให้ผู้คนสะเทือนใจไม่ใช่แค่ความน่าสงสาร แต่คือความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ข้างใน โดยเขาได้สรุปบทเรียน 3 ข้อสำคัญที่ได้จากเจ้าพั้นช์
1.รู้สึกได้แต่อย่าคร่ำครวญ เราสามารถเจ็บปวดลึกๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการบ่นท้อแท้
2. ยอมรับการถูกปฏิเสธแต่ไม่ใช่เหยื่อ เมื่อถูกทอดทิ้ง จงรับรู้ว่าเกิดขึ้น แต่ห้ามมองว่าตัวเองเป็นผู้แพ้ตลอดกาล
3. ปกป้องหัวใจแต่ห้ามปิดตาย จงรักษาความอ่อนโยนในใจไว้ แม้จะผ่านเรื่องเลวร้ายมามากแค่ไหน
“ลดคำถามที่ว่า พวกเขาทำอะไรกับฉัน และหันมาสนใจว่า ฉันจะจัดการกับความรู้สึกนี้อย่างไรดีกว่า” ชิชาริโตทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจ
ปัจจุบัน ชิชาริโต กลายเป็นแข้งฟรีเอเยนต์หลังแยกทางกับชีวาส สโมสรลูกหนังในบ้านเกิดที่เม็กซิโก เมื่อม.ค.ที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวจัดเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นตำนานของโอลด์ แทรฟฟอร์ด ด้วยสถิติ 59 ประตูจากการลงเล่น 157 นัด และเป็นเจ้าของลูกยิงสุดพิสดารมากมาย รวมถึงลูกโหม่งกลับหลังอันเลื่องชื่อ (ดูคลิป)
โพสต์ดังกล่าวของเขามีแฟนคลับเข้ามากดไลก์และคอมเมนต์เห็นด้วยเป็นจำนวนมาก โดยมองว่าการที่นักเตะระดับโลกออกมาแสดงความอ่อนโยนและแบ่งปันแง่คิดในการใช้ชีวิตเช่นนี้ เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง
งานนี้ ปาทริซ เอฟรา อดีตรุ่นพี่ในรั้วโอลด์แทรฟฟอร์ดถึงกับเข้ามาพิมพ์ปลอบใจเป็นภาษาสเปนสั้นๆ ว่า “Hermano” (เอร์มาโน่) แปลว่า “พี่ชาย” หรือ “น้องชาย” ด้วย (ดูคลิป).
