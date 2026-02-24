สาวสเปนทำคนญี่ปุ่น “เลิ่กลั่ก” ทั้งไทม์ไลน์ หลังอธิบายกลิ่นทะเล โดยไม่รู้ความหมายแฝง
กลายเป็นไวรัลสุดฮาแกมเอ็นดู เมื่อสาวสวยชาวแดนกระทิงดุ ฃที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่น ดันไปใช้คำแสลงส่อแวว “ใต้สะดือ” บรรยายกลิ่นทะเลในบ้านเกิดระหว่างไลฟ์สด ทำเอาชาวเน็ตแดนซากุระถึงกับสำลักความสวย พร้อมแห่คอมเมนต์ “น้องรู้ตัวไหมเนี่ย!”
เรื่องราวสุดพีคนี้ถูกเผยแพร่ผ่านบัญชีเอ็กซ์ 保守速報@hoshusokuhou เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยเป็นคลิปของสาวชาวสเปนหน้าตาดีรายหนึ่งที่กำลังพยายามฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นสื่อสารกับแฟนคลับ แต่จังหวะที่เธอกำลังบรรยายถึงบรรยากาศทะเลในบ้านเกิด เธอกลับเลือกใช้คำที่ทำให้คนญี่ปุ่นต้องหยุดฟังซ้ำว่า “イカ臭い” (อิกะคุไซ่) ซึ่งเธอตั้งใจจะสื่อว่าทะเลที่นั่น “มีกลิ่นปลาหมึก”
งานนี้ร้อนถึงตัวจริงเรื่องญี่ปุ่นอย่าง บูม JapanSalaryman ต้องรีบออกมาช่วยไขข้อข้องใจผ่านโซเชียล โดยอธิบายว่าคำว่า “อิกะคุไซ่” หากแปลตรงตัวตามพจนานุกรมจะหมายถึงกลิ่นคาวปลาหมึกจริงๆ แต่ในโลกของภาษาแสลงญี่ปุ่นนั้น คำนี้มีรหัสลับที่สื่อถึง “กลิ่นอสุจิ” ของผู้ชาย!
ด้วยเหตุนี้เอง ทันทีที่คำนี้หลุดออกมาจากปากสาวสวยกลางไลฟ์ แชตของคนญี่ปุ่นจึงระเบิดทันทีด้วยความตกใจผสมปนเปกับความขำที่น้องไม่รู้ความหมายแฝงสุดสยิวนี้
พีคกว่าเดิม! น้องเผย “พูดแบบนี้กับเพื่อนบ่อยมาก”
ที่ทำเอาแฟนคลับสงสารปนเอ็นดูหนักกว่าเดิม คือเจ้าตัวเล่าเสริมว่า เธอใช้คำบรรยายนี้คุยกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นมาโดยตลอด (เพราะคิดว่าเป็นการอธิบายกลิ่นทะเลที่ชัดเจนที่สุด) พร้อมกับตัดพ้อเบาๆ ว่า “ทำไมที่ผ่านมาไม่มีเพื่อนคนไหนบอกฉันเลย!” ซึ่งคาดว่าบรรดาเพื่อนๆ คงจะเขินจนไม่กล้าอธิบายความหมายที่แท้จริงให้สาวสวยฟังนั่นเอง
เหตุการณ์นี้กลายเป็นสีสันบนโลกออนไลน์ที่สะท้อนให้เห็นว่า “ภาษา” มีเสน่ห์และหลุมพรางที่น่าสนใจ โดยเฉพาะคำแสลงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ แต่อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างเทคะแนนความเอ็นดูให้เธอ และมองว่าเป็นเรื่องราวน่ารักๆ ของคนต่างชาติที่ตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุ่นจนกลายเป็นไวรัลโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืน (ดูคลิป).
