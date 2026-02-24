บันเทิง

สาวสเปนทำคนญี่ปุ่น “เลิ่กลั่ก” ทั้งไทม์ไลน์ หลังอธิบายกลิ่นทะเล โดยไม่รู้ความหมายแฝง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 17:25 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 17:25 น.
ภาพ @_orikitty_

กลายเป็นไวรัลสุดฮาแกมเอ็นดู เมื่อสาวสวยชาวแดนกระทิงดุ ฃที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่น ดันไปใช้คำแสลงส่อแวว “ใต้สะดือ” บรรยายกลิ่นทะเลในบ้านเกิดระหว่างไลฟ์สด ทำเอาชาวเน็ตแดนซากุระถึงกับสำลักความสวย พร้อมแห่คอมเมนต์ “น้องรู้ตัวไหมเนี่ย!”

เรื่องราวสุดพีคนี้ถูกเผยแพร่ผ่านบัญชีเอ็กซ์ 保守速報@hoshusokuhou เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยเป็นคลิปของสาวชาวสเปนหน้าตาดีรายหนึ่งที่กำลังพยายามฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นสื่อสารกับแฟนคลับ แต่จังหวะที่เธอกำลังบรรยายถึงบรรยากาศทะเลในบ้านเกิด เธอกลับเลือกใช้คำที่ทำให้คนญี่ปุ่นต้องหยุดฟังซ้ำว่า “イカ臭い” (อิกะคุไซ่) ซึ่งเธอตั้งใจจะสื่อว่าทะเลที่นั่น “มีกลิ่นปลาหมึก”

งานนี้ร้อนถึงตัวจริงเรื่องญี่ปุ่นอย่าง บูม JapanSalaryman ต้องรีบออกมาช่วยไขข้อข้องใจผ่านโซเชียล โดยอธิบายว่าคำว่า “อิกะคุไซ่” หากแปลตรงตัวตามพจนานุกรมจะหมายถึงกลิ่นคาวปลาหมึกจริงๆ แต่ในโลกของภาษาแสลงญี่ปุ่นนั้น คำนี้มีรหัสลับที่สื่อถึง “กลิ่นอสุจิ” ของผู้ชาย!

ด้วยเหตุนี้เอง ทันทีที่คำนี้หลุดออกมาจากปากสาวสวยกลางไลฟ์ แชตของคนญี่ปุ่นจึงระเบิดทันทีด้วยความตกใจผสมปนเปกับความขำที่น้องไม่รู้ความหมายแฝงสุดสยิวนี้

สาวสเปนเรียนภาษาญี่ปุ่น
ภาพ @X
Lost in Translation
ภาพ @X
สีสันบนโลกออนไลน์ที่สะท้อนให้เห็นว่า &quot;ภาษา&quot; มีเสน่ห์
ภาพ @X

พีคกว่าเดิม! น้องเผย “พูดแบบนี้กับเพื่อนบ่อยมาก”

ที่ทำเอาแฟนคลับสงสารปนเอ็นดูหนักกว่าเดิม คือเจ้าตัวเล่าเสริมว่า เธอใช้คำบรรยายนี้คุยกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นมาโดยตลอด (เพราะคิดว่าเป็นการอธิบายกลิ่นทะเลที่ชัดเจนที่สุด) พร้อมกับตัดพ้อเบาๆ ว่า “ทำไมที่ผ่านมาไม่มีเพื่อนคนไหนบอกฉันเลย!” ซึ่งคาดว่าบรรดาเพื่อนๆ คงจะเขินจนไม่กล้าอธิบายความหมายที่แท้จริงให้สาวสวยฟังนั่นเอง

เหตุการณ์นี้กลายเป็นสีสันบนโลกออนไลน์ที่สะท้อนให้เห็นว่า “ภาษา” มีเสน่ห์และหลุมพรางที่น่าสนใจ โดยเฉพาะคำแสลงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ แต่อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างเทคะแนนความเอ็นดูให้เธอ และมองว่าเป็นเรื่องราวน่ารักๆ ของคนต่างชาติที่ตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุ่นจนกลายเป็นไวรัลโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืน (ดูคลิป).

ไวรัลสุดฮาแกมเอ็นดู
ภาพ Instagram @_orikitty_
สาวสเปนทำชาวญี่ปุ่น &quot;เลิ่กลั่ก&quot; ทั้งไทม์ไลน์
ภาพ Instagram @_orikitty_
orikitty viral 2026
ภาพ Instagram @_orikitty_

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

