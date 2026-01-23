ศาลจีนสั่งปรับบริษัท หลังไล่พนักงานออกเพียงเพราะ “ไม่ยอมขึ้นโชว์” ในงานเลี้ยงประจำปี
ศาลจีนสั่งให้บริษัทในเซินเจิ้นแพ้คดี หลังถูกพนักงานไล่ฟ้อง เนื่องจากถูกบริษัทไล่ออกเพียงเพราะ “ไม่ยอมขึ้นโชว์” ในงานเลี้ยงบริษัท
สหภาพแรงงานเซินเจิ้นได้เปิดเผยคดีความที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในโลกโซเชียล เมื่อพนักงานรายหนึ่งได้รับหนังสือเลิกจ้างในวันถัดไปทันทีหลังจากที่เขาปฏิเสธคำขอของหัวหน้าในการขึ้นแสดงบนเวทีงานเลี้ยงประจำปี
พนักงานรายนี้ให้เหตุผลว่าเขายุ่งกับงานจนไม่มีเวลาเตรียมตัว จึงไม่สะดวกที่จะร่วมกิจกรรมความบันเทิงในงานเลี้ยง ขณะที่ผู้บริหารมองว่าการปฏิเสธครั้งนี้คือการแสดงออกถึงความไม่เคารพ (Disrespectful) และถือเป็นการขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา รวมถึงมีการบันทึกว่าเป็น “การขาดงาน” ซึ่งถือเป็นการละเมิดวินัยร้ายแรงจนนำไปสู่การเลิกจ้าง แต่พนักงานรายนี้ไม่ยอมความและยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการแรงงานเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง
หลังจากผ่านกระบวนการพิจารณาหลายชั้น ศาลได้ตัดสินให้พนักงานเป็นฝ่ายชนะ โดยศาลวินิจฉัยว่าบริษัทเลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุผลที่ไม่มีน้ำหนักพอ และเป็นการละเมิดสัญญาจ้างแรงงานโดยมิชอบ จึงสั่งให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยเป็นเงินก้อนใหญ่ให้กับพนักงานทันที
ด้านสหภาพแรงงานเซินเจิ้นให้ความเห็นว่า กิจกรรมอย่างงานเลี้ยงประจำปีควรเป็นไปตามความสมัครใจ หากไม่มีข้อกำหนดบังคับเข้าร่วมหรือมีบทลงโทษระบุไว้ในระเบียบ กิจกรรมเหล่านั้นควรมีสถานะเป็น “สวัสดิการ” ที่บริษัทมอบให้พนักงานมากกว่าเป็นงานบังคับ
สหภาพแรงงานเน้นย้ำว่า นายจ้างไม่ควรใช้โอกาสในงานเลี้ยงเพื่อใช้อำนาจสั่งการหรือลงโทษทางวินัยโดยพลการ และพนักงานมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลักได้ โดยบริษัทห้ามนำมาเป็นเหตุในการหักเงินเดือนหรือไล่ออก
