ข่าวต่างประเทศ

ศาลจีนสั่งปรับบริษัท หลังไล่พนักงานออกเพียงเพราะ “ไม่ยอมขึ้นโชว์” ในงานเลี้ยงประจำปี

Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 16:00 น.
51

ศาลจีนสั่งให้บริษัทในเซินเจิ้นแพ้คดี หลังถูกพนักงานไล่ฟ้อง เนื่องจากถูกบริษัทไล่ออกเพียงเพราะ “ไม่ยอมขึ้นโชว์” ในงานเลี้ยงบริษัท

สหภาพแรงงานเซินเจิ้นได้เปิดเผยคดีความที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในโลกโซเชียล เมื่อพนักงานรายหนึ่งได้รับหนังสือเลิกจ้างในวันถัดไปทันทีหลังจากที่เขาปฏิเสธคำขอของหัวหน้าในการขึ้นแสดงบนเวทีงานเลี้ยงประจำปี

พนักงานรายนี้ให้เหตุผลว่าเขายุ่งกับงานจนไม่มีเวลาเตรียมตัว จึงไม่สะดวกที่จะร่วมกิจกรรมความบันเทิงในงานเลี้ยง ขณะที่ผู้บริหารมองว่าการปฏิเสธครั้งนี้คือการแสดงออกถึงความไม่เคารพ (Disrespectful) และถือเป็นการขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา รวมถึงมีการบันทึกว่าเป็น “การขาดงาน” ซึ่งถือเป็นการละเมิดวินัยร้ายแรงจนนำไปสู่การเลิกจ้าง แต่พนักงานรายนี้ไม่ยอมความและยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการแรงงานเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง

หลังจากผ่านกระบวนการพิจารณาหลายชั้น ศาลได้ตัดสินให้พนักงานเป็นฝ่ายชนะ โดยศาลวินิจฉัยว่าบริษัทเลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุผลที่ไม่มีน้ำหนักพอ และเป็นการละเมิดสัญญาจ้างแรงงานโดยมิชอบ จึงสั่งให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยเป็นเงินก้อนใหญ่ให้กับพนักงานทันที

ด้านสหภาพแรงงานเซินเจิ้นให้ความเห็นว่า กิจกรรมอย่างงานเลี้ยงประจำปีควรเป็นไปตามความสมัครใจ หากไม่มีข้อกำหนดบังคับเข้าร่วมหรือมีบทลงโทษระบุไว้ในระเบียบ กิจกรรมเหล่านั้นควรมีสถานะเป็น “สวัสดิการ” ที่บริษัทมอบให้พนักงานมากกว่าเป็นงานบังคับ

สหภาพแรงงานเน้นย้ำว่า นายจ้างไม่ควรใช้โอกาสในงานเลี้ยงเพื่อใช้อำนาจสั่งการหรือลงโทษทางวินัยโดยพลการ และพนักงานมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลักได้ โดยบริษัทห้ามนำมาเป็นเหตุในการหักเงินเดือนหรือไล่ออก

อ้างอิง : mothership.sg

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ศาลจีนสั่งปรับบริษัท หลังไล่พนักงานออกเพียงเพราะ “ไม่ยอมขึ้นโชว์” ในงานเลี้ยงประจำปี

21 วินาที ที่แล้ว
รายชื่อ ผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 7 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อ ผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 7 เขต

60 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 24 1 69 ดูดวง

3 ราศี ดวงเจรจาเด่น ปิดดีลสวย ต่อรองชนะเลิศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ ผู้สมัคร สส. ขอนแก่น เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 11 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อ ผู้สมัคร สส. ขอนแก่น เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 11 เขต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “โทโมกะ ทาเคนากะ” ผู้ประกาศข่าวญี่ปุ่น ถ่ายแบบกราเวียร์ หลังลาออกเพราะ “หน้าอกใหญ่เกินไป”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ภาพหายาก ผู้นำเกาหลีเหนือยิ้มหวาน ตรวจความพร้อมรีสอร์ทหรูแห่งใหม่

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
กยศหักเงินเดือน 2569 บังคับ 1.2 แสนคน เริ่ม มีนาคม เช็กเงื่อนไข เศรษฐกิจ

กยศ. หักเงินเดือน 2569 บังคับ 1.2 แสนคน เริ่ม มีนาคม เช็กเงื่อนไข

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนดูนับล้าน ครูหนุ่มเขียนหนังสือลาออกจากราชการ พร้อมเหตุผลสุดจริงใจ แต่ผู้บริหารปัดตก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. เลย ประกอบด้วย 30 คน เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. เลย 4 เขต 30 คน สู้ศึกเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส. สกลนคร เลือกตั้ง 2569 แสดงถึงผู้สมัครที่สำคัญในพื้นที่ ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. สกลนคร 7 เขต 62 คน ใครเป็นใครดูเลย เลือกตั้ง 2569

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก นักร้องตัวแม่ ถูกส่งฟ้อง เปิดค่ายเพลงเถื่อน ส่อโดนโทษคุก 2 ปี บันเทิงเกาหลี

ช็อก นักร้องตัวแม่ ถูกส่งฟ้อง เปิดค่ายเพลงเถื่อน ส่อโดนโทษคุก 2 ปี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 23 ม.ค. 69 เจาะสถิติ “วันศุกร์” ย้อนหลัง 121 งวด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1/2/69 ฟันธงเลข 4 เน้นๆ รีบส่องก่อนเกลี้ยงแผง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! ครูขับเก๋งพุ่งชน เด็กหญิง 6 ขวบ เสียชีวิต ขณะข้ามทางม้าลาย หน้าโรงเรียน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกสภาทนายความ เผยสาเหตุ &quot;ทนายแก้ว&quot; ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ข่าว

นายกสภาทนายความ เผยสาเหตุ “ทนายแก้ว” ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้วยื่นหนังสือลาออกต่อหน้าผู้นำสภาทนายความด้วยความนอบน้อม ข่าว

เปิดภาพนาที “ทนายแก้ว” ยื่นหนังสือลาออก สภาทนายความ น้อมรับบทเรียนครั้งใหญ่

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้วเปิดธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้หลัก 10 ล้านจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดและอสังหาฯ เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ “ทนายแก้ว” กวาดรายได้หลัก 10 ล้าน ตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ยันอสังหาฯ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ปิซ่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 23 ม.ค. 69

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา แอดมินรพ.ด่วน แพทย์สั่งงดเยี่ยม-งดใช้เสียง แฟนๆ แห่เป็นห่วง บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา แอดมินรพ.ด่วน แพทย์สั่งงดเยี่ยม-งดใช้เสียง แฟนๆ แห่เป็นห่วง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

ท็อปส์ เปิด 5 เทรนด์ ตรุษจีน 69 เผยคนไทยเน้น ซื้อสินค้าแบบฉลาดเลือก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไวรัสนิปาห์” ไทยเสี่ยงแค่ไหน? อัตราตายสูง 75% มัจจุราชจากค้างคาว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายเด็ก 18 ชื่นชม ทนายแก้ว แถลงขอโทษ ย้ำ หน้าที่ยังต้องดำเนินต่อ เพื่อพิสูจน์ความจริง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเนื้อหา! หนังสือลาออก &quot;ทนายแก้ว&quot; หลังชี้แจงสื่อ ปมลวนลามสาว 18 ข่าว

เปิดเนื้อหา หนังสือลาออก “ทนายแก้ว” หลังชี้แจงสื่อ ปมล่วงละเมิดสาว 18

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โอแซร์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 23 ม.ค. 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง “ไวรัสนิปาห์” ระบาดในอินเดีย โอกาสตายสูงกว่าโควิด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 16:00 น.
51
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ ผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 7 เขต

รายชื่อ ผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 7 เขต

เผยแพร่: 24 มกราคม 2569
ดูดวงวันนี้ 24 1 69

3 ราศี ดวงเจรจาเด่น ปิดดีลสวย ต่อรองชนะเลิศ

เผยแพร่: 24 มกราคม 2569
รายชื่อ ผู้สมัคร สส. ขอนแก่น เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 11 เขต

รายชื่อ ผู้สมัคร สส. ขอนแก่น เลือกตั้ง 2569 ทั้ง 11 เขต

เผยแพร่: 24 มกราคม 2569

เปิดวาร์ป “โทโมกะ ทาเคนากะ” ผู้ประกาศข่าวญี่ปุ่น ถ่ายแบบกราเวียร์ หลังลาออกเพราะ “หน้าอกใหญ่เกินไป”

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569
Back to top button