อ.อุ๋ย ขอโทษ นุ่น-ต๊อด ปมพูดพาดพิง ทำเสียหาย ยันสำนึกผิดแล้ว สัญญาไม่ทำอีก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 16:12 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 16:15 น.
51
อ.อุ๋ย โพสต์ขอโทษนุ่น-ต๊อด ปมกล่าวพาดพิงทำให้เสียหาย

อ.อุ๋ย เคลื่อนไหวแล้ว โพสต์ขอโทษ นุ่น วรนุช และ ต๊อด ปิติ หลังกล่าวพาดพิงทำให้เสียหาย เผยสิ่งที่พูดไม่เป็นความจริง สำนึกผิด พร้อมให้คตำมั่นไม่ทำกับบุคคลอื่นอีก

จากกรณีที่ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี และสามีนักธุรกิจ ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี มอบหมายให้ทนาย เป็นผู้รับมอบอำนาจได้ยื่นฟ้องหมอดูคนดัง หลังมีคลิปเสียงที่กล่าวพาดพิงทำให้เกิดความเสียหาย จึงดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเรียกค่าเสียหายรวม 20 ล้านบาท ข้อหาหมิ่นประมาท และเรียกค่าเสียหายส่วนแพ่ง

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2569) อาจารย์อุ๋ย ชนิษฐา ออกมาโพสต์ร่ายยาวขอโทษ นุ่น วรนุช และ ปิติ ภิรมย์ภักดี ที่เคยกล่าวพาดพิงทำให้ภาพลักษณ์เสียงหาย ระบุว่า “ข้าพเจ้า นางสาวชนิษฐา สัตย์ซื่อ ขอโพสต์ข้อความนี้ถึงคุณนุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี และคุณต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี ในเรื่องเกี่ยวกับการที่ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวพาดพิงถึงในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง โดยที่ไม่ได้มีการไตร่ตรองให้ดี

วันนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจต่อการกระทําดังกล่าวจึงประสงค์จะชี้แจงต่อสังคมว่าข้อความที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงทั้งสองท่านในทางเสียหายไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

สุดท้าย ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าสํานึกผิดในการกระทําความผิด สิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวอ้างอิงถึง คุณนุ่น คุณต๊อด ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และข้าพเจ้าให้คํามั่นสัญญาว่าจะไม่กระทําอย่างนี้กับบุคคลอื่นอีกต่อไป ขอบคุณทั้งสองท่านที่ได้ให้โอกาสข้าพเจ้าในวันนี้”

อ.อุ๋ย ขอโทษนุ่น-ต๊อด
ภาพจาก Instagram : ajarnauy

นุ่น วรนุช และ ต๊อดปิติ

