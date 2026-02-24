บันเทิง

“เดอะมีน” อดีต OHANA แจงเหตุเลื่อนไต่สวน ยอดเงินฟ้องไม่ตรง ยันรับผิดพร้อมชดใช้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 16:43 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 16:43 น.
65
"เดอะมีน" อดีต OHANA แจงเหตุเลื่อนศาล ยอดเงินฟ้องไม่ตรง ยันรับผิดพร้อมชดใช้

“เดอะมีน” อดีต OHANA แจงเลื่อนนัดไต่สวนมูลฟ้อง ยอดเงินฟ้องร้องไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ยืนยันยอมรับผิด และพร้อมชดใช้ค่าเสียหาย

อัปเดตความคืบหน้าหลังจากที่ บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด ออกแถลงการณ์ประกาศให้ นายพงศธร เหลาจันทึก หรือที่แฟนคลับรู้จักในนาม “เดอะมีน” พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานอย่างเป็นทางการ โดยเดอะมีนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับทีมงานและกิจกรรมของบริษัทอีกต่อไป

จากประกาศดังกล่าว “เดอะมีน” ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อขอโทษเพื่อนร่วมทีมทุกคน โดยระบุว่า

“ผมต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคน อาร์ม ซาบอล ปกป้อง อู๊ด ดิ๊ว บิ้ก และครอบครัวของเพื่อนๆทุกคน ทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและแฟนคลับทุกคนของผมจากหัวใจจริงๆ ที่ทำให้ผิดหวังในตัวผม ผมขอโทษ ผมรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆ และกำลังพยายามแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุด

ตอนนี้ผมได้ขายทรัพย์สินทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อนำไปจัดการปัญหาที่ผมได้ก่อขึ้นมาเองและแก้ไขให้มันถูกต้อง ผมอยากขอโอกาสและขอพื้นที่ให้ผมในการทำมาหากิน เพื่อจะได้เดินหน้ารับผิดชอบทุกอย่างให้ดีที่สุดครับ

และแต๊ก ภรรยาผม ครอบครัวของผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ครับ ผมขอโทษทุกคนจากหัวใจของผมครับ”

นอกจากนี้ยังได้ระบุว่า “ผมอยากบอกว่าผมไม่ได้เพิกเฉยหรือไม่รู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ตอนนี้เรื่องได้ดำเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว ตัวผมได้สำนึกผิด และกำลังพยายามจัดการทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ช่วงที่ผ่านมา ผมได้ขายทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดครับ

หลังจากนี้ผมขออนุญาตลงงานหรือโพสต์เกี่ยวกับการทำงานของตัวเอง เพื่อให้สามารถจัดการภาระต่าง ๆ และเดินหน้าต่อไปได้อย่างเหมาะสมครับ

ผมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่างๆ อีกครั้ง ขอโทษเพื่อนๆ และผู้เกี่ยวข้องทุกคน พี่น้องMC และ แฟนคลับอีกครั้งครับ”

กระทั่งเมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา ทนายความทั้ง 3 คน พร้อมเดอะมีน ได้เดินทางไปที่ศาลหลังจากนัดไต่สวนมูลฟ้อง โดยหนึ่งในทนายความ ระบุว่า “นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันนี้ จำเลยแถลงว่ามีความประสงค์ที่จะชดใช้ความเสียหาย จึงขอศาลเลื่อนนัดไต่สวนมูลฟ้องออกไปอีกสัก 1 นัด #ทนายความจำเลย”

ข้อความจากทนายฝั่ง เดอะมีน อดีต OHANA
FB/ Kittithat JA

ต่อมา “เดอะมีน” โพสต์ชี้แจงเหตุผลในการเลื่อนนัดว่า “ผมมีความประสงค์จะใช้เงินคืนตามความเป็นจริง จึงได้ยื่นเอกสารชี้แจงรายละเอียดจากสเตทเมนต์ เพื่อแสดงยอดที่ถูกต้อง เนื่องจากยอดที่มีการฟ้องร้องมายังมีบางส่วนที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (ส่วนของทนายทั้งสามคน เป็นเพื่อนและน้องที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้ครับ)

และจากเหตุผลด้านบน ทำให้ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงเลื่อนนัด เพื่อให้มีเวลาตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงนัดหมายกันใหม่ครับ

ผมไม่ได้ออกมาพูดหรืออธิบายอะไรมาก เพราะในส่วนที่ผมผิดผมผิดจริงครับ ผมยอมรับผิดและพร้อมรับผิดชอบตามที่แจ้งเสมอมา และทุกอย่างตามข่าวต่างๆ มีความจริงและไม่จริงอยู่ด้วยครับ และเมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ผมจะอธิบายข้อเท็จจริงทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ”

โพสต์ชี้แจง เดอะมีน
FB/ Pongsatorn Laojunthuek

ทางด้านทนายความฝั่งโอฮาน่า โพสต์ข้อความระบุว่า “รู้นะฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่ 55 #ผมฟ้องจำเลยคนเดียวนะแต่ทำไมเจอทนายความ3คน #สู้ตายเพื่อความยุติธรรมจ้า” ในขณะที่ ซาบอล สมาชิกโอฮาน่า แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมระบุว่า “55555555 ปากอย่างใจอย่างนะเราอ่ะ ย้อนแย้งอ่ะ”

โพสต์ข้อความของ ซาบอล OHANA
FB/ Sutawut Saball Phungomut

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รวมเลขเด็ด สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี จับตา เลขอายุผู้ว่าฯ ลุ้นถูกหวย 1 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี จับตา เลขอายุ-จวนผู้ว่าฯ ลุ้นถูกหวย 1 มี.ค. 69

16 วินาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 24 ก.พ. 69 ยังรออัปเดตครั้งที่ 1 จากสมาคมค้าทองคำ เศรษฐกิจ

สรุปราคาทองปิดตลาด วันนี้ 24 ก.พ. 69 ผันผวน 29 ครั้ง ทองแท่งยืนแนวต้าน 75,900 บาท

45 วินาที ที่แล้ว
อายุจริง บังมัด คลองตัน วัย 58 ปี แต่งงาน ต้นข้าว ปัณฑิตา บันเทิง

เปิดอายุจริง บังมัด คลองตัน จูงมือ ต้นข้าว วิวาห์หวาน รักต่างวัย ไม่ใช่อุปสรรครัก

8 นาที ที่แล้ว
ชิชาริโต อดีตดาวเตะแมนฯ ยูไนเต็ด ร้องไห้หลังดูคลิปไวรัลเจ้าพั้นช์ ลิงน้อย ข่าว

แข้งดังถึงเสียน้ำตา ! เผลอดูคลิป “พั้นช์คุง” ถูกทอดทิ้ง ปลุกปรัชญาการใช้ชีวิต

20 นาที ที่แล้ว
สาวสเปน ภาษาญี่ปุ่น กลิ่นปลาหมึก บันเทิง

สาวสเปนทำคนญี่ปุ่น “เลิ่กลั่ก” ทั้งไทม์ไลน์ หลังอธิบายกลิ่นทะเล โดยไม่รู้ความหมายแฝง

36 นาที ที่แล้ว
ต๊อด ปิติ ประกาศแจกโบนัสพนักงานแทนคำขอบคุณ บันเทิง

ต๊อด ปิติ แจกโบนัสก้อนโต ฝากประโยคเด็ด ชาวเน็ตแห่ชมบอสในฝัน

39 นาที ที่แล้ว
ดราม่า &quot;โอนเบี้ยเลี้ยงตรงให้นักกีฬา&quot; สมาคมค้าน หวั่นกินแซ่บ ซื้ออาหารไม่ถูกโภชนาการ ข่าวกีฬา

ดราม่า “โอนเบี้ยเลี้ยงตรงให้นักกีฬา” สมาคมค้าน หวั่นกินแซ่บ ซื้ออาหารไม่ถูกโภชนาการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยสเปก-ราคา ยานเกราะ Stryker ล้อรบสายไฮเทค ก่อนสหรัฐฯ มอบให้ไทย 17 คัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เดอะมีน&quot; อดีต OHANA แจงเหตุเลื่อนศาล ยอดเงินฟ้องไม่ตรง ยันรับผิดพร้อมชดใช้ บันเทิง

“เดอะมีน” อดีต OHANA แจงเหตุเลื่อนไต่สวน ยอดเงินฟ้องไม่ตรง ยันรับผิดพร้อมชดใช้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำแหน่ง &quot;พระนางเจ้า&quot; รู้จักยศฝ่ายใน ภรรยาเจ้า ยกย่องสตรีผู้รักยิ่ง ข่าว

ตำแหน่ง “พระนางเจ้า” รู้จักยศฝ่ายใน ภรรยาเจ้า ยกย่องสตรีผู้รักยิ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก 10 ปี ชายชนแม่ลูกสองดับ ข่าวต่างประเทศ

วิวาห์ล่ม ตีนผีชนแม่ลูกสองดับ ซ้ำพบสารเสพติด สลดว่าที่เจ้าสาว อยู่ไม่ถึงวันแต่งงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดหน้าใหม่ ป๋าเบียร์ กานต์พล หลัง แม่ตั๊ก กรกนก ทุ่มเงินล้านทุบหน้าให้ ก่อนประกาศหย่าช็อกวงการ บันเทิง

เปิดหน้าใหม่ ป๋าเบียร์ หลัง แม่ตั๊ก ทุ่มล้านทุบหน้าให้ ก่อนหย่าช็อกวงการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. ล่าสุด พร้อมลงชิง ผู้ว่า กทม. เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. ล่าสุด พร้อมลงชิง ผู้ว่า กทม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนสาวโอด โดนทัวร์ลงแทน แก๊งนางฟ้าเหยียด &quot;ปอนด์ จักกฤษณ์&quot; วอนสังคมเห็นใจ ข่าว

เพื่อนสาวโอด โดนทัวร์ลงแทน แก๊งนางฟ้าเหยียด “ปอนด์ จักรกฤษณ์” วอนสังคมเห็นใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายรณณรงค์ โพสต์ถึง ทนายตั้ม ยินดีศาลส่งคืนทรัพย์สินทั้งหมด ข่าว

ทนายรณณรงค์ โพสต์ยินดี ทนายตั้ม หลังศาลสั่งคืนทรัพย์สิน ลั่น ไม่โกรธ ล้มแล้วไม่ซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชมป์หลุดมือ แต่ช่วยหนึ่งชีวิตไว้ได้ ข่าวกีฬา

คลิปประตูเตะเปิดเกม แต่จู่ๆ อะไรร่วงกลางอากาศ! กัปตันทีมใจหล่อ CPR จนฟื้นปาฏิหาริย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนานดาวเด่น &quot;แม็กซี่ ชิลด์&quot; รแดร็กควีน ชื่อดังจาก Drag Race Down Under เสียชีวิตในวัย 51 ปี เพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับทั่วโลกร่วมแสดงความอาลัย ข่าวต่างประเทศ

อาลัย แม็กซี่ ชิลด์ รแดร็กควีน คนดังจาก Drag Race เสียชีวิตแล้ววัย 51 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านออกโรงป้อง อดีตเจ้าอาวาส วัดดังนนทบุรี จี้สื่อตรวจสอบเจตนาคนปล่อยคลิป ข่าว

ชาวบ้านออกโรงป้อง อดีตเจ้าอาวาส จี้สื่อตรวจสอบเจตนาคนปล่อยคลิป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวเล่านาทีหนีตายกลางสนามบินเม็กซิโก ข่าวต่างประเทศ

ฉลองวันเกิดสุดช็อก! นทท.เล่านาทีหนีตาย “แก๊งค้ายาเม็กซิกัน” ยิงสู้เดือดจนสนามบินจลาจล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลทดสอบ ‘เครื่องฟอกอากาศ’ 15 ยี่ห้อ บางยี่ห้อ ‘ประสิทธิภาพ’ ไม่ตรงฉลาก ข่าว

ผลทดสอบ เครื่องฟอกอากาศ 15 ยี่ห้อ บางยี่ห้อ ‘ประสิทธิภาพ’ ไม่ตรงฉลาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ทหารเขมรขาดวินัย ยิงลูกระเบิด 40 มม. ใส่ไทย ไทยตอบโต้ยิงตักเตือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ICC เปิดไต่สวน &quot;ดูเตอร์เต&quot; อดีตผู้นำฟิลิปปินส์ คดีสั่งฆ่าผู้ต้องหายาเสพติด ข่าวต่างประเทศ

ICC เปิดไต่สวน “ดูเตอร์เต” อดีตผู้นำฟิลิปปินส์ คดีสั่งฆ่าผู้ต้องหายาเสพติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก ไข้หัดสุนัข โศกนาฏกรรมสัตว์ป่า เมื่อไวรัสสุนัข ข้ามสายพันธุ์บวกการติดเชื้อแทรกซ้อน ทำลายปอดเสือโคร่งอย่างรุนแรง ข่าว

รู้จัก ไข้หัดสุนัข คร่าชีวิต เสือเชียงใหม่ 72 ตัว อันตรายแค่ไหน ติดคนไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เข้าใจ ไซออนิสต์ จากมุมมองอิสลาม เจาะลึกประวัติศาสตร์ข้อพิพาทดินแดนปาเลสไตน์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สธ.-เกษตร ตั้งโต๊ะแถลงปมเสือตาย 72 ตัว เป็นไข้หัดสุนัข ยังไม่แพร่เชื้อสู่คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 16:43 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 16:43 น.
65
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมเลขเด็ด สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี จับตา เลขอายุผู้ว่าฯ ลุ้นถูกหวย 1 มีนาคม 2569

รวมเลขเด็ด สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี จับตา เลขอายุ-จวนผู้ว่าฯ ลุ้นถูกหวย 1 มี.ค. 69

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันนี้ 24 ก.พ. 69 ยังรออัปเดตครั้งที่ 1 จากสมาคมค้าทองคำ

สรุปราคาทองปิดตลาด วันนี้ 24 ก.พ. 69 ผันผวน 29 ครั้ง ทองแท่งยืนแนวต้าน 75,900 บาท

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
ชิชาริโต อดีตดาวเตะแมนฯ ยูไนเต็ด ร้องไห้หลังดูคลิปไวรัลเจ้าพั้นช์ ลิงน้อย

แข้งดังถึงเสียน้ำตา ! เผลอดูคลิป “พั้นช์คุง” ถูกทอดทิ้ง ปลุกปรัชญาการใช้ชีวิต

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
ดราม่า &quot;โอนเบี้ยเลี้ยงตรงให้นักกีฬา&quot; สมาคมค้าน หวั่นกินแซ่บ ซื้ออาหารไม่ถูกโภชนาการ

ดราม่า “โอนเบี้ยเลี้ยงตรงให้นักกีฬา” สมาคมค้าน หวั่นกินแซ่บ ซื้ออาหารไม่ถูกโภชนาการ

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button