“เดอะมีน” อดีต OHANA แจงเหตุเลื่อนไต่สวน ยอดเงินฟ้องไม่ตรง ยันรับผิดพร้อมชดใช้
“เดอะมีน” อดีต OHANA แจงเลื่อนนัดไต่สวนมูลฟ้อง ยอดเงินฟ้องร้องไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ยืนยันยอมรับผิด และพร้อมชดใช้ค่าเสียหาย
อัปเดตความคืบหน้าหลังจากที่ บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด ออกแถลงการณ์ประกาศให้ นายพงศธร เหลาจันทึก หรือที่แฟนคลับรู้จักในนาม “เดอะมีน” พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานอย่างเป็นทางการ โดยเดอะมีนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับทีมงานและกิจกรรมของบริษัทอีกต่อไป
จากประกาศดังกล่าว “เดอะมีน” ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อขอโทษเพื่อนร่วมทีมทุกคน โดยระบุว่า
“ผมต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคน อาร์ม ซาบอล ปกป้อง อู๊ด ดิ๊ว บิ้ก และครอบครัวของเพื่อนๆทุกคน ทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและแฟนคลับทุกคนของผมจากหัวใจจริงๆ ที่ทำให้ผิดหวังในตัวผม ผมขอโทษ ผมรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆ และกำลังพยายามแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุด
ตอนนี้ผมได้ขายทรัพย์สินทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อนำไปจัดการปัญหาที่ผมได้ก่อขึ้นมาเองและแก้ไขให้มันถูกต้อง ผมอยากขอโอกาสและขอพื้นที่ให้ผมในการทำมาหากิน เพื่อจะได้เดินหน้ารับผิดชอบทุกอย่างให้ดีที่สุดครับ
และแต๊ก ภรรยาผม ครอบครัวของผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ครับ ผมขอโทษทุกคนจากหัวใจของผมครับ”
นอกจากนี้ยังได้ระบุว่า “ผมอยากบอกว่าผมไม่ได้เพิกเฉยหรือไม่รู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ตอนนี้เรื่องได้ดำเนินตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้ว ตัวผมได้สำนึกผิด และกำลังพยายามจัดการทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ช่วงที่ผ่านมา ผมได้ขายทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดครับ
หลังจากนี้ผมขออนุญาตลงงานหรือโพสต์เกี่ยวกับการทำงานของตัวเอง เพื่อให้สามารถจัดการภาระต่าง ๆ และเดินหน้าต่อไปได้อย่างเหมาะสมครับ
ผมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่างๆ อีกครั้ง ขอโทษเพื่อนๆ และผู้เกี่ยวข้องทุกคน พี่น้องMC และ แฟนคลับอีกครั้งครับ”
กระทั่งเมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา ทนายความทั้ง 3 คน พร้อมเดอะมีน ได้เดินทางไปที่ศาลหลังจากนัดไต่สวนมูลฟ้อง โดยหนึ่งในทนายความ ระบุว่า “นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันนี้ จำเลยแถลงว่ามีความประสงค์ที่จะชดใช้ความเสียหาย จึงขอศาลเลื่อนนัดไต่สวนมูลฟ้องออกไปอีกสัก 1 นัด #ทนายความจำเลย”
ต่อมา “เดอะมีน” โพสต์ชี้แจงเหตุผลในการเลื่อนนัดว่า “ผมมีความประสงค์จะใช้เงินคืนตามความเป็นจริง จึงได้ยื่นเอกสารชี้แจงรายละเอียดจากสเตทเมนต์ เพื่อแสดงยอดที่ถูกต้อง เนื่องจากยอดที่มีการฟ้องร้องมายังมีบางส่วนที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (ส่วนของทนายทั้งสามคน เป็นเพื่อนและน้องที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้ครับ)
และจากเหตุผลด้านบน ทำให้ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงเลื่อนนัด เพื่อให้มีเวลาตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงนัดหมายกันใหม่ครับ
ผมไม่ได้ออกมาพูดหรืออธิบายอะไรมาก เพราะในส่วนที่ผมผิดผมผิดจริงครับ ผมยอมรับผิดและพร้อมรับผิดชอบตามที่แจ้งเสมอมา และทุกอย่างตามข่าวต่างๆ มีความจริงและไม่จริงอยู่ด้วยครับ และเมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ผมจะอธิบายข้อเท็จจริงทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ”
ทางด้านทนายความฝั่งโอฮาน่า โพสต์ข้อความระบุว่า “รู้นะฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่ 55 #ผมฟ้องจำเลยคนเดียวนะแต่ทำไมเจอทนายความ3คน #สู้ตายเพื่อความยุติธรรมจ้า” ในขณะที่ ซาบอล สมาชิกโอฮาน่า แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมระบุว่า “55555555 ปากอย่างใจอย่างนะเราอ่ะ ย้อนแย้งอ่ะ”
