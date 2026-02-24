การเงินเศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน แบงค์ ศุภณัฐ สส.กทม. อู้ฟู่ทะลุ 400 ล้าน หล่อรวยฉลาด ครบเครื่อง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 11:50 น.
53

เปิดกรุสมบัติ บัญชีทรัพย์สิน “แบงค์ ศุภณัฐ” สส.กทม. อู้ฟู่ทะลุ 400 ล้าน ฮือฮาบ้านหรูลอนดอน-โรลส์รอยซ์-แบรนด์เนมจัดเต็ม!

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เคยเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ หรือ แบงค์ อดีต ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 9 (บางเขน, จตุจักร, หลักสี่) และเป็นว่าที่สส.สมัย 2 สถานะโสด

สรุปภาพรวมทรัพย์สินและหนี้สิน แบงค์ ศุภณัฐ

  • ทรัพย์สินรวมทั้งหมด: 400,700,006 บาท

  • หนี้สินรวม: 229,749 บาท (เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงิน)

เจาะลึกขุมทรัพย์ “แบงค์ ศุภณัฐ” มีอะไรบ้าง?

1. อสังหาริมทรัพย์และที่ดิน รวมกว่า 179 ล้านบาท

  • บ้านพักตากอากาศสุดหรู: บ้านเดี่ยว 4 ชั้น บนถนนเชย์นีวอล์ค เขตเคนซิงตันและเชลซี กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (ซื้อเมื่อปี 2564) มูลค่าสูงถึง 70,087,500 บาท

  • ที่ดิน 18 แปลง: กระจายอยู่ในจังหวัดสระบุรี, ปทุมธานี และอยุธยา มูลค่ารวม 107,852,800 บาท

  • สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ: ระบบสาธารณูปโภค เวที และห้องน้ำ บนที่ดิน จ.สระบุรี มูลค่า 1.5 ล้านบาท

2. ของสะสมและแบรนด์เนม 97.9 ล้านบาท

เรียกได้ว่าเป็นคลังแสงของสายแฟชั่นตัวจริง เพราะมีทรัพย์สินอื่นที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์ (Hermes, Versace, Gucci, Dior, Patek Philippe ฯลฯ) รวมมูลค่า 97,904,506 บาท อาทิ:

  • เสื้อผ้า (สูท, แจ็กเก็ต, เสื้อยืด ฯลฯ) รวม 219 รายการ

  • เนกไท 78 รายการ, รองเท้า 63 รายการ, กางเกง 46 รายการ, เข็มขัดและกระเป๋า 32 รายการ

  • นาฬิกาหรู 15 รายการ

  • เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งจาก Hermes (เก้าอี้, โซฟา, กระดานหมากรุก, แจกัน)

  • โทรศัพท์ Vertu, กำไลทองคำ, ทองคำแท่งหนัก 10 บาท และชุดไม้กอล์ฟ

3. ยานพาหนะ 23.4 ล้านบาท

ครอบครองรถยนต์ระดับพรีเมียม 4 คัน ซึ่งทั้งหมดเพิ่งได้มาในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566

  • Rolls-Royce (7.03 ล้านบาท)

  • Mercedes Benz (8 ล้านบาท)

  • Porsche (5.6 ล้านบาท)

  • Toyota Alphard (2.8 ล้านบาท)

4. สิทธิ สัมปทาน และการลงทุน รวมกว่า 64 ล้านบาท

  • สัญญาขายหุ้น 4 บริษัท (เช่น แอลฟา คลินิกเวชกรรม, โฮมแลนด์ กรุ๊ป) รวม 47 ล้านบาท

  • ป้ายทะเบียนรถสวย 4 รายการ มูลค่า 16,005,000 บาท

  • เงินมัดจำโต๊ะ Hermes มูลค่า 416,742 บาท

  • เหรียญคริปโตฯ Bitcoin จำนวน 0.423442 BTC มูลค่าราว 390,552 บาท (ลงทุนเมื่อปี 2564)

5. เงินสดและเงินฝาก ประมาณ 35.8 ล้านบาท

  • เงินสด 11,050,679 บาท เป็นสกุลเงินต่างประเทศทั้งหมด และมีการระบุว่าเป็นเงินสดสำรอง 10 ล้านบาทสำหรับช่วงโควิด-19 ระบาด เนื่องจากธนาคารปิดทำการ

  • เงินฝาก 10 บัญชี รวม 24,806,930 บาท

ข้อมูลรายได้และรายจ่ายต่อปี

  • รายได้รวม: 48,362,720 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน ส.ส. 1.36 ล้านบาท และรายได้จากการขายหุ้น 47 ล้านบาท

  • รายจ่ายรวม: 3,900,000 บาท ค่าอุปโภคบริโภค 2.4 ล้านบาท, ค่าท่องเที่ยว 1 ล้านบาท และเงินบริจาค 500,000 บาท

เปิดประวัติ โปรไฟล์ “แบงค์ ศุภณัฐ” ทายาทตระกูลหมื่นล้าน ดีกรีเคมบริดจ์

นอกจากบัญชีทรัพย์สินสุดอู้ฟู่ทะลุ 400 ล้านบาทที่ทำเอาหลายคนฮือฮาแล้ว ประวัติและเส้นทางการเมืองของ แบงค์ ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ก็มีความน่าสนใจ ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว

ศุภณัฐ เกิดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 ปัจจุบันอยู่ในวัย 30 ต้นๆ เป็นบุตรชายคนที่ 2 ของนายวิสูตร์ มีนชัยนันท์ ในบรรดาพี่น้องชายล้วน 4 คน นพ.ณัฐภัทร, ศุภณัฐ, บอส และกษิดิ์เดช

ความพีคคือเขาเติบโตมาในตระกูลที่ทรงอิทธิพลทั้งในแวดวงธุรกิจและการเมือง สายธุรกิจ เขาเป็นหลานปู่ของ ดร.สุธี มีนชัยนันท์ มหาเศรษฐีที่ดินระดับหลายหมื่นล้านบาท และประธานกิตติมศักดิ์ถาวรหอการค้าไทย-จีน

สายการเมือง มีนเป็นหลานลุงของอดีตบิ๊กเนมพรรคเพื่อไทย ทั้ง นายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีต รมช.สาธารณสุข และ ส.ส. กทม. 4 สมัย และ นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธาน ส.ก. และ ส.ก. มีนบุรี 4 สมัย

โปรไฟล์การศึกษาระดับหัวกะทิ นักบริหารรุ่นใหม่

  • ประถมศึกษา: โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

  • มัธยมศึกษา: King Edward’s School, Witley ประเทศอังกฤษ (ดีกรีนักเรียนทุนฟิสิกส์)

  • ปริญญาตรี: เกียรตินิยมอันดับ 1 ด้านการบริหารโครงการเพื่อการก่อสร้าง จาก University College London (UCL)

  • ปริญญาโท: ด้านอสังหาริมทรัพย์การเงิน จากมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง Cambridge

หลังเรียนจบปุ๊บ มีนก็บินกลับมารับช่วงต่อบริหารธุรกิจของตัวเองและครอบครัวรวมกว่า 6 บริษัท กวาดเรียบทั้งวงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ขนส่ง การแพทย์ รวมถึงนั่งแท่นที่ปรึกษาธุรกิจในต่างประเทศด้วย

ฉีกกฎครอบครัว ทำไมถึงเลือกสวมเสื้อ “ก้าวไกล”

แม้ตระกูลจะมีฐานเสียงแน่นปึ้กอยู่กับพรรคเพื่อไทยในโซนกรุงเทพฯ ตะวันออก แต่ศุภณัฐเลือกเส้นทางของตัวเองด้วยการสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลในปี 2565 เพราะชื่นชอบในความตรงไปตรงมา จุดยืนชัดเจนในการต่อต้านเผด็จการ และกล้าชนกับกลุ่มทุนผูกขาด

ในช่วงแรก พรรคเคยวางตัวให้เขาลงสมัครในโซนกรุงเทพฯ ตะวันออก แต่มีนปฏิเสธ เพราะไม่อยากให้เกิดข้อครหาเรื่องเครือข่ายอิทธิพลของครอบครัวและการเอื้อประโยชน์ จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีผู้สมัครเขตพญาไท-จตุจักรลาออกกะทันหัน พรรคจึงสายตรงไปทาบทามเขาระหว่างทำธุระอยู่ที่อังกฤษ ซึ่งมีนก็ตอบรับคำท้าและลงสู้ศึกในเขตนี้แทน

ปรากฏการณ์ล้มช้าง ด้วยเวลาหาเสียงแค่ 2 เดือน เลือกตั้ง 2566

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ศุภณัฐลงสมัครใน กทม. เขตเลือกตั้งที่ 9 (บางเขน, จตุจักร, หลักสี่) พร้อมแคมเปญจำง่ายๆ อย่าง “แบงค์10” ผลปรากฏว่าเขาสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ โดยกวาดคะแนนเสียงไปได้ถึง 50,132 คะแนน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดใน กทม. เอาชนะแชมป์เก่า 5 สมัยจากพรรคเพื่อไทยอย่างนายอนุสรณ์ ปั้นทอง ไปแบบขาดลอยทิ้งห่างกว่า 30,000 คะแนน! ทั้งๆ ที่ศุภณัฐมีเวลาลงพื้นที่หาเสียงสั้นที่สุดในพรรคก้าวไกลเพียงแค่ 2 เดือนเท่านั้น กลายเป็น ส.ส. สมัยแรกที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งของสภาฯ

ว่าที่สส.กรุงเทพ สมัยที่ 2 พรรคประชาชน

ผลการเลือกตั้งทั่วไปปี 2569 ของแบงค์ ศุภณัฐ เบอร์ 5 ในเขตเลือกตั้งที่ 9 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน, เขตจตุจักร, เขตหลักสี่) โดยพรรคประชาชนสามารถกวาดที่นั่ง ส.ส. ในกรุงเทพฯ ได้ครบทั้ง 33 เขต

ตัวมีนได้รับคะแนนเสียงอย่างไม่เป็นทางการสูงถึง 48,890 คะแนน ซึ่งถือเป็นผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียง สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขต

เปิดทรัพย์สิน ธรรมนัส พรหมเผ่า รวยพันล้าน พอร์ตเงินฝาก-รถหรูโรลส์ รอยซ์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต

15 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปคดี “ทนายตั้ม ษิทรา” ทำไมรอดยึดทรัพย์ แต่คดีอาญายังไม่จบ

6 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน แบงค์ ศุภณัฐ สส.กทม. อู้ฟู่ทะลุ 400 ล้าน หล่อรวยฉลาด ครบเครื่อง

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อ.สกล เผยแล้วจะไปคุมทีมไหนต่อ ยืนยันลูกศิษย์หมอนทองตามไปด้วย

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

รีแมตช์หยุดโลก! ฟลอยด์ vs ปาเกียว ภาค 2 คอนเฟิร์มตะบันหน้า Netflix ยิงสด

22 นาที ที่แล้ว
&quot;ทนายเดชา&quot; ชี้โทษมือเผา &quot;น้องมอลลี่&quot; สุนัขไซบีเรียน เจอจำคุกสูงสุด 7 ปี ข่าว

“ทนายเดชา” ชี้โทษมือเผา “น้องมอลลี่” สุนัขไซบีเรียน เจอจำคุกสูงสุด 7 ปี

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อัปเดตอาการล่าสุด “สนธิ” หลังล้มหัวฟาดเสา เตรียมคัมแบ็กจัดรายการ 4 มี.ค.

31 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

แจกใบเต็ม เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวดหวยสัญจรสุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69

31 นาที ที่แล้ว
ด่วน! กกต. สั่งเลือกตั้งซ่อมพะเยา เขต 1 หน่วยที่ 6 ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. สั่งเลือกตั้งซ่อมพะเยา เขต 1 หน่วยที่ 6 วันที่ 1 มี.ค. 69 พบจำนวนผู้ใช้สิทธิคลาดเคลื่อน

35 นาที ที่แล้ว
กู่ อ้ายหลิง นักสกีทีมชาติจีนวัย 22 ปี สูญเสียคุณยาย ข่าวต่างประเทศ

ใจสลาย นักสกีจีน ปล่อยโฮ คุณยายเสียชีวิตไม่กี่นาที หลังคว้าเหรียญทองโอลิมปิก

39 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลสั่ง คืนทรัพย์สินทั้งหมด &quot;ทนายตั้ม ษิทรา&quot; ไม่ตกเป็นของแผ่นดิน ข่าว

ด่วน! “ทนายตั้ม ษิทรา” รอดยึดทรัพย์ ศาลสั่ง คืนทั้งหมด ไม่ตกเป็นของแผ่นดิน

42 นาที ที่แล้ว
&quot;พิพัฒน์&quot; ย้ำดีลตั้งรัฐบาลใกล้จบ มั่นใจได้ก่อนสงกรานต์ ลั่นประเทศไทยรอไม่ได้ ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ย้ำดีลตั้งรัฐบาลใกล้จบ มั่นใจได้ก่อนสงกรานต์ ลั่นประเทศไทยรอไม่ได้

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม เผย “ทักษิณ” ครบกำหนดพักโทษเมื่อไหร่ ยืนยันยื่นได้ตามปกติ

53 นาที ที่แล้ว
กองหลังแมนยู ขับรถเร็ว โรงเรียน ข่าวกีฬา

สั่งแบน 6 เดือน! กองหลังแมนยู ซิ่งปอร์เช่ 72 ไมล์ต่อชั่วโมง ฝ่าโซนรร.โดนยึดใบขับขี่

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจมะกัน รวบหนุ่มโรคจิต สมสู่กับศพกวาง พบในสภาพตัวเปื้อนเลือด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมงกาแนง อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซีย ไม่ใช่ผู้หญิง ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดฯ เพศจริงเป็นชาย ขอเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บังมัดคลองตัน ธุรกิจ เศรษฐกิจ

เปิดพอร์ตธุรกิจ “บังมัดคลองตัน” รายได้จาก รีสอร์ต-ซาวน่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คสพป. ผิดหวัง พรรคประชาชน หละหลวมคัดผู้สมัคร ปล่อยคนมีคดีข่มขืนลงชิง สส. ข่าวการเมือง

คสพป. ผิดหวัง พรรคประชาชน หละหลวมคัดผู้สมัคร ปล่อยคนมีคดีข่มขืนลงชิง สส.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดราม่า สอดอStyle – ชิน ชินวุฒ เปิดศึกวิวาทเดือด ปมร้อน “ด้อยค่าดีเจ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารยูเครนอายุ 20 ปี เสียแขนขา ข่าวต่างประเทศ

หัวใจไม่ยอมจำนน! “รุสลัน” นักรบวัย 20 ปี เสียแขน-ขา เดิมพันที่ไม่มีคำเสียใจเพื่อยูเครน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สตง. ออกแถลงชี้แจงการใช้งบทำ MV ยันไม่ได้มีการจัดจ้าง ทำเองในองค์กร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกคนตายโทรด่า “ทนายเกิดผล” คดีคนค้ำรัวยิงลูกหนี้ดับ สวนกลับเจ็บ “สมเป็นผู้สืบสันดาน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินพยาบาล ตกในอินเดีย คนไข้-หมอ ตายยกลำ 7 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อบจ.ลำพูน ปัดดราม่าปฏิทินล้านนา ยันไม่มีนโยบายทำขาย-ผลิตเพิ่ม ล่าสุดหมดเกลี้ยง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” ฝากถึง “กัมพูชา” ว่าต่างชาติรู้ว่าสร้างข่าว หลังเดินสายฟ้องเวทีโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 11:50 น.
53
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต

สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569

สรุปคดี “ทนายตั้ม ษิทรา” ทำไมรอดยึดทรัพย์ แต่คดีอาญายังไม่จบ

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569

อ.สกล เผยแล้วจะไปคุมทีมไหนต่อ ยืนยันลูกศิษย์หมอนทองตามไปด้วย

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569

รีแมตช์หยุดโลก! ฟลอยด์ vs ปาเกียว ภาค 2 คอนเฟิร์มตะบันหน้า Netflix ยิงสด

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button