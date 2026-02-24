ข่าว

ชาวบ้านออกโรงป้อง อดีตเจ้าอาวาส จี้สื่อตรวจสอบเจตนาคนปล่อยคลิป

ชาวบ้านออกโรงป้อง อดีตเจ้าอาวาส วัดดังนนทบุรี จี้สื่อตรวจสอบเจตนาคนปล่อยคลิป

ชาวบ้านรวมตัวปกป้อง อดีตเจ้าอาวาส วัดดัง จ.นนทบุรี ทำดี 9 ข้อ ผิด 1 ข้อ ลบล้างความดีท่านไม่ได้ จี้สื่อตรวจสอบเจตนาคนปล่อยคลิป เชื่อประสงค์ร้าย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบวัดดัง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี รวมตัวกันออกมาปกป้องอดีตเจ้าอาวาสวัด หลังลาสิกขาไปเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (23 ก.พ. 69) เซ่นปมคลิปฉาวศึกสีกาชิงรัก จนกลางเป็นข่าวโด่งดังที่ถูกวิพากษ์วจารณ์อย่างหนัก

ชาวบ้านรายหนึ่ง เปิดใจทั้งน้ำตาว่า “สังคมกำลังพิพากษาอดีตเจ้าอาวาสเพียงมุมเดียวจากความผิดพลาดเพียงครั้งเดียว โดยมองข้ามคุณงามความดีที่ท่านทำมาตลอดหลายสิบปี ทั้งการเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้ศพไร้ญาติ ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด รวมถึงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ คนเรามีดีมีเสีย 10 ข้อ ท่านดีถึง 9 ข้อ จะทิ้งท่านเพียงเพราะข้อเสียข้อเดียวหรือ? ท่านเพิ่งเรียนจบปริญญาเอกมา อนาคตกำลังรุ่งโรจน์แต่กลับต้องมาพังเพราะเรื่องนี้”

นอกจากนี้ ชาวบ้านท่านอื่น ๆ ยังพากันตั้งข้อสงสัยถึงคนที่จงใจแอบถ่าย และปล่อยคลิปออกมาสู่สาธารณะ ว่ามีจุดประสงค์แอบแฝงเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์อะไรในการแบล็กเมล์หรือไม่ เนื่องจากจังหวะเวลาในการปล่อยคลิปนั้นประจวบเหมาะกับช่วงที่ท่านกำลังมีความก้าวหน้าในสมณศักดิ์และการศึกษา

พร้อมเรียกร้องให้สื่อมวลชนอย่าทำหน้าที่เพียงแค่ตีข่าวให้สึกแต่ต้องขุดให้ถึงต้นตอว่าใครคือคนบงการอยู่เบื้องหลัง หากสำนักข่าวใดสามารถนำเสนอข้อเท็จจริงในมุมที่เป็นธรรมและค้นหาความจริงเกี่ยวกับเจตนาของผู้ปล่อยคลิปได้ ชุมชนพร้อมจะช่วยกันแชร์และติดตามเพื่อประกาศให้สังคมรู้ว่า อดีตเจ้าอาวาสวัด พระนักพัฒนารูปนี้ไม่ได้มีมุมมืดตามที่ถูกกล่าวหาเพียงอย่างเดียว

