เจ้าอาวาสวัดดังนนทบุรี สึกแล้ว หลังปมฉาวมีโลก 6 ใบ
เจ้าอาวาสวัดดังนนทบุรี สึกแล้ว เซ่นปมฉาวมีโลก 6 ใบ หลังจากที่พบคลิปผู้หญิงสองคนโต้เถียงแย่งเจ้าอาวาสกัน สั่ง พศ. ดำเนินการต่อ
จากกรณีที่เพจดัง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาเปิดเผยคลิปวิดีโอจำนวน 2 คลิป ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี โดยเนื้อหาที่ปรากฎในคลิปเป็นการปะทะคารมกันในทำนองชู้สาว ระหว่างผู้หญิง 2 คน กับ 1 พระระดับเจ้าอาวาส โดยพยายามหาคำตอบว่าใครคือ “เมียตัวจริง” นอกจากนั้นยังมีคำข่มขู่อีกด้วย ว่า “ถ้าจะไปคบกับอีกคน จะทำให้สึกออกไปเอง” จากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ จ.นนทบุรี นั้น ก่อนที่จะมีการเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าเจ้าอาวาสคนดังกล่าวมีโลกถึง 6 ใบนั้น
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ชัชพล ไชยพร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้ลงพื้นที่ณวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีเข้ากราบนมัสการพระเทพวชิรนันทาภรณ์ (ไสวสุขวโร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยพระอุดมสิทธินายก รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเพื่อถวายคำแนะนำให้เจ้าคณะปกครองให้ใช้ดุลยพินิจตามกฎมหาเถรสมาคม
ทั้งนี้เจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้นได้ออกคำสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่และจะมีการลาสิกขา ซึ่งได้รับการประสานมาแล้วว่าจะลาสิกขาภายใน 3 วัน
ก่อนที่เมื่อเวลาประมาณ 19.15 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อดีตพระครูเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวได้เข้าพบพระอุดมสิทธินายก รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เพื่อขอลาสิกขา โดยเจ้าคณะปกครองในพื้นที่ได้รายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมภาพการประกอบพิธีลาสิกขาเป็นหลักฐานการสึก
หลังจากนี้ พศ. จะได้บันทึกประวัติลงในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
