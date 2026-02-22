“สีกาฟ้า” ปัดสัมพันธ์ฉาว “เจ้าอาวาส” วัดดัง นนทบุรี ยันไม่ได้ขอเงินไปทำนม

ข่าว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.พ. 2569 17:33 น.| อัปเดต: 22 ก.พ. 2569 17:33 น.
“สีกาฟ้า” ปัดสัมพันธ์ชู้สาว กับเจ้าอาวาส วัดสักใหญ่ จ.นนทบุรี ยืนยันคลิปหลุดด่าทอ เป็นแค่การจัดฉากของโยมอุปัฏฐากเพื่อเค้นความจริง

จากกรณีของพระครูนันทจรณธรรม (ณนณัฎฐ์ จารุธมฺโม) หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า พระอาจารย์เอเจ้าอาวาสวัดสักใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี มีสัมพันธ์ฉาวโฉ่กับสีกาถึง 4 คน ทั้งในวัดและนอกวัด จนเป็นข่าวเสื่อมเสียในวงการพุทธศาสนา โดยต้องรอการชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากทางเจ้าอาวาส ซึ่งขณะนี้ยังออกปฏิบัติธรรมอยู่ที่ จ.ลพบุรี เป็นเวลา 5 วัน ขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีได้ประสาน ไปที่ผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูง เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้แล้ว

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 22 ก.พ. 69 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก น.ส.ฟ้า หนึ่งในสีกาที่มีข่าวพัวพันกับเจ้าอาวาสวัด ได้เปิดเผยว่า ตนไปช่วยงานวัดแค่เดือนละครั้งสองครั้ง ยืนยันไม่มีเรื่องอื้อฉาวกับเจ้าอาวาส ตามที่เป็นข่าวอย่างแน่นอน วันเกิดเหตุที่เห็นในคลิปคือคืนวันที่ 6 ก.พ. 69 ตนได้ไปเคลียร์กับคู่กรณีที่ชื่ออร เป็นโยมอุปฐากอยู่ที่วัด หลังจากที่ทักเขาไปใน Facebook เพราะเขาหาว่าตนไปทำหน้าอกได้เงินจากพระมา

ตนยืนยันไม่มีเรื่องนี้ แต่เขาก็ไม่เชื่อด่าทอตนตามที่เห็นในคลิป ตนยืนยันตนไม่มีอะไรไม่มีสัมพันธ์กับเจ้าอาวาส ทุกครั้งที่ท่านสั่งงานก็จะมีคนนั่ง ด้วยกันหลายคน ท่านเป็นคนใจดีเจอเด็กๆ ก็จะให้เงินกินขนมเสมอ ตนไปช่วยงานที่วัดทุกครั้งท่านก็ให้เงินค่าแรงตนมาตลอด ส่วนที่มีข่าวว่าไปมีสัมพันธ์กับคนอื่นหลายคนนั้นอันนี้ตนก็ไม่รู้จริงๆ คงต้องให้ท่านมาเปิดเผยเรื่องราวเอง

ด้าน นางสาวมล แม่ ของ น.ส.ฟ้า กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นมีสื่อหลายๆ ช่อง ลงข่าวกันผิดๆ ตนอยากขอร้องให้ลงข่าวให้ถูกต้องด้วยครอบครัวตนได้รับความเสียหาย ฐานะทางบ้านเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรทำกิจการค้าขายต้นไม้อยากให้มาถามความจริงบ้าง ไม่ใช่ไปขุดคุ้ยอะไรกันมั่วๆ แล้วก็มาลงข่าวแบบนี้ บ้านตนไม่ได้ลำบากลำบนอะไร ทำมาหากินกันทุกคน

ส่วนเรื่องที่วัดเราก็ไปกันในช่วงวันหยุดไปกันหลายคน ไม่ได้ไปคนเดียว ที่ไปเพราะว่า พี่แป๊ะ (เจ้าหน้าที่วัด) เรียกไปช่วยงานวัดในยามที่วัดขาดคน แม่กับลูกสาวและเด็กๆก็ไปช่วยกัน ทางวัดก็ให้ ค่าแรงมา ยืนยันลูกตนไม่ได้มีอะไรกับหลวงพ่อตามที่เป็นข่าว ตอนนี้ตนกับครอบครัวก็รอเพียงแค่หลวงพ่อออกมาชี้แจง เพราะหลังจากเกิดเรื่องครอบครัวตนอยู่ไม่เป็นสุขเลย คนที่เกลียดเราก็ซ้ำเติมให้ร้ายทันที ” หลวงพ่อต้องออกมาชี้แจงเรื่องแบบนี้รอไม่ได้”

ขณะเดียวกันทาง นางสาวฟ้าได้ต่อสายโทรศัพท์ไปหานางสาวอร หนึ่งในหญิงสาวที่อยู่ในคลิปวันเกิดเหตุโต้เถียงให้ผู้สื่อข่าวได้พูดคุย โดยนางสาวอร เปิดเผยว่า เรื่องที่เกิดขึ้นตนรู้มาจากแหล่งข่าววงในที่เขาไม่สามารถเปิดเผยนามได้ระบุถึงพฤติกรรมที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดพระธรรมวินัยของพระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดกรณีที่มีสาวๆ เข้ามาพัวพันที่วัดมาช่วยงานแบบนี้

ตนอยากรู้ว่าใช่เรื่องจริงไหม เพราะตนเป็นเพื่อนเป็นโยมอุปัฏฐากทางวัดอยู่ที่เห็นในคลิปคืนนั้น ตนไม่มีเจตนาจะกล่าวโทษน้องฟ้าแค่อยากรู้ว่าจริงไหมถ้าจริงตนก็จะจัดการในฐานพุทธศาสนิกชน ตนเลยต้องพาตัวเองเข้าไปล้วงความจริงให้กระจ่าง

นางสาวอร เผยต่อว่า ที่เห็นในคลิปตนไม่ได้มีเจตนาจะให้พระอาจารย์เสื่อมเสียหรือกล่าวโทษน้องฟ้าแต่อย่างใด แต่เป็นวิธีการของพี่ที่ต้องเล่นใหญ่ ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็จะไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยคืนนั้น ตนเห็นแล้ว ถึงพฤติกรรมของน้องฟ้าที่เขาโต้เถียงกับตนเพราะเขาปกป้องต่อสู้รักษาชื่อเสียง เพื่อให้พ้นข้อกล่าวหา ตนเลยบอกจุดประสงค์ให้เขาทราบซึ่งน้องฟ้าเขาก็ให้ตนดูโทรศัพท์ เมื่อตนทราบความจริงน้องเขาก็ไม่โกรธต่างคนต่างขอโทษกันไป

เราทั้งสองคนไม่คิดว่าจะถูกถ่ายคลิปเอาข้อมูลไปเผยแพร่ทางเราจะดำเนินการในส่วนของการละเมิดตรงจุดนี้และตนก็รู้ว่าคนที่ถ่ายคลิปก็คือสาวแซะ (สาวเมียนมาร์) เป็นคนถ่าย

นางสาวอร กล่าวว่า ครอบครัวตนกับครอบครัวของพระอาจารย์รู้จักกันดีรู้จักกันมานาน อยากให้สื่อช่วยทำความจริงให้กระจ่างหน่อย เพราะข่าวที่ลงไปจริงแค่ 10% มีแต่ใส่สีตีไข่ ว่าพระอาจารย์มีโลก 6 ใบ 7 ใบซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริง ตนให้สัมภาษณ์สื่อไป 2 ช่องก็เห็นลงข่าวไม่จริงตามที่ให้สัมภาษณ์ ส่วนคลิปล่าสุดที่พระอาจารย์โต้เถียงกับสาวอีกคนหนึ่งนั้นอันนี้ตนไม่รู้ข้อเท็จจริงต้องถามหลวงพ่อเอง

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

