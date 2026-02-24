ฉลองวันเกิดสุดช็อก! นทท.เล่านาทีหนีตาย “แก๊งค้ายาเม็กซิกัน” ยิงสู้เดือดจนสนามบินจลาจล

ข่าวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวเล่านาทีหนีตายกลางสนามบินเม็กซิโก

ทริปพักผ่อนกลายเป็นสมรภูมิ! นักท่องเที่ยวจากอ่าวซานฟรานซิสโกเปิดใจวินาทีหนีตาย หลังกองกำลังพิเศษเม็กซิโกวิสามัญหัวหน้าแก๊งค้ายาชื่อดัง จนเกิดการล้างแค้นเผาเมือง-ปิดถนน ทำเอานักท่องเที่ยวต้องนอนพื้นสนามบินท่ามกลางเสียงปืนและเหตุเหยียบกันตาย

สำนักข่าวต่างประเทศ (KTVU FOX 2) รายงานเหตุการณ์สุดระทึกในเมืองเปอร์โตวัลลาร์ตา (Puerto Vallarta) ของเม็กซิโก เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

หลังจากกองกำลังพิเศษแดนจังโก้เปิดปฏิบัติการวิสามัญฆาตกรรมหัวหน้าแก๊งค้ายาผู้มั่งคั่ง ส่งผลให้กลุ่มค้ายานรกเจเนอเรชันใหม่แห่งฮาลิสโกก่อเหตุตอบโต้อย่างรุนแรงด้วยการจุดไฟเผาอาคาร ปิดเส้นทางจราจร และสร้างความปั่นป่วนไปทั่วรัฐฮาลิสโก จนสถานทูตสหรัฐฯ ต้องประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดให้พลเรือนหลบซ่อนตัวในที่พัก

ถบัสที่ถูกเผาไหม้จนเหลือแต่ซาก บนถนนในเมืองกัวดาลาฮารา
ถบัสที่ถูกเผาไหม้จนเหลือแต่ซาก บนถนนในเมืองกัวดาลาฮารา (AP Photo/Refugio Ruiz)

วินาทีหนีตายกลางสนามบิน “ผมได้ยินเสียงปืนและเหตุเหยียบกัน”

คัลวิน จี (Calvin Gee) และเบรตต์ ลอว์สัน (Brett Lawson) 2 นักท่องเที่ยวจากย่านเบย์ แอเรีย เล่าว่า ขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินทางกลับจากทริปตกปลา พวกเขาเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งเหนือ “เมืองเปอร์โตวัลลาร์ตา” มาแต่ไกล

เมื่อไปถึงสนามบินเพื่อเตรียมตัวกลับบ้าน ความโกลาหลก็บังเกิดขึ้นทันที !

“ผมยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์ขายตั๋ว แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 5-6 นัด” คัลวิน กล่าว

ขณะที่เบรตต์เสริมว่า เกิดเหตุฝูงชนวิ่งกรูเหยียบกันกลางสนามบิน ทุกคนตื่นตระหนกสุดขีด ทั้งคู่ต้องวิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่ในห้องหลังสนามบินร่วมกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ท่ามกลางการคุ้มกันอย่างเข้มงวดของตำรวจทหารที่ตรึงกำลังอยู่รอบอาคารผู้โดยสาร

หนังสือพิมพ์ถูกนำมาวางขายในกรุงเม็กซิโกซิตี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ก.พ. 2026 หนึ่งวันหลังจากกองทัพเม็กซิโกสังหาร เอล เมนโช (AP Photo/Jon Orbach)
รถยนต์หลายคันแล่นผ่านรถยนต์ที่ถูกเผาไหม้หนึ่งวันหลังจากกองทัพเม็กซิโกสังหาร “เอล เมนโช” (AP Photo/Marco Ugarte)
(AP Photo/Marco Ugarte)

ฉลองวันเกิดสุดช็อก นอนพื้นสนามบิน-ทหารคุมเข้ม

ด้าน เอมิลี พีค็อก (Emily Peacock) และลินด์เซย์ คาบาฮิต (Lindsey Kabahit) สองเพื่อนสาวจากซานฟรานซิสโกที่เดินทางไปฉลองวันเกิดที่รีสอร์ตหรู ต้องเผชิญกับสภาวะล็อกดาวน์ภายในโรงแรม พวกเธอเล่าว่าทางเดินไปสนามบินเต็มไปด้วยซากรถที่ถูกเผาและร่องรอยการปะทะ “เราเห็นรถที่ถูกเผาจนเกรียม และมีทหารพร้อมอาวุธหนักประจำการอยู่ทุกจุด” ลินด์เซย์ระบุ แม้ภาพที่เห็นจะน่ากลัว แต่การมีทหารคุมเข้มก็ทำให้พวกเธอรู้สึกปลอดภัยขึ้นเล็กน้อยในจังหวะที่ต้องฝ่าดงกระสุนออกมา

เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เที่ยวบินจำนวนมากถูกยกเลิก นักท่องเที่ยวหลายร้อยชีวิตต้องจำใจใช้พื้นสนามบินเป็นที่นอนชั่วคราว ก่อนที่สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา และทางการเม็กซิโกคาดการณ์ว่าการสัญจรทางอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันอังคารนี้.

ซากรถไหม้เกรียมจอดอยู่ข้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่เสียหายในเมืองกัวดาลาฮารา รัฐฮาลิสโก เม็กซิโก (AP Photo/Alejandra Leyva)
ร้านสะดวกซื้อที่ถูกวางเพลิงในเมืองซานฟรานซิสโกเดลริคอน รัฐกวานาฮัวโต ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ. 2026
ร้านสะดวกซื้อที่ถูกวางเพลิงในเมืองซานฟรานซิสโกเดลริคอน รัฐกวานาฮัวโต ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ. 2026(AP Photo/Alfredo Valadez)
ผู้คนขับรถผ่านร่างที่นอนอยู่ข้างรถที่ถูกยิงพรุนในเมืองทาปัลปา ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2026 (AP Photo/Marco Ugarte)
ศพนอนอยู่ข้างรถที่ถูกยิงพรุนในเมืองทาปัลปา (AP Photo/Marco Ugarte)
(AP Photo/Marco Ugarte)
ทหารนายหนึ่งกำลังเคลียร์ด่านตรวจบนถนนที่มุ่งหน้าไปยังเมืองทาปัลปา ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ก.พ. (AP Photo/Marco Ugarte)
(AP Photo/Marco Ugarte)
(AP Photo/Marco Ugarte)
ประธานาธิบดีเม็กซิโก คลาวเดีย เชนบอม ดูสไลด์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเนเมซิโอ โอเซเกรา เซอร์แวนเตส หรือที่รู้จักกันในชื่อ &quot;เอล เมนโช&quot; หัวหน้าแก๊งยาเสพติดฮาลิสโก นิว เจเนอเรชั่น คาร์เทล
ประธานาธิบดีเม็กซิโก คลาวเดีย เชนบอม ดูสไลด์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเนเมซิโอ โอเซเกรา เซอร์แวนเตส หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เอล เมนโช” หัวหน้าแก๊งยาเสพติดฮาลิสโก นิว เจเนอเรชั่น คาร์เทล (AP Photo/Ginnette Riquelme)
พลเอก ริคาร์โด เทรวิลลา เทรโฮ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเม็กซิโก
พลเอก ริคาร์โด เทรวิลลา เทรโฮ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเม็กซิโก (AP Photo/Ginnette Riquelme)
รถยนต์ที่ถูกเผาไหม้หลังจากถูกจุดไฟเผา บนถนนในเมืองคอยน์ซิโอ รัฐมิโชอากัน ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2026
(AP Photo/Armando Solis)
เจ้าหน้าที่ตำรวจศาลชี้อาวุธไปที่คนขับรถเพื่อให้เขาหยุดที่ด่านตรวจในเมืองกัวดาลาฮารา
เจ้าหน้าที่ตำรวจศาลชี้อาวุธไปที่คนขับรถเพื่อให้เขาหยุดที่ด่านตรวจในเมืองกัวดาลาฮารา (AP Photo/Refugio Ruiz)

