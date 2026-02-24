ฉลองวันเกิดสุดช็อก! นทท.เล่านาทีหนีตาย “แก๊งค้ายาเม็กซิกัน” ยิงสู้เดือดจนสนามบินจลาจล
ทริปพักผ่อนกลายเป็นสมรภูมิ! นักท่องเที่ยวจากอ่าวซานฟรานซิสโกเปิดใจวินาทีหนีตาย หลังกองกำลังพิเศษเม็กซิโกวิสามัญหัวหน้าแก๊งค้ายาชื่อดัง จนเกิดการล้างแค้นเผาเมือง-ปิดถนน ทำเอานักท่องเที่ยวต้องนอนพื้นสนามบินท่ามกลางเสียงปืนและเหตุเหยียบกันตาย
สำนักข่าวต่างประเทศ (KTVU FOX 2) รายงานเหตุการณ์สุดระทึกในเมืองเปอร์โตวัลลาร์ตา (Puerto Vallarta) ของเม็กซิโก เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
หลังจากกองกำลังพิเศษแดนจังโก้เปิดปฏิบัติการวิสามัญฆาตกรรมหัวหน้าแก๊งค้ายาผู้มั่งคั่ง ส่งผลให้กลุ่มค้ายานรกเจเนอเรชันใหม่แห่งฮาลิสโกก่อเหตุตอบโต้อย่างรุนแรงด้วยการจุดไฟเผาอาคาร ปิดเส้นทางจราจร และสร้างความปั่นป่วนไปทั่วรัฐฮาลิสโก จนสถานทูตสหรัฐฯ ต้องประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดให้พลเรือนหลบซ่อนตัวในที่พัก
วินาทีหนีตายกลางสนามบิน “ผมได้ยินเสียงปืนและเหตุเหยียบกัน”
คัลวิน จี (Calvin Gee) และเบรตต์ ลอว์สัน (Brett Lawson) 2 นักท่องเที่ยวจากย่านเบย์ แอเรีย เล่าว่า ขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินทางกลับจากทริปตกปลา พวกเขาเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งเหนือ “เมืองเปอร์โตวัลลาร์ตา” มาแต่ไกล
เมื่อไปถึงสนามบินเพื่อเตรียมตัวกลับบ้าน ความโกลาหลก็บังเกิดขึ้นทันที !
“ผมยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์ขายตั๋ว แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 5-6 นัด” คัลวิน กล่าว
ขณะที่เบรตต์เสริมว่า เกิดเหตุฝูงชนวิ่งกรูเหยียบกันกลางสนามบิน ทุกคนตื่นตระหนกสุดขีด ทั้งคู่ต้องวิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่ในห้องหลังสนามบินร่วมกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ท่ามกลางการคุ้มกันอย่างเข้มงวดของตำรวจทหารที่ตรึงกำลังอยู่รอบอาคารผู้โดยสาร
ฉลองวันเกิดสุดช็อก นอนพื้นสนามบิน-ทหารคุมเข้ม
ด้าน เอมิลี พีค็อก (Emily Peacock) และลินด์เซย์ คาบาฮิต (Lindsey Kabahit) สองเพื่อนสาวจากซานฟรานซิสโกที่เดินทางไปฉลองวันเกิดที่รีสอร์ตหรู ต้องเผชิญกับสภาวะล็อกดาวน์ภายในโรงแรม พวกเธอเล่าว่าทางเดินไปสนามบินเต็มไปด้วยซากรถที่ถูกเผาและร่องรอยการปะทะ “เราเห็นรถที่ถูกเผาจนเกรียม และมีทหารพร้อมอาวุธหนักประจำการอยู่ทุกจุด” ลินด์เซย์ระบุ แม้ภาพที่เห็นจะน่ากลัว แต่การมีทหารคุมเข้มก็ทำให้พวกเธอรู้สึกปลอดภัยขึ้นเล็กน้อยในจังหวะที่ต้องฝ่าดงกระสุนออกมา
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เที่ยวบินจำนวนมากถูกยกเลิก นักท่องเที่ยวหลายร้อยชีวิตต้องจำใจใช้พื้นสนามบินเป็นที่นอนชั่วคราว ก่อนที่สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา และทางการเม็กซิโกคาดการณ์ว่าการสัญจรทางอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันอังคารนี้.
