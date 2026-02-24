ดูดวง

เช็กดวงคนว่างงาน 5 ราศีนี้ สมัครที่ไหนก็ได้ที่นั่น เตรียมชุดทำงานรอได้เลย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 14:38 น.
60
ดูดวงวันนี้ 25 2 69

ดวงการงาน 5 ราศี จังหวะดาวดีหนุนนำผู้ที่กำลังมองหาที่ทำงานใหม่ให้พบข่าวดี เตรียมอัปเดตประวัติส่วนตัวและรอรับสายเรียกสัมภาษณ์ โอกาสได้เซ็นสัญญาเริ่มต้นกับองค์กรชั้นนำมีสูงมาก

ช่วงนี้ใครที่กำลังมองหางานใหม่หรือส่งเอกสารสมัครงานไปหลายที่แล้วยังเงียบ อย่าเพิ่งท้อใจ จังหวะดวงดาวในเดือนนี้มีการขยับเปลี่ยนทิศทาง ส่งผลดีต่อดวงการงานของหลายคน โอกาสทองกำลังเปิดรับคุณแล้ว มาดูกันว่า 5 ราศีที่มีเกณฑ์โดดเด่นเรื่องงาน ชนิดที่ว่าเตรียมตัวให้พร้อม สมัครที่ไหนก็มีโอกาสถูกเรียกตัวสูง จะมีราศีของคุณหรือไม่

1. ราศีเมษ

ความกล้าแสดงออกและความมั่นใจของคุณจะไปเตะตากรรมการ การสัมภาษณ์งานในช่วงนี้จะราบรื่น คุณสามารถนำเสนอตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยม โอกาสได้งานในสายบริหารหรืองานที่ต้องใช้การตัดสินใจมีสูงมาก

2. ราศีพฤษภ

ความอดทนและผลงานในอดีตที่คุณสะสมมาเริ่มส่งผลดี องค์กรใหญ่กำลังมองหาคนที่มีบุคลิกหนักแน่นและไว้ใจได้แบบคุณ หากส่งเรซูเม่ไปในบริษัทที่มีความมั่นคงสูง คุณมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับต้น ๆ

3. ราศีสิงห์

ความโดดเด่นของคุณชัดเจนมากในช่วงนี้ คุณมีเสน่ห์ดึงดูดใจนายจ้าง งานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การตลาด หรือการนำเสนอโปรเจกต์ จะติดต่อกลับมาพร้อมข้อเสนอและฐานเงินเดือนที่คุณพอใจ

4. ราศีตุลย์

ทักษะการประสานงานคืออาวุธหลักของคุณ การพูดคุยกับฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารจะสร้างความประทับใจอย่างมาก คุณมีเกณฑ์ได้งานที่ต้องใช้ศิลปะการเจรจาหรืองานดูแลลูกค้าที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าเหนื่อย

5. ราศีมังกร

ประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพของคุณกำลังเป็นที่ต้องการอย่างหนัก บริษัทที่คุณเล็งไว้พร้อมอ้าแขนรับคุณเข้าทำงาน เตรียมตัวเคลียร์ตารางเวลาส่วนตัวเพื่อไปเซ็นสัญญาเริ่มงานใหม่ได้ทันที

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับผู้ที่อยู่ใน 5 ราศีนี้ โอกาสสำคัญมาถึงแล้ว ขอให้เตรียมตัวให้พร้อม ทั้งการปรับปรุงข้อมูลในเรซูเม่ให้ทันสมัยและฝึกซ้อมการสัมภาษณ์งานให้คล่องแคล่ว ส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในราศีเหล่านี้ก็ขอให้มุ่งมั่นต่อไป ความพยายามและความสามารถของคุณจะนำพางานที่เหมาะสมมาถึงคุณในเวลาที่ถูกต้องอย่างแน่นอน

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

