4 ราศี แบกภาระไว้เยอะเกินไป ระวังไมเกรนและโรคกระเพาะถามหา

เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 16:12 น.
51
ดูดวงสุขภาพเตือน 4 ราศีใจแบกโลกจนกายพัง ระวังโรคทางเดินอาหารและอาการปวดหัวเรื้อรังรุมเร้า แนะวิธีคลายปมดวงชะตาก่อนสุขภาพทรุด

บางครั้งโชคลาภที่มาพร้อมความรับผิดชอบ ก็อาจกลายเป็น “ดาบสองคม” หากคุณบริหารจัดการพลังงานในตัวได้ไม่ดีพอ โดยเฉพาะ 4 ราศีนี้ที่กำลังตกอยู่ในสภาวะแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียว

1. ราศีกรกฎ

ช่วงนี้ชาวกรกฎรับบท “ศาลาพักใจ” และ “เครื่องจักรทำงาน” ในเวลาเดียวกัน คุณแบกทั้งปัญหาครอบครัวและภาระงานจนแทบไม่มีเวลากินข้าวให้ตรงเวลา ดาวพฤหัสบดีที่เคยคุ้มครองเริ่มอ่อนกำลัง ส่งผลให้ระบบย่อยอาหารปั่นป่วนและกรดไหลย้อนกำเริบได้ง่าย

อาการเตือน: จุกเสียดแน่นท้องในช่วงบ่าย และเริ่มมีอาการนอนไม่หลับเพราะคิดวนเวียน

2. ราศีมังกร

ในฐานะราศีที่เป็นจอมโปรเจกต์ ช่วงนี้คุณกำลังอัดงานหนักเพื่อสร้างความมั่นคง แต่ดาวเสาร์ที่เป็นดาวประจำตัวเดินวิปริต ทำให้คุณเคร่งเครียดจนเกินพอดี เส้นประสาทบริเวณต้นคอจะยึดตึง ส่งผลให้ไมเกรนข้างเดียวคอยจู่โจมคุณทุกครั้งที่เจองานด่วน

อาการเตือน: ปวดกระบอกตาและท้ายทอย ลามไปถึงอาการบ้านหมุนเมื่อลุกขึ้นกะทันหัน

3. ราศีตุลย์

ชาวตุลย์กำลังพยายามรักษาสมดุลในที่ทำงานท่ามกลางความขัดแย้งของคนรอบข้าง การที่ต้องคอยเอาใจทุกคนทำให้คุณ “เครียดสะสม” โดยไม่รู้ตัว พลังงานลบจากคนอื่นกำลังกัดกินสุขภาพของคุณ ทำให้เกิดอาการปวดมวนท้องแบบหาสาเหตุไม่เจอ

อาการเตือน: ท้องอืด ท้องเฟ้อ และรู้สึกเบื่ออาหารทั้งที่เป็นเมนูโปรด

4. ราศีพฤษภ

ช่วงนี้ภาระเรื่องการเงินและการวางแผนอนาคตทำให้ชาวพฤษภกินไม่ได้นอนไม่หลับ คุณกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมากเกินไปจนร่างกายเข้าสู่โหมด “สู้หรือถอย” (Fight or Flight) ตลอดเวลา ส่งผลให้กระเพาะอาหารหลั่งน้ำย่อยออกมาผิดปกติจนอักเสบได้

อาการเตือน: ปวดท้องตุบ ๆ เวลาหิวจัดหรืออิ่มจัด และมีอาการใจสั่นร่วมด้วย

คำแนะนำส่งท้าย

ดวงชะตาบอกว่า “งานที่ไม่มีคุณ เขาก็หาคนใหม่ได้ แต่ร่างกายที่มีคุณ มีเพียงร่างเดียวในโลก” สำหรับ 4 ราศีนี้ การแก้เคล็ดที่ดีที่สุดไม่ใช่การไปทำบุญเก้าวัด แต่คือการ “วางภาระลงบ้าง” ลองฝึกสมาธิแบบสแกนร่างกาย (Body Scan) ก่อนนอน และหันมาทานอาหารอ่อน ๆ ที่ย่อยง่ายในช่วงนี้ ที่สำคัญคือการฝึกปฏิเสธงานหรือปัญหาของคนอื่นบ้าง จะช่วยให้ดาวสุขภาพของคุณกลับมาสว่างสดใสอีกครั้ง

ดูดวงวันนี้ 24 2 69 ดูดวง

34 วินาที ที่แล้ว
