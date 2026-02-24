ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลอังกฤษ แบนหนังโป๊ “แนวครอบครัว” คุกสูงสุด 5 ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 22:15 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 14:41 น.
51

อัปเดตกฎหมายใหม่ รัฐบาลอังกฤษประกาศแบนหนังโป๊ สื่อลามกแนวครอบครัว จำลองการร่วมประเวณีระหว่างสายเลือด

รัฐบาลสหราชอาณาจักรในการกวาดล้างสื่อผู้ใหญ่ที่เป็นอันตราย ล่าสุดได้มีการยื่นร่างแก้ไขกฎหมายเพื่อแบนสื่อลามกอนาจารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการร่วมประเวณีระหว่างสมาชิกในครอบครัว (Incest) อย่างเป็นทางการแล้ว

หลังจากนี้ใครครอบครองหรือเผยแพร่ สื่อลามกที่นำเสนอเนื้อหาการร่วมประเวณีระหว่างสายเลือด หรือแม้แต่การ “จำลอง” สถานการณ์ดังกล่าว จะถือเป็นความผิดทางอาญาทันที บทลงโทษสำหรับผู้ครอบครอง จำคุกสูงสุด 2 ปี ผู้เผยแพร่หรือแชร์ต่อ จำคุกสูงสุด 5 ปี

เนื้อหาประเภทนี้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มความผิดร้ายแรง แพลตฟอร์มต่างๆ จะต้องมีมาตรการเชิงรุกเพื่อบล็อกและป้องกันเนื้อหา หากฝ่าฝืน หน่วยงานกำกับดูแลสื่อของอังกฤษ สามารถสั่งปรับเงินได้มหาศาลถึง 18 ล้านปอนด์ หรือ 10% ของรายได้ทั่วโลกของบริษัทนั้นๆ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า พร้อมทั้งมีบทลงโทษจำคุกสำหรับผู้บริหารแพลตฟอร์มที่ละเลยหน้าที่ด้วย

อเล็กซ์ เดวีส์-โจนส์ รัฐมนตรีด้านการดูแลเหยื่อและปราบปรามความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิง (VAWG) ได้ให้เหตุผลสนับสนุนกฎหมายนี้ว่า การปล่อยให้มีการรับชมสื่อลามกแนวนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้สังคมมองว่า “การล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือคนในครอบครัวเป็นเรื่องปกติ” ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่รัฐบาลไม่อาจเพิกเฉยได้อีกต่อไป

นอกจากการเพิ่มบทลงโทษ รัฐบาลยังเตรียมปรับปรุงระบบศาลเพื่อให้สามารถพิจารณาคดีเหล่านี้ได้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้เหยื่อได้รับความยุติธรรมอย่างทันท่วงที

Pornhub เตรียมบังคับยืนยันอายุ ตามกฎหมายใหม่ของรัฐบาลอังกฤษ

เว็บไซต์ลามกอนาจารระดับโลกเตรียมยกระดับการคัดกรองผู้ใช้งานให้เข้มงวดที่สุดเท่าที่เคยมีมา ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป เว็บไซต์ผู้ใหญ่ยักษ์ใหญ่ เช่น Pornhub, Stripchat และ Jerkmate จะยกเลิกระบบที่ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่มยืนยันอายุด้วยตัวเอง แต่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบตรวจสอบอายุที่มีประสิทธิภาพสูงแทน

บริษัทยักษ์ใหญ่ของแคนาดาอย่าง Aylo ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Pornhub ได้ออกมายอมรับและตกลงที่จะใช้มาตรการวิธีการยืนยันอายุที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลบนแพลตฟอร์มของตนเอง

าตรการที่เข้มงวดนี้ไม่ได้บังคับใช้แค่กับเว็บหนังผู้ใหญ่โดยตรงเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงโซเชียลมีเดีย, เสิร์ชเอนจิน และบริการเกมที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ด้วย

นี่คือผลพวงจากกฎหมาย Online Safety Act (OSA) ของรัฐบาลอังกฤษ ต้องการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการเข้าถึงสื่อลามกอนาจาร แม้ในรายงานจะยังไม่ระบุชัดเจนว่าหน้าตาของระบบยืนยันอายุจะเป็นอย่างไร แต่จากแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลของอังกฤษ (Ofcom) คาดว่าอาจรวมถึงการให้สแกนใบหน้าเพื่อประเมินอายุทางชีวมิติ (Facial Age Estimation) หรือการตรวจสอบผ่านบัตรเครดิตและบัตรประชาชนดิจิทัลครับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลอังกฤษ แบนหนังโป๊ “แนวครอบครัว” คุกสูงสุด 5 ปี

17 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 มี.ค. 69 ส่องด่วนก่อนเลขอั้น เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 มี.ค. 69 ส่องด่วนก่อนเลขอั้น

16 นาที ที่แล้ว
อิวานา โนลล์ แฟนบอลสุดเซ็กซี่เปิดตัวงานใหม่ดีเจที่ไมอามี บันเทิง

ตัวแม่บอลโลก “สานฝัน DJ คลับดัง” ประเดิมงานใหม่ชุดซีทรูสุดหวิวกลางไมอามี

52 นาที ที่แล้ว
สื่อแฉ นักร้อง K-POP ดัง ซุกลูก ส่งเสีย 4 ปี แต่ไม่ยอมจดรับรองบุตร บันเทิงเกาหลี

สื่อแฉ นักร้อง K-POP ตัวท็อป ซุกลูก ส่งเสีย 4 ปี แต่ไม่ยอมจดรับรองบุตร

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มื้อสยอง! หนูท่อ วิ่งพล่านทั่วศูนย์อาหารห้างดัง ทำลูกค้าแตกตื่น หน่วยงานเร่งตรวจสอบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
3 เนื้อสัตว์ กินดิบได้ สวรรค์สายซอยจุ๊ เตือน 2 เนื้อ ห้ามกินดิบเด็ดขาด ถึงตายได้ สุขภาพและการแพทย์

3 เนื้อสัตว์ กินดิบได้ สวรรค์สายซอยจุ๊ เตือน 2 เนื้อ ห้ามกินดิบเด็ดขาด ถึงตายได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 มีนาคม 2569 เตรียมแนวทางสู้ศึก หวยสัญจรสุราษฎร์ธานี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รู้แล้ว ภาพไวรัล 89 ล้านวิว สรุปคอหรือแขน เจ้าตัวเฉลยพีก งานนี้มีคนถูก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมเลขเด็ด สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี จับตา เลขอายุผู้ว่าฯ ลุ้นถูกหวย 1 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี จับตา เลขอายุ-จวนผู้ว่าฯ ลุ้นถูกหวย 1 มี.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 24 ก.พ. 69 ยังรออัปเดตครั้งที่ 1 จากสมาคมค้าทองคำ เศรษฐกิจ

สรุปราคาทองปิดตลาด วันนี้ 24 ก.พ. 69 ผันผวน 29 ครั้ง ทองแท่งยืนแนวต้าน 75,900 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อายุจริง บังมัด คลองตัน วัย 58 ปี แต่งงาน ต้นข้าว ปัณฑิตา บันเทิง

เปิดอายุจริง บังมัด คลองตัน จูงมือ ต้นข้าว วิวาห์หวาน รักต่างวัย ไม่ใช่อุปสรรครัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชิชาริโต อดีตดาวเตะแมนฯ ยูไนเต็ด ร้องไห้หลังดูคลิปไวรัลเจ้าพั้นช์ ลิงน้อย ข่าว

แข้งดังถึงเสียน้ำตา ! เผลอดูคลิป “พั้นช์คุง” ถูกทอดทิ้ง ปลุกปรัชญาการใช้ชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวสเปน ภาษาญี่ปุ่น กลิ่นปลาหมึก บันเทิง

สาวสเปนทำคนญี่ปุ่น “เลิ่กลั่ก” ทั้งไทม์ไลน์ หลังอธิบายกลิ่นทะเล โดยไม่รู้ความหมายแฝง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊อด ปิติ ประกาศแจกโบนัสพนักงานแทนคำขอบคุณ บันเทิง

ต๊อด ปิติ แจกโบนัสก้อนโต ฝากประโยคเด็ด ชาวเน็ตแห่ชมบอสในฝัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า &quot;โอนเบี้ยเลี้ยงตรงให้นักกีฬา&quot; สมาคมค้าน หวั่นกินแซ่บ ซื้ออาหารไม่ถูกโภชนาการ ข่าวกีฬา

ดราม่า “โอนเบี้ยเลี้ยงตรงให้นักกีฬา” สมาคมค้าน หวั่นกินแซ่บ ซื้ออาหารไม่ถูกโภชนาการ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยสเปก-ราคา ยานเกราะ Stryker ล้อรบสายไฮเทค ก่อนสหรัฐฯ มอบให้ไทย 17 คัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เดอะมีน&quot; อดีต OHANA แจงเหตุเลื่อนศาล ยอดเงินฟ้องไม่ตรง ยันรับผิดพร้อมชดใช้ บันเทิง

“เดอะมีน” อดีต OHANA แจงเหตุเลื่อนไต่สวน ยอดเงินฟ้องไม่ตรง ยันรับผิดพร้อมชดใช้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำแหน่ง &quot;พระนางเจ้า&quot; รู้จักยศฝ่ายใน ภรรยาเจ้า ยกย่องสตรีผู้รักยิ่ง ข่าว

ตำแหน่ง “พระนางเจ้า” รู้จักยศฝ่ายใน ภรรยาเจ้า ยกย่องสตรีผู้รักยิ่ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก 10 ปี ชายชนแม่ลูกสองดับ ข่าวต่างประเทศ

วิวาห์ล่ม ตีนผีชนแม่ลูกสองดับ ซ้ำพบสารเสพติด สลดว่าที่เจ้าสาว อยู่ไม่ถึงวันแต่งงาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดหน้าใหม่ ป๋าเบียร์ กานต์พล หลัง แม่ตั๊ก กรกนก ทุ่มเงินล้านทุบหน้าให้ ก่อนประกาศหย่าช็อกวงการ บันเทิง

เปิดหน้าใหม่ ป๋าเบียร์ หลัง แม่ตั๊ก ทุ่มล้านทุบหน้าให้ ก่อนหย่าช็อกวงการ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. ล่าสุด พร้อมลงชิง ผู้ว่า กทม. เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. ล่าสุด พร้อมลงชิง ผู้ว่า กทม.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนสาวโอด โดนทัวร์ลงแทน แก๊งนางฟ้าเหยียด &quot;ปอนด์ จักกฤษณ์&quot; วอนสังคมเห็นใจ ข่าว

เพื่อนสาวโอด โดนทัวร์ลงแทน แก๊งนางฟ้าเหยียด “ปอนด์ จักรกฤษณ์” วอนสังคมเห็นใจ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายรณณรงค์ โพสต์ถึง ทนายตั้ม ยินดีศาลส่งคืนทรัพย์สินทั้งหมด ข่าว

ทนายรณณรงค์ โพสต์ยินดี ทนายตั้ม หลังศาลสั่งคืนทรัพย์สิน ลั่น ไม่โกรธ ล้มแล้วไม่ซ้ำ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชมป์หลุดมือ แต่ช่วยหนึ่งชีวิตไว้ได้ ข่าวกีฬา

คลิปประตูเตะเปิดเกม แต่จู่ๆ อะไรร่วงกลางอากาศ! กัปตันทีมใจหล่อ CPR จนฟื้นปาฏิหาริย์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนานดาวเด่น &quot;แม็กซี่ ชิลด์&quot; รแดร็กควีน ชื่อดังจาก Drag Race Down Under เสียชีวิตในวัย 51 ปี เพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับทั่วโลกร่วมแสดงความอาลัย ข่าวต่างประเทศ

อาลัย แม็กซี่ ชิลด์ รแดร็กควีน คนดังจาก Drag Race เสียชีวิตแล้ววัย 51 ปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 22:15 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 14:41 น.
51
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 มี.ค. 69 ส่องด่วนก่อนเลขอั้น

เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 มี.ค. 69 ส่องด่วนก่อนเลขอั้น

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
อิวานา โนลล์ แฟนบอลสุดเซ็กซี่เปิดตัวงานใหม่ดีเจที่ไมอามี

ตัวแม่บอลโลก “สานฝัน DJ คลับดัง” ประเดิมงานใหม่ชุดซีทรูสุดหวิวกลางไมอามี

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
สื่อแฉ นักร้อง K-POP ดัง ซุกลูก ส่งเสีย 4 ปี แต่ไม่ยอมจดรับรองบุตร

สื่อแฉ นักร้อง K-POP ตัวท็อป ซุกลูก ส่งเสีย 4 ปี แต่ไม่ยอมจดรับรองบุตร

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
3 เนื้อสัตว์ กินดิบได้ สวรรค์สายซอยจุ๊ เตือน 2 เนื้อ ห้ามกินดิบเด็ดขาด ถึงตายได้

3 เนื้อสัตว์ กินดิบได้ สวรรค์สายซอยจุ๊ เตือน 2 เนื้อ ห้ามกินดิบเด็ดขาด ถึงตายได้

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button