รัฐบาลอังกฤษ แบนหนังโป๊ “แนวครอบครัว” คุกสูงสุด 5 ปี
อัปเดตกฎหมายใหม่ รัฐบาลอังกฤษประกาศแบนหนังโป๊ สื่อลามกแนวครอบครัว จำลองการร่วมประเวณีระหว่างสายเลือด
รัฐบาลสหราชอาณาจักรในการกวาดล้างสื่อผู้ใหญ่ที่เป็นอันตราย ล่าสุดได้มีการยื่นร่างแก้ไขกฎหมายเพื่อแบนสื่อลามกอนาจารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการร่วมประเวณีระหว่างสมาชิกในครอบครัว (Incest) อย่างเป็นทางการแล้ว
หลังจากนี้ใครครอบครองหรือเผยแพร่ สื่อลามกที่นำเสนอเนื้อหาการร่วมประเวณีระหว่างสายเลือด หรือแม้แต่การ “จำลอง” สถานการณ์ดังกล่าว จะถือเป็นความผิดทางอาญาทันที บทลงโทษสำหรับผู้ครอบครอง จำคุกสูงสุด 2 ปี ผู้เผยแพร่หรือแชร์ต่อ จำคุกสูงสุด 5 ปี
เนื้อหาประเภทนี้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มความผิดร้ายแรง แพลตฟอร์มต่างๆ จะต้องมีมาตรการเชิงรุกเพื่อบล็อกและป้องกันเนื้อหา หากฝ่าฝืน หน่วยงานกำกับดูแลสื่อของอังกฤษ สามารถสั่งปรับเงินได้มหาศาลถึง 18 ล้านปอนด์ หรือ 10% ของรายได้ทั่วโลกของบริษัทนั้นๆ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า พร้อมทั้งมีบทลงโทษจำคุกสำหรับผู้บริหารแพลตฟอร์มที่ละเลยหน้าที่ด้วย
อเล็กซ์ เดวีส์-โจนส์ รัฐมนตรีด้านการดูแลเหยื่อและปราบปรามความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิง (VAWG) ได้ให้เหตุผลสนับสนุนกฎหมายนี้ว่า การปล่อยให้มีการรับชมสื่อลามกแนวนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้สังคมมองว่า “การล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือคนในครอบครัวเป็นเรื่องปกติ” ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่รัฐบาลไม่อาจเพิกเฉยได้อีกต่อไป
นอกจากการเพิ่มบทลงโทษ รัฐบาลยังเตรียมปรับปรุงระบบศาลเพื่อให้สามารถพิจารณาคดีเหล่านี้ได้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้เหยื่อได้รับความยุติธรรมอย่างทันท่วงที
Pornhub เตรียมบังคับยืนยันอายุ ตามกฎหมายใหม่ของรัฐบาลอังกฤษ
เว็บไซต์ลามกอนาจารระดับโลกเตรียมยกระดับการคัดกรองผู้ใช้งานให้เข้มงวดที่สุดเท่าที่เคยมีมา ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป เว็บไซต์ผู้ใหญ่ยักษ์ใหญ่ เช่น Pornhub, Stripchat และ Jerkmate จะยกเลิกระบบที่ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่มยืนยันอายุด้วยตัวเอง แต่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบตรวจสอบอายุที่มีประสิทธิภาพสูงแทน
บริษัทยักษ์ใหญ่ของแคนาดาอย่าง Aylo ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Pornhub ได้ออกมายอมรับและตกลงที่จะใช้มาตรการวิธีการยืนยันอายุที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลบนแพลตฟอร์มของตนเอง
าตรการที่เข้มงวดนี้ไม่ได้บังคับใช้แค่กับเว็บหนังผู้ใหญ่โดยตรงเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงโซเชียลมีเดีย, เสิร์ชเอนจิน และบริการเกมที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ด้วย
นี่คือผลพวงจากกฎหมาย Online Safety Act (OSA) ของรัฐบาลอังกฤษ ต้องการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการเข้าถึงสื่อลามกอนาจาร แม้ในรายงานจะยังไม่ระบุชัดเจนว่าหน้าตาของระบบยืนยันอายุจะเป็นอย่างไร แต่จากแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลของอังกฤษ (Ofcom) คาดว่าอาจรวมถึงการให้สแกนใบหน้าเพื่อประเมินอายุทางชีวมิติ (Facial Age Estimation) หรือการตรวจสอบผ่านบัตรเครดิตและบัตรประชาชนดิจิทัลครับ
