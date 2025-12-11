ผลวิจัยชี้ชัด ชาว Gen Z แห่ดูอะไรใน Pornhub ปี 2025 มากที่สุด บอกเลยอึ้งสุดๆ
Pornhub เผยผลสำรวจพฤติกรรม Gen Z ปี 2025 พบเทรนด์ดูคอนเทนต์ VR, Cosplay และ Hentai พุ่งสูง สะท้อนความชอบโลกสมมติ
เว็บไซต์ผู้ให้บริการคอนเทนต์ผู้ใหญ่ระดับโลก “Pornhub” ได้เปิดเผยรายงานสถิติพฤติกรรมการรับชมประจำปี 2025 โดยเจาะลึกไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ Gen Z (ผู้ที่เกิดระหว่างปี 1997-2012) ในสหราชอาณาจักร พบข้อมูลน่าสนใจว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้กว่า 77% หรือ 3 ใน 4 ยอมรับว่ามีการเสพสื่อลามกเป็นประจำ และเกือบครึ่งหนึ่ง หรือราว 43% เข้ามารับชมคอนเทนต์เหล่านี้ทุกสัปดาห์ สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคสื่อออนไลน์ที่เข้มข้น
ข้อมูลจากงานวิจัยชี้ให้เห็นรสนิยมที่แตกต่างอย่างชัดเจนของชาว Gen Z เมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อน โดยคนกลุ่มนี้มีความสนใจเอนเอียงไปทาง “โลกสมมติ” (Fiction) มากเป็นพิเศษ เห็นได้จากยอดเข้าชมในหมวด Virtual Reality (VR) หรือความจริงเสมือน ที่พุ่งสูงกว่าช่วงอายุอื่นถึง +271% รองลงมาคือหมวด คอสเพลย์ (Cosplay) +192% และการ์ตูนญี่ปุ่นอย่าง เฮ็นไต (Hentai) ที่มียอดเข้าชมสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง +171%
ในขณะเดียวกัน อีกด้านหนึ่งของความสนใจกลับสะท้อนถึงความโหยหาการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ โดยหมวดที่มาแรงอย่างเหลือเชื่อคือ ปาร์ตี้ (Party) ซึ่งมียอดเข้าชมสูงกว่าคนรุ่นอื่นถึง +385% ตามมาด้วยหมวด โรแมนติก (Romantic) +209% และที่น่าประหลาดใจคือหมวดเฉพาะกลุ่มอย่าง เท้า (Feet) ที่ชาว Gen Z ให้ความสนใจมากกว่าคนรุ่นอื่นถึง +347%
สรุปเทรนด์คำค้นหาและประเภทคอนเทนต์ยอดนิยมของชาว Gen Z (ช่วงอายุ 18-24 ปี) ในปีนี้ ได้แก่
- Party (งานปาร์ตี้)
- Feet (เท้า)
- POV (มุมมองบุคคลที่หนึ่ง)
- Virtual Reality (VR)
- Vertical Video (วิดีโอแนวตั้ง)
- Romantic (โรแมนติก)
- Cosplay (คอสเพลย์)
- Hentai (เฮ็นไต)
ที่มา: Tyla
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไวรัลจีน! ชู้สาว เสี่ยงตาย ปีนตึก 10 ชั้น หนีภรรยาของฝ่ายชาย (คลิป)
- ยูเนสโก รองรับ อาหารอิตาเลียน เป็นมรดกวัฒนธรรม ชาติแรกของโลก
- คลิปวินาทีระทึก เครื่องบินตกใส่รถในสหรัฐฯ ปาฏิหาริย์ไม่มีผู้เสียชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: