Pornhub เตรียมบล็อกผู้ใช้งานหน้าใหม่ใน UK 2 ก.พ.นี้ เซ่นกฎหมายยืนยันอายุสุดเข้ม
เว็บหนังผู้ใหญ่เจ้าดังอย่าง Pornhub เตรียมยุติให้บริการกับผู้ใช้รายใหม่ในสหราชอาณาจักร หลังเจอแรงกดดันจากกฎหมายยืนยันอายุสุดเข้มงวด ทำยอดผู้ชมตก 77%
เว็บไซต์ Pornhub หนึ่งในแพลตฟอร์มที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก ประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานในสหราชอาณาจักร (UK) โดยระบุว่าระบบการตรวจสอบอายุที่รัฐบาลบังคับใช้มาตั้งแต่ฤดูร้อนปี 2025 นั้นสร้างผลกระทบในวงกว้างเกินรับไหว
ตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไป ผู้ใช้งานรายใหม่ใน UK จะไม่สามารถเข้าถึง Pornhub รวมถึงเว็บไซต์ในเครืออย่าง YouPorn และ RedTube ได้อีกต่อไป โดยจะมีเฉพาะผู้ใช้งานที่มีบัญชีอยู่แล้วและผ่านกระบวนการยืนยันอายุ (Age Verification) เรียบร้อยแล้วเท่านั้นที่จะยังสามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้ตามปกติ
และจากมาตรการดังกล่าวทำให้มีข้อมูลระบุว่ายอดผู้เข้าชมของ Pornhub ใน UK ลดลงถึง 77% นับตั้งแต่มีการบังคับใช้กฎหมายยืนยันอายุในเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา
อเล็กซ์ เคเคซี รองประธานของ Aylo บริษัทแม่ของ Pornhub ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายความปลอดภัยออนไลน์ (OSA) อย่างรุนแรง เธอกล่าวว่าระบบนี้ไม่ได้ช่วยคุ้มครองเด็กอย่างแท้จริง แต่กลับเป็นการไล่ผู้ใช้จากเว็บไซต์ที่ถูกกฎหมายและมีการคัดกรองเนื้อหา ไปสู่ “มุมมืด” ของอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีการควบคุมและมีความเสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคล
จากสถิติพบว่าการใช้งาน VPN ใน UK พุ่งสูงขึ้นกว่าเท่าตัว (จาก 6.5 แสนราย เป็น 1.4 ล้านราย) เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบอายุ ซึ่งพิสูจน์ว่าระบบนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง ขณะที่ผู้ใช้หันไปหาเว็บไซต์ที่ไม่มีการตรวจสอบตัวตนผู้อัปโหลดคลิป ส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงที่จะได้เห็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย
ทางด้าน Ofcom หน่วยงานกำกับดูแลการสื่อสารของ UK ยืนยันว่าหน้าที่ของพวกเขาคือการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องเยาวชน โดยระบุว่าผู้ให้บริการเว็บโป๊มีทางเลือกเพียงสองทางคือ “ใช้ระบบตรวจสอบอายุที่มีประสิทธิภาพ” หรือ “บล็อกการเข้าถึงจาก UK” พร้อมยืนยันว่าได้ดำเนินการปรับเงินเว็บไซต์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎไปแล้วกว่า 1 ล้านปอนด์ และจะเดินหน้าตรวจสอบเว็บไซต์อื่นๆ อีกกว่า 80 แห่งต่อไป
กฎหมาย OSA กำหนดให้เว็บไซต์ลามกต้องตรวจสอบอายุด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เทคโนโลยีประมาณผลใบหน้า (Facial Age Estimation) หรือการตรวจสอบผ่านบัตรเครดิต ซึ่งปัจจุบันมีเว็บไซต์กว่า 68 แห่งจาก 100 อันดับแรกที่ยอมทำตามกฎนี้
อ้างอิง : www.theguardian.com
