นองเลือด! มือปืนกราดยิงกลางสนามบอลในเม็กซิโก ดับ 11 ศพ พบปลอกกระสุนกว่า 100 นัด
เหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญ เมื่อมีกลุ่มมือปืนบุกกราดยิงใส่ผู้คนกลางสนามฟุตบอลในเม็กซิโก ทำให้มีผู้เสียชีวิต 11 ราย โดยในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนกว่า 100 นัด
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา เกิดเหตุสังหารหมู่สะเทือนขวัญที่เมืองซาลามังกา รัฐกัวนาฮัวโต โดยกลุ่มชายติดอาวุธบุกเข้าไปภายในสนามกีฬากัมโปส เด ลาส กาบันญัส ระหว่างที่มีการแข่งขันฟุตบอลและมีผู้คนรับชมอยู่เป็นจำนวนมาก
โดยกลุ่มคนร้ายอย่างน้อย 4 คน เดินทางมาด้วยรถกระบะ 2 คัน ก่อนจะบุกเข้าไปเปิดฉากยิงใส่ผู้คนในพิกัดชุมชนโลมา เด ฟลอเรส อย่างบ้าคลั่งแล้วหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่พบปลอกกระสุนมากกว่า 100 นัด ตกกระจายเกลื่อนสนาม เสียงปืนดังสนั่นจนชาวบ้านที่อยู่ห่างออกไป 15 กิโลเมตรยังได้ยินชัดเจน จากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 10 ราย และเสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลอีก 1 ราย รวมเป็น 11 ราย ขณะที่มีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก 12 ราย ท่ามกลางรายงานข่าวท้องถิ่นที่ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจพุ่งสูงกว่านี้
การสอบสวนเบื้องต้นมุ่งเป้าไปที่กลุ่มอิทธิพลมืดที่พัวพันกับการลักลอบขโมยน้ำมันและค้ายาเสพติด คาดว่าเป็นฝีมือกลุ่ม “ลา มาร์ริซา” เครือข่ายของคาร์เทล “ซานตา โรซา เด ลิมา” นำโดย เอล มาร์โร แม้ตัวเขาจะถูกคุมขังในเรือนจำความมั่นคงสูง แต่ทางการเชื่อว่าเขายังคงสั่งการผ่านญาติและทนายความ
ทั้งนี้ รัฐกัวนาฮัวโตกลายเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในเม็กซิโก เนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่คาร์เทล “ซานตา โรซา เด ลิมา” และคาร์เทล “ฮาลิสโก นูเอวา เฆเนราซิออน” ต่อสู้แย่งชิงพื้นที่เพื่อขยายแหล่งรายได้จากการขโมยน้ำมันเถื่อน
นอกจากนี้ สถิติความรุนแรงในพื้นที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ โดยในช่วงเพียงไม่กี่วันของเดือนมกราคม 2569 มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วเกือบ 60 คดี ตอกย้ำความล้มเหลวในการควบคุมอิทธิพลมืดที่กัดกินพื้นที่ตอนกลางของประเทศ
อ้างอิง : zetatijuana.com
