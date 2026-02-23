บันเทิง

ประวัติ มายมิ้นต์ จิราภรณ์ คว้ามงกุฎนางสาวไทย 2569 สานฝันจาก 40 เวทีประกวด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 10:07 น.
562
ภาพพอร์ตเทรตของมายมิ้นต์ จิราภรณ์ ศาลาแดง นางสาวไทยคนที่ 57 ในชุดราตรีที่สง่างาม
ภาพจาก : IG/__mxn.t26

เปิดประวัติ มายมิ้นต์ จิราภรณ์ ศาลาแดง นักศึกษาสาววัย 21 ปีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ไม่ท้อถอยหลังผ่านเวทีความงามมาหลายสิบครั้ง จนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ชนะเลิศคนที่ 57 พร้อมพ่วงดีกรีรองอันดับ 1 ธิดาผ้าหมี่-ขิด

เวทีการประกวดความงามระดับตำนานของประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านอย่างเต็มตัว เมื่อค่ำคืนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ บริษัท TPN Global และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันจัดการประกวดรอบตัดสินเพื่อค้นหานางสาวไทยคนที่ 57 ผลลัพธ์ในค่ำคืนนั้นสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ เมื่อ มายมิ้น จิราภรณ์ ศาลาแดง ตัวแทนจากจังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าประกวดหมายเลข MT24 คว้ามงกุฎเกียรติยศไปครอง ชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มาจากความมุ่งมั่นและเส้นทางชีวิตที่หล่อหลอมให้เธอคู่ควรกับตำแหน่ง

ก้าวแรกจากห้องเรียนรัฐประศาสนศาสตร์สู่วงการบันเทิง

มายมิ้น จิราภรณ์ ปัจจุบันอายุ 22 ปี เธอเป็นตัวแทนสายเลือดอีสานจากจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันเธอศึกษาอยู่ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การเลือกเรียนสายการบริหารงานภาครัฐส่งผลดีอย่างยิ่งต่อบทบาทใหม่ของเธอ ตำแหน่งนางสาวไทยพ่วงมากับหน้าที่ “ทูตการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทย” ความรู้ความเข้าใจในกลไกการทำงานของรัฐและชุมชนช่วยให้เธอประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อนก้าวขึ้นเวทีระดับประเทศ จิราภรณ์ทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงมาอย่างต่อเนื่อง เธอรับงานถ่ายแบบภาพนิ่ง เดินแบบบนรันเวย์ และแสดงเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลง “ถ้าหากเขาไม่กลับมา” ของวง Goodboy ประสบการณ์เหล่านี้ฝึกฝนให้เธอรู้จักการใช้ภาษากาย ควบคุมอารมณ์ และดึงดูดสายตาผู้ชมได้อย่างอยู่หมัด

บรรยากาศมายมิ้นต์ขณะรับตำแหน่งรองอันดับ 1 ธิดาผ้าหมี่-ขิด เวทีที่สร้างประสบการณ์เริ่มต้นให้กับเธอ
ภาพจาก : IG/__mxn.t26

บทพิสูจน์ความแข็งแกร่งผ่าน 40 เวทีประกวด

วงการนางงามรู้จักจิราภรณ์ในฐานะ “นางงามเดินสาย” เธอตระเวนประกวดตามงานเทศกาลระดับท้องถิ่นมาแล้วมากกว่า 40 เวที การลงสนามแข่งขันอย่างยาวนานคือโรงเรียนชีวิตชั้นเยี่ยม เวทีท้องถิ่นสอนให้เธอรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รับมือกับความกดดัน และเรียนรู้จากความพ่ายแพ้

ชัยชนะของเธอสะท้อนจุดยืนใหม่ของกองประกวดนางสาวไทย คณะกรรมการในยุคนี้ไม่ได้มองหาเพียงหญิงสาวที่สวยงามไร้ที่ติ แต่พวกเขาเลือกเชิดชูหญิงสาวที่มีความทรหด อดทน และผ่านการเจียระไนจากประสบการณ์จริง ปรากฏการณ์นี้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วประเทศเห็นว่าความพยายามนำมาซึ่งความสำเร็จเสมอ

มายมิ้นต์ในบทบาทนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลง &quot;ถ้าหากเขาไม่กลับมา&quot; แสดงให้เห็นทักษะการแสดงและการสื่อสารอารมณ์
ภาพจาก : IG/__mxn.t26

หลอมรวมอดีตและปัจจุบันผ่านกิจกรรมเก็บตัว

กองประกวดเริ่มต้นภารกิจแรกด้วยการนำสาวงามทั้ง 39 คนไปกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ กิจกรรมนี้เชื่อมโยงผู้เข้าประกวดเข้ากับประวัติศาสตร์อันยาวนานของเวที

หลังจากนั้น ผู้เข้าประกวดเดินทางไปทำกิจกรรมเก็บตัวที่จังหวัดตรัง กองประกวดทดสอบทักษะทางสังคมของสาวงามผ่านภารกิจ “ชิมของอร่อยในงบ 100 บาท” ที่ตลาดเซ็นเตอร์พ้อยท์ จิราภรณ์ใช้ความเป็นธรรมชาติและความเข้าถึงง่ายพูดคุยกับชาวบ้าน เธอแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นทูตการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน (Local) สู่สายตาคนภายนอก (Global) ได้อย่างกลมกลืน

การประกวดรอบสุดท้ายดำเนินรายการโดย อาร์ม-กรกันต์ สุทธิโกเศศ กองประกวดนำเสนอโชว์ภายใต้แนวคิด “Inspired by Queen Mother” เพื่อยกย่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวทีเปิดตัวด้วยการแสดงโขนชั้นสูงและการเดินแบบชุดไทยประยุกต์ที่ตัดเย็บจากอัตลักษณ์ประจำจังหวัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมสร้างสรรค์การแสดงชุด “Mother of the Land พระพันปีผู้ให้กำเนิดความเป็นไทย” อย่างวิจิตรตระการตา

จุดที่สร้างความตื่นตาตื่นใจที่สุดคือการแข่งขันรอบชุดว่ายน้ำของผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย กองประกวดฉีกกฎเดิมๆ ด้วยการเชิญวงบอยแบนด์ T-POP อย่าง “Perses” มาร้องเพลงลูกทุ่งคลาสสิกที่นำมาทำดนตรีใหม่ ได้แก่ เพลง “วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน” และ “อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล” สาวงามเดินสับขาด้วยความมั่นใจในชุดว่ายน้ำที่สวมทับด้วยเครื่องประดับทองของไทย จิราภรณ์โดดเด่นอย่างมากในรอบนี้ เธอเปลี่ยนภาพลักษณ์จากสาวหวานในชุดไทยมาเป็นสาวมั่นใจทันสมัย เรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมในฮอลล์ได้อย่างล้นหลาม

บทสรุปการแข่งขันและการประชันวิสัยทัศน์

การตัดสินพิจารณาจากรูปลักษณ์ ไหวพริบ และความนิยม กองประกวดแจกรางวัลพิเศษเพื่อการันตีความสามารถเฉพาะด้าน ดังนี้

  • Best Video ชวนใครใส่ไทย และ Miss V Square Confident: ตกเป็นของ ฤชาทร กิตติพรพานิช (นครสวรรค์)

  • The Best Iconic Wonderland By AssetWise และ Best City Introduction Award: ตกเป็นของ ปวีณา เนียมรักษา (ราชบุรี)

  • Charming talent by MONO 29: ตกเป็นของ จิราภรณ์ ศาลาแดง (อุดรธานี) รางวัลนี้ตอกย้ำเสน่ห์และทักษะการแสดงของเธออย่างชัดเจน

  • Fast Track ขวัญใจจังหวัดตรัง: ตกเป็นของ รุ่งระวี ฉิมชาญเวช (นนทบุรี)

  • Miss E-Commerce By Ulthera: ตกเป็นของตัวแทนจังหวัดตรัง

  • Miss Popular Vote และ รางวัลนางสาวไทยขวัญใจประชาชน: ตกเป็นของตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ

การแข่งขันเดินทางมาถึงจุดสูงสุดในรอบ 5 คนสุดท้าย สาวงามที่ผ่านเข้ารอบประกอบด้วย จิราภรณ์ ศาลาแดง (อุดรธานี), ฤชาทร กิตติพรพานิช (นครสวรรค์), ปวีณา เนียมรักษา (ราชบุรี), ณัฐวดี กาญจนโอภาษ (ขอนแก่น) และ รุ่งระวี ฉิมชาญเวช (นนทบุรี)

วินาทีจับมือลุ้นตำแหน่งผู้ชนะเลิศคือการปะทะกันระหว่างสองอุดมคติความงาม ฤชาทร (นครสวรรค์) คือตัวแทนของความเพียบพร้อมในฐานะแอร์โฮสเตสสาวบุคลิกอินเตอร์ ขณะที่ จิราภรณ์ (อุดรธานี) คือตัวแทนของหญิงสาวนักสู้ผู้ก้าวมาจากเวทีระดับรากหญ้า ท้ายที่สุด คณะกรรมการเลือกมอบมงกุฎให้แก่ความสมจริงและความเป็นมนุษย์ที่เข้าถึงได้ของจิราภรณ์

มงกุฎ “Glory of Siam Crown” สวมลงบนศีรษะของ จิราภรณ์ ศาลาแดง อย่างสง่างาม มงกุฎนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังสตรีไทย นับจากนี้ไป มายมิ้น จิราภรณ์ จะรับหน้าที่ทูตการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทย เธอพร้อมใช้เสน่ห์ ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และประสบการณ์จริงจากท้องถิ่น ขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีสากลอย่างยั่งยืน

ภาพมายมิ้นต์ขณะเดินบนรันเวย์แฟชั่นโชว์ สะท้อนประสบการณ์การทำงานในวงการบันเทิงก่อนคว้ามงกุฎ
ภาพจาก : IG/__mxn.t26
มายมิ้นต์ จิราภรณ์ ในมาดนางงามเดินสายที่ผ่านการประกวดมาแล้วกว่า 40 เวทีทั่วประเทศ
ภาพจาก : IG/__mxn.t26
วินาทีที่มายมิ้นต์ จิราภรณ์ (MT24) ถูกประกาศชื่อเป็นผู้ชนะเลิศนางสาวไทยคนที่ 57
ภาพจาก : นางสาวไทย – Miss Thailand Organization
มายมิ้นต์สวมมงกุฎเกียรติยศและสายสะพาย พร้อมรอยยิ้มแห่งความภูมิใจบนเวทีระดับประเทศ
ภาพจาก : นางสาวไทย – Miss Thailand Organization
มายมิ้นต์เข้าร่วมกิจกรรมเก็บตัวที่จังหวัดตรังเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
ภาพจาก : นางสาวไทย – Miss Thailand Organization
บรรยากาศค่ำคืนรอบตัดสินนางสาวไทย ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569
ภาพจาก : IG/__mxn.t26

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก : FB/นางสาวไทย – Miss Thailand Organization, Youtube TPNG, IG/__mxn.t26

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด ข่าว

ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด

4 วินาที ที่แล้ว
ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์หนัง 16 มม. เสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัยตำนาน ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์ชั้นครู เสียชีวิตวัย 93 ปี ต้นแบบใช้ภาษาไทยดีเด่น

18 นาที ที่แล้ว
อาลัย บิ๊กสิน สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานนายกสอยคิวไทย 15 สมัย เสียชีวิตในวัย 91 ปี ข่าวกีฬา

“บิ๊กสิน” สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานสอยคิวไทยผู้พลิกโฉมสนุกเกอร์โลก เสียชีวิตวัย 91 ปี

23 นาที ที่แล้ว
สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน &quot;วีรบุรุษเขาค้อ&quot; สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ ข่าว

สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน “วีรบุรุษเขาค้อ” สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ

28 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สะเทือนวงการดีเจ “สอดอStyle” ลั่นแรง! ละเลงให้เละ โชว์คลิปงานเปิดวันเกิดย้ำไม่เก่งก็เป็นได้

28 นาที ที่แล้ว
เนย วรัฐฐา เปิดใจสามีเที่ยวอาบอบนวดได้ บันเทิง

เนย วรัฐฐา ไม่ติด สามีเที่ยวอาบอบนวด เข้าใจเรื่องเซ็กส์ผู้ชาย ไม่ใช่การนอกใจ

47 นาที ที่แล้ว
สรุปเหตุสลด รถบัสทัวร์จีน ดิ่ง ทะเลสาบไบคาล ดับ 8 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สรุปเหตุสลด รถบัสทัวร์จีน ดิ่ง ทะเลสาบไบคาล ดับ 8 ศพ พบใช้ทัวร์เถื่อน

48 นาที ที่แล้ว
แนะนำ Claude Cowork ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ ช่วยงานทุกอย่างในคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

แนะนำ Claude Cowork ผู้ช่วย AI อัจฉริยะ ช่วยงานทุกอย่างในคอมพิวเตอร์

49 นาที ที่แล้ว
อนุทินถูกวิพากษ์วิจารณ์: ผู้นำฝ่ายค้านตั้งคำถามเกี่ยวกับสโลแกน คนไทยรวยไม่ไหวแล้ว ข่าวการเมือง

“ชัยวุฒิ” ท้า “อนุทิน” พิสูจน์ฝีมือทำคนไทยรวยจนไม่มีที่เก็บเงิน เตือนฝ่ายค้านรอบนี้เขี้ยวลากดิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ จี้ กกต. บัตรเลือกตั้งสีเขียว-ชมพู เลือกตั้งซ่อม เสี่ยงความลับแตกจาก คิวอาร์โค้ด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหมอเจ้าของโพสต์ที่แชร์ประสบการณ์อุบัติเหตุเพื่อเป็นอุทาหรณ์ ข่าว

อุทาหรณ์เฉียดตาย คุณหมอนั่ง ซ้อน แกร็บไบค์ คนขี่ฝ่าไฟแดง ชนสนั่น กระดูกคอหักเกือบทั้งหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชินยะ มือกลองวง LUNA SEA เสียชีวิตในวัย 56 ปี ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ ชินยะ มือกลอง LUNA SEA เสียชีวิตแล้ว สู้มะเร็งนาน 6 ปี ซ้ำตรวจพบเนื้องอก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“มะลิ” อินฟลูฯ สาว ถูกเพื่อนเลว แอบใส่ยาในแก้วไวน์ จนเกือบตาย ซ้ำหัวเราะใส่หน้าว่าเป็นเรื่องตลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หยกธนลภย์ Padipon Apinyankul ข่าวการเมือง

“หยก” สวนนักเขียนดัง ยันไม่ใช่แก๊งทะลุวัง ลั่นส้มไม่เคยโหน พวกที่โหนคุณนั่นแหละ!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปงาน คอมมาร์ท 2026 จัดวันไหน มหกรรมไอที ไบเทค บางนา เทคโนโลยี

สรุปงาน คอมมาร์ท 2026 จัดวันไหน มหกรรมไอที ไบเทค บางนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 23 ก.พ. 69 ครั้งที่ 2 กราฟพุ่งไม่หยุด +700 รูปพรรณขายออก 76,600 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอช้าง เปิดคำทำนายดวงการงาน 2 ราศี ดูดวง

หมอช้าง ฟันธง 2 ราศี การงานพุ่งแรง ผู้ใหญ่หนุนหลังรับโอกาสใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอมนูญยกเคส &quot;โบคาไวรัส&quot; ทำปอดอักเสบ-หัวใจเต้นผิดจังหวะ ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ข่าว

หมอมนูญยกเคส “โบคาไวรัส” ทำปอดอักเสบ-หัวใจเต้นผิดจังหวะ ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยสชนันร้องเพลง สักวันฉันจะดีพอ ข่าวการเมือง

เทียบคลิปต่อคลิป “ธนาธร VS ยศชนัน” ใครนักการเมืองเสียงเพราะ ใครสายเอนเตอร์เทน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพพอร์ตเทรตของมายมิ้นต์ จิราภรณ์ ศาลาแดง นางสาวไทยคนที่ 57 ในชุดราตรีที่สง่างาม บันเทิง

ประวัติ มายมิ้นต์ จิราภรณ์ คว้ามงกุฎนางสาวไทย 2569 สานฝันจาก 40 เวทีประกวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายมิ้นต์ จิราภรณ์ นางสาวไทย 2569 บันเทิง

สวยสมมง! มายมิ้นต์ จิราภรณ์ คว้ามงกุฎนางสาวไทย 2569 ดีกรีนักสู้ 40 เวที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ดูรายชื่อ ข่าว

ประกาศแล้ว ผลสอบท้องถิ่น 68 ดูรายชื่อ-ลำดับขึ้นบัญชี ยกเว้นภาคใต้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัส เที่ยวฟินแลนด์ ดูแสงเหนือ ส่องแฟชั่นหลักล้าน สมฐานะ รุ่นเดียวกับลิซ่าใส่ บันเทิง

ธรรมนัส เที่ยวฟินแลนด์ ส่องแฟชั่นหลักล้าน รุ่นเดียวกับลิซ่าใส่ สมฐานะดูแสงเหนือ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดมีนาคม 2569 ข่าว

วันหยุดเดือนมีนาคม 2569 ราชการ-ธนาคาร ใครได้หยุดบ้าง แจกทริคลายาว 5 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เม็กซิโก สังหาร “เอล เมนโช่” หัวหน้าแก๊งอาชญากรรมยักษ์ใหญ่ เจ้าของค่าหัว 465 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 10:07 น.
562
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด

ช็อก บุกจับโปรดิวเซอร์ วงเกิร์ลกรุ๊ปดัง ข้อหาพัวพันยาเสพติด

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์หนัง 16 มม. เสียชีวิตแล้ว

อาลัยตำนาน ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์ชั้นครู เสียชีวิตวัย 93 ปี ต้นแบบใช้ภาษาไทยดีเด่น

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
อาลัย บิ๊กสิน สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานนายกสอยคิวไทย 15 สมัย เสียชีวิตในวัย 91 ปี

“บิ๊กสิน” สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานสอยคิวไทยผู้พลิกโฉมสนุกเกอร์โลก เสียชีวิตวัย 91 ปี

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน &quot;วีรบุรุษเขาค้อ&quot; สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ

สะเทือนใจ! อดีตทหารพราน “วีรบุรุษเขาค้อ” สละเพื่อชาติ กลายเป็นคนเร่ร่อน-ไร้บำนาญ

เผยแพร่: 23 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button