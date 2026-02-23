ประวัติ มายมิ้นต์ จิราภรณ์ คว้ามงกุฎนางสาวไทย 2569 สานฝันจาก 40 เวทีประกวด
เปิดประวัติ มายมิ้นต์ จิราภรณ์ ศาลาแดง นักศึกษาสาววัย 21 ปีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ไม่ท้อถอยหลังผ่านเวทีความงามมาหลายสิบครั้ง จนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ชนะเลิศคนที่ 57 พร้อมพ่วงดีกรีรองอันดับ 1 ธิดาผ้าหมี่-ขิด
เวทีการประกวดความงามระดับตำนานของประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านอย่างเต็มตัว เมื่อค่ำคืนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ บริษัท TPN Global และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันจัดการประกวดรอบตัดสินเพื่อค้นหานางสาวไทยคนที่ 57 ผลลัพธ์ในค่ำคืนนั้นสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ เมื่อ มายมิ้น จิราภรณ์ ศาลาแดง ตัวแทนจากจังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าประกวดหมายเลข MT24 คว้ามงกุฎเกียรติยศไปครอง ชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มาจากความมุ่งมั่นและเส้นทางชีวิตที่หล่อหลอมให้เธอคู่ควรกับตำแหน่ง
ก้าวแรกจากห้องเรียนรัฐประศาสนศาสตร์สู่วงการบันเทิง
มายมิ้น จิราภรณ์ ปัจจุบันอายุ 22 ปี เธอเป็นตัวแทนสายเลือดอีสานจากจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันเธอศึกษาอยู่ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การเลือกเรียนสายการบริหารงานภาครัฐส่งผลดีอย่างยิ่งต่อบทบาทใหม่ของเธอ ตำแหน่งนางสาวไทยพ่วงมากับหน้าที่ “ทูตการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทย” ความรู้ความเข้าใจในกลไกการทำงานของรัฐและชุมชนช่วยให้เธอประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อนก้าวขึ้นเวทีระดับประเทศ จิราภรณ์ทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงมาอย่างต่อเนื่อง เธอรับงานถ่ายแบบภาพนิ่ง เดินแบบบนรันเวย์ และแสดงเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลง “ถ้าหากเขาไม่กลับมา” ของวง Goodboy ประสบการณ์เหล่านี้ฝึกฝนให้เธอรู้จักการใช้ภาษากาย ควบคุมอารมณ์ และดึงดูดสายตาผู้ชมได้อย่างอยู่หมัด
บทพิสูจน์ความแข็งแกร่งผ่าน 40 เวทีประกวด
วงการนางงามรู้จักจิราภรณ์ในฐานะ “นางงามเดินสาย” เธอตระเวนประกวดตามงานเทศกาลระดับท้องถิ่นมาแล้วมากกว่า 40 เวที การลงสนามแข่งขันอย่างยาวนานคือโรงเรียนชีวิตชั้นเยี่ยม เวทีท้องถิ่นสอนให้เธอรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รับมือกับความกดดัน และเรียนรู้จากความพ่ายแพ้
ชัยชนะของเธอสะท้อนจุดยืนใหม่ของกองประกวดนางสาวไทย คณะกรรมการในยุคนี้ไม่ได้มองหาเพียงหญิงสาวที่สวยงามไร้ที่ติ แต่พวกเขาเลือกเชิดชูหญิงสาวที่มีความทรหด อดทน และผ่านการเจียระไนจากประสบการณ์จริง ปรากฏการณ์นี้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วประเทศเห็นว่าความพยายามนำมาซึ่งความสำเร็จเสมอ
หลอมรวมอดีตและปัจจุบันผ่านกิจกรรมเก็บตัว
กองประกวดเริ่มต้นภารกิจแรกด้วยการนำสาวงามทั้ง 39 คนไปกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ กิจกรรมนี้เชื่อมโยงผู้เข้าประกวดเข้ากับประวัติศาสตร์อันยาวนานของเวที
หลังจากนั้น ผู้เข้าประกวดเดินทางไปทำกิจกรรมเก็บตัวที่จังหวัดตรัง กองประกวดทดสอบทักษะทางสังคมของสาวงามผ่านภารกิจ “ชิมของอร่อยในงบ 100 บาท” ที่ตลาดเซ็นเตอร์พ้อยท์ จิราภรณ์ใช้ความเป็นธรรมชาติและความเข้าถึงง่ายพูดคุยกับชาวบ้าน เธอแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นทูตการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน (Local) สู่สายตาคนภายนอก (Global) ได้อย่างกลมกลืน
การประกวดรอบสุดท้ายดำเนินรายการโดย อาร์ม-กรกันต์ สุทธิโกเศศ กองประกวดนำเสนอโชว์ภายใต้แนวคิด “Inspired by Queen Mother” เพื่อยกย่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวทีเปิดตัวด้วยการแสดงโขนชั้นสูงและการเดินแบบชุดไทยประยุกต์ที่ตัดเย็บจากอัตลักษณ์ประจำจังหวัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมสร้างสรรค์การแสดงชุด “Mother of the Land พระพันปีผู้ให้กำเนิดความเป็นไทย” อย่างวิจิตรตระการตา
จุดที่สร้างความตื่นตาตื่นใจที่สุดคือการแข่งขันรอบชุดว่ายน้ำของผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย กองประกวดฉีกกฎเดิมๆ ด้วยการเชิญวงบอยแบนด์ T-POP อย่าง “Perses” มาร้องเพลงลูกทุ่งคลาสสิกที่นำมาทำดนตรีใหม่ ได้แก่ เพลง “วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน” และ “อย่าปล่อยให้เธอลอยนวล” สาวงามเดินสับขาด้วยความมั่นใจในชุดว่ายน้ำที่สวมทับด้วยเครื่องประดับทองของไทย จิราภรณ์โดดเด่นอย่างมากในรอบนี้ เธอเปลี่ยนภาพลักษณ์จากสาวหวานในชุดไทยมาเป็นสาวมั่นใจทันสมัย เรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมในฮอลล์ได้อย่างล้นหลาม
บทสรุปการแข่งขันและการประชันวิสัยทัศน์
การตัดสินพิจารณาจากรูปลักษณ์ ไหวพริบ และความนิยม กองประกวดแจกรางวัลพิเศษเพื่อการันตีความสามารถเฉพาะด้าน ดังนี้
-
Best Video ชวนใครใส่ไทย และ Miss V Square Confident: ตกเป็นของ ฤชาทร กิตติพรพานิช (นครสวรรค์)
-
The Best Iconic Wonderland By AssetWise และ Best City Introduction Award: ตกเป็นของ ปวีณา เนียมรักษา (ราชบุรี)
-
Charming talent by MONO 29: ตกเป็นของ จิราภรณ์ ศาลาแดง (อุดรธานี) รางวัลนี้ตอกย้ำเสน่ห์และทักษะการแสดงของเธออย่างชัดเจน
-
Fast Track ขวัญใจจังหวัดตรัง: ตกเป็นของ รุ่งระวี ฉิมชาญเวช (นนทบุรี)
-
Miss E-Commerce By Ulthera: ตกเป็นของตัวแทนจังหวัดตรัง
-
Miss Popular Vote และ รางวัลนางสาวไทยขวัญใจประชาชน: ตกเป็นของตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ
การแข่งขันเดินทางมาถึงจุดสูงสุดในรอบ 5 คนสุดท้าย สาวงามที่ผ่านเข้ารอบประกอบด้วย จิราภรณ์ ศาลาแดง (อุดรธานี), ฤชาทร กิตติพรพานิช (นครสวรรค์), ปวีณา เนียมรักษา (ราชบุรี), ณัฐวดี กาญจนโอภาษ (ขอนแก่น) และ รุ่งระวี ฉิมชาญเวช (นนทบุรี)
วินาทีจับมือลุ้นตำแหน่งผู้ชนะเลิศคือการปะทะกันระหว่างสองอุดมคติความงาม ฤชาทร (นครสวรรค์) คือตัวแทนของความเพียบพร้อมในฐานะแอร์โฮสเตสสาวบุคลิกอินเตอร์ ขณะที่ จิราภรณ์ (อุดรธานี) คือตัวแทนของหญิงสาวนักสู้ผู้ก้าวมาจากเวทีระดับรากหญ้า ท้ายที่สุด คณะกรรมการเลือกมอบมงกุฎให้แก่ความสมจริงและความเป็นมนุษย์ที่เข้าถึงได้ของจิราภรณ์
มงกุฎ “Glory of Siam Crown” สวมลงบนศีรษะของ จิราภรณ์ ศาลาแดง อย่างสง่างาม มงกุฎนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังสตรีไทย นับจากนี้ไป มายมิ้น จิราภรณ์ จะรับหน้าที่ทูตการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทย เธอพร้อมใช้เสน่ห์ ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และประสบการณ์จริงจากท้องถิ่น ขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีสากลอย่างยั่งยืน
ข้อมูลจาก : FB/นางสาวไทย – Miss Thailand Organization, Youtube TPNG, IG/__mxn.t26
