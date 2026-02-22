ช็อก! ผลวิจัยพบ สารพิษในหูฟัง แบรนด์ดังมากถึง 98% ซึมเข้าผิวเสี่ยงมะเร็ง-มีลูกยาก
ช็อก! ผลวิจัยเผย ตรวจพบสารพิษในหูฟัง 81 รุ่น มากถึง 98% แบรนด์ดังโดนด้วย ชี้ความร้อนและเหงื่อเร่งสารเคมีซึมเข้าผิวหนัง-เสี่ยงก่อมะเร็ง
สื่อต่างประเทศรายงานว่า โครงการ ToxFree LIFE for All เผยผลการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พบสารเคมีอันตรายปนอยู่ในพลาสติกของหูฟังจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก รวมถึงสินค้าจากแพลตฟอร์มออนไลน์ นักวิจัยเตือนว่า สารพิษเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะซึมเข้าสู่ผิวหนังมนุษย์ได้
คาโรลินา บราบโควา ผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีจากองค์กร Arnika อธิบายว่า สารเคมีที่ตรวจพบมีอานุภาพซึมออกจากวัสดุหูฟังเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้โดยตรง การสวมใส่หูฟังในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะช่วงออกกำลังกายที่มีความร้อนและเหงื่อออกมาก จะยิ่งเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้สารพิษเหล่านี้ซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วขึ้น
การสัมผัสสารเคมีดังกล่าวอาจไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในทันที แต่การใช้งานเป็นเวลานานย่อมเป็นเรื่องน่ากังวลโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยรุ่น สารพิษเหล่านี้ทำหน้าที่รบกวนระบบต่อมไร้ท่อและเลียนแบบฮอร์โมนตามธรรมชาติ ในทางการแพทย์ยืนยันว่า ไม่มีปริมาณการรับสารระดับใดที่ปลอดภัย สารเคมีเหล่านี้เชื่อมโยงกับอัตราการเกิดโรคมะเร็ง โรคอ้วน และภาวะมีบุตรยากที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก
นักวิจัยได้ซื้อหูฟังทั้งแบบอินเอียร์และโอเวอร์เอียร์จำนวน 81 คู่ จากตลาดในประเทศเช็ก สโลวาเกีย ฮังการี สโลวีเนีย ออสเตรีย และช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนำมาทดสอบ ผลปรากฏว่า ตรวจพบสารอันตรายในสินค้าทุกชิ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ปริมาณสารเคมีจากแต่ละแหล่งแม้อยู่ในระดับต่ำ แต่การรับสารพิษหลายชนิดรวมกันทุกวัน หรือที่เรียกว่า เอฟเฟกต์ค็อกเทล (Cocktail effect) จะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพในระยะยาว
ผลการทดสอบสารพิษในหูฟัง
- สารบิสฟีนอล เอ (BPA) ตรวจพบมากถึง 98% ของกลุ่มตัวอย่าง
- สารทดแทนบิสฟีนอล เอส (BPS) ตรวจพบมากกว่า 3 ใน 4 ของกลุ่มตัวอย่าง สารกลุ่มบิสฟีนอลทำให้เกิดภาวะผู้ชายมีลักษณะคล้ายผู้หญิง เด็กหญิงเป็นสาวก่อนวัย และก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
- สารพทาเลต (Phthalates) เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และทำให้มีบุตรยาก
- พาราฟินคลอรีน (Chlorinated paraffins) เชื่อมโยงกับการทำลายอวัยวะสำคัญอย่างตับและไต
- สารหน่วงการติดไฟกลุ่มโบรมิเนตและออร์กาโนฟอสเฟต มีคุณสมบัติรบกวนระบบต่อมไร้ท่อ
ก่อนหน้านี้ ToxFree เคยพบสาร BPA ในจุกนมหลอกของเด็กทารก และพบสารพิษในกางเกงชั้นในสตรีมาแล้ว แบรนด์หูฟังชั้นนำที่ถูกระบุชื่อในงานวิจัยยังไม่มีการออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด
ที่มา: TheGuardian
