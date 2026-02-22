ข่าวต่างประเทศ

ใจหาย! Meta ประกาศยุติเว็บไซต์ Messenger เมษายน 2026 นี้

เผยแพร่: 22 ก.พ. 2569 15:33 น.
91
ใจหาย! Meta ประกาศยุติเว็บไซต์ Messenger.com เมษายน 2026 นี้

Meta ประกาศปิดเว็บไซต์ Messenger ในเดือนเมษายน 2026 ดันผู้ใช้งานกลับไปแชตผ่าน Facebook รวบแพลตฟอร์มลดต้นทุน

บริษัท Meta ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการผ่านหน้า ศูนย์ช่วยเหลือ ว่า “ตั้งแต่เดือนเมษายน 2026 เป็นต้นไป messenger.com จะไม่สามารถใช้ส่งข้อความได้อีกต่อไป นอกจากนี้ แอพ Messenger บนเดสก์ท็อปก็ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปเช่นกัน คุณสามารถใช้ facebook.com/messages เพื่อส่งข้อความบนเว็บต่อไปได้

หลังจากที่ messenger.com ยุติการให้บริการแล้ว ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางของคุณโดยอัตโนมัติไปยัง facebook.com/messages เพื่อการส่งข้อความบนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถสนทนาต่อบนเว็บดังกล่าวหรือบนแอพ Messenger สำหรับมือถือก็ได้

หากคุณกำลังใช้ Messenger โดยที่ไม่มีบัญชี Facebook อยู่ในปัจจุบัน คุณสามารถสนทนาต่อได้บนแอพ Messenger สำหรับมือถือ”

ข้อความแจ้งเตือนการปิดเว็บไซต์ Messenger
ภาพจาก: Facebook

ส่วนการกู้คืนประวัติการสนทนาบนทุกแพลตฟอร์ม สามารถทำได้โดยใช้รหัส PIN ที่ตั้งค่าไว้ตอนสร้างข้อมูลสำรองครั้งแรก หากจำไม่ได้ระบบก็เปิดช่องทางให้ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้ทันที

ผลกระทบต่อผู้ใช้งานและเป้าหมายการลดต้นทุน

สาเหตุในการยุติให้บริการเว็บไซต์ สืบเนื่องจากบริษัท Meta ประกาศปิดตัวแอปพลิเคชัน Messenger บนเดสก์ท็อปสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac ไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดย อเลสซานโดร ปาลุซซี วิศวกรซอฟต์แวร์ ก่อนที่ทางบริษัทจะเริ่มส่งข้อความแจ้งเตือนแบบป๊อปอัปให้กับผู้ใช้งานทราบทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

ด้วยเหตุนี้จึงสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้งานจำนวนมากบนโซเชียลมีเดีย หลายคนต้องกลับไปพึ่งพาเว็บไซต์ Facebook ในการรับส่งข้อความ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ได้ปิดการใช้งานบัญชีเฟซบุ๊กไปแล้ว แม้การตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกไม่พอใจ แต่แนวทางนี้ช่วยให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมหาศาล เนื่องจากมีแพลตฟอร์มที่ต้องคอยดูแลรักษาน้อยลง

ย้อนประวัติแอปพลิเคชัน Messenger

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการให้บริการแอปพลิเคชันรับส่งข้อความมาโดยตลอด ดังนี้

  • ปี 2008: เปิดตัวบริการรับส่งข้อความครั้งแรกภายใต้ชื่อ “Facebook Chat”
  • ปี 2011: บริษัทเปิดตัวแอปพลิเคชัน Facebook Messenger แยกบริการออกมาต่างหาก
  • ปี 2014: ถอดฟีเจอร์ส่งข้อความออกจากแอปพลิเคชันหลักบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อบังคับให้ผู้คนไปใช้งานแอปพลิเคชัน Messenger แทน
  • ปี 2023: ยกเลิกแนวทางเดิม และเริ่มนำฟีเจอร์ Messenger กลับเข้าไปรวมไว้ในแอปพลิเคชัน Facebook อีกครั้ง

ที่มา: Facebook , TechCrunch

Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

