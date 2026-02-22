ใจหาย! Meta ประกาศยุติเว็บไซต์ Messenger เมษายน 2026 นี้
Meta ประกาศปิดเว็บไซต์ Messenger ในเดือนเมษายน 2026 ดันผู้ใช้งานกลับไปแชตผ่าน Facebook รวบแพลตฟอร์มลดต้นทุน
บริษัท Meta ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการผ่านหน้า ศูนย์ช่วยเหลือ ว่า “ตั้งแต่เดือนเมษายน 2026 เป็นต้นไป messenger.com จะไม่สามารถใช้ส่งข้อความได้อีกต่อไป นอกจากนี้ แอพ Messenger บนเดสก์ท็อปก็ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปเช่นกัน คุณสามารถใช้ facebook.com/messages เพื่อส่งข้อความบนเว็บต่อไปได้
หลังจากที่ messenger.com ยุติการให้บริการแล้ว ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางของคุณโดยอัตโนมัติไปยัง facebook.com/messages เพื่อการส่งข้อความบนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถสนทนาต่อบนเว็บดังกล่าวหรือบนแอพ Messenger สำหรับมือถือก็ได้
หากคุณกำลังใช้ Messenger โดยที่ไม่มีบัญชี Facebook อยู่ในปัจจุบัน คุณสามารถสนทนาต่อได้บนแอพ Messenger สำหรับมือถือ”
ส่วนการกู้คืนประวัติการสนทนาบนทุกแพลตฟอร์ม สามารถทำได้โดยใช้รหัส PIN ที่ตั้งค่าไว้ตอนสร้างข้อมูลสำรองครั้งแรก หากจำไม่ได้ระบบก็เปิดช่องทางให้ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้ทันที
ผลกระทบต่อผู้ใช้งานและเป้าหมายการลดต้นทุน
สาเหตุในการยุติให้บริการเว็บไซต์ สืบเนื่องจากบริษัท Meta ประกาศปิดตัวแอปพลิเคชัน Messenger บนเดสก์ท็อปสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac ไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดย อเลสซานโดร ปาลุซซี วิศวกรซอฟต์แวร์ ก่อนที่ทางบริษัทจะเริ่มส่งข้อความแจ้งเตือนแบบป๊อปอัปให้กับผู้ใช้งานทราบทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
ด้วยเหตุนี้จึงสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้งานจำนวนมากบนโซเชียลมีเดีย หลายคนต้องกลับไปพึ่งพาเว็บไซต์ Facebook ในการรับส่งข้อความ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ได้ปิดการใช้งานบัญชีเฟซบุ๊กไปแล้ว แม้การตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกไม่พอใจ แต่แนวทางนี้ช่วยให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมหาศาล เนื่องจากมีแพลตฟอร์มที่ต้องคอยดูแลรักษาน้อยลง
ย้อนประวัติแอปพลิเคชัน Messenger
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการให้บริการแอปพลิเคชันรับส่งข้อความมาโดยตลอด ดังนี้
- ปี 2008: เปิดตัวบริการรับส่งข้อความครั้งแรกภายใต้ชื่อ “Facebook Chat”
- ปี 2011: บริษัทเปิดตัวแอปพลิเคชัน Facebook Messenger แยกบริการออกมาต่างหาก
- ปี 2014: ถอดฟีเจอร์ส่งข้อความออกจากแอปพลิเคชันหลักบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อบังคับให้ผู้คนไปใช้งานแอปพลิเคชัน Messenger แทน
- ปี 2023: ยกเลิกแนวทางเดิม และเริ่มนำฟีเจอร์ Messenger กลับเข้าไปรวมไว้ในแอปพลิเคชัน Facebook อีกครั้ง
ที่มา: Facebook , TechCrunch
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- Facebook ยกเลิก การสร้างรายได้ Reels สิ้นเดือน ส.ค.นี้
- อึ้ง! Meta ฟันรายได้จาก โฆษณาสแกมเมอร์ ปี 2024 สูงปรี๊ดกว่า 5 แสนล้านบาท
- Facebook เปลี่ยนเป็น Meta การปรับโฉมใหม่ อนาคตการสื่อสารที่เหนือขั้นกว่าเดิม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: