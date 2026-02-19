The Ghost สั่งระงับเรื่องเล่า “ห้องคลอด” คล้ายพล็อตนิยายดัง “ภาคินัย”
The Ghost Radio สั่งระงับเรื่องเล่าตอน “ห้องคลอด” หลังถูกจับโป๊ะคล้ายนิยายดัง “WARD ห้องคลอดมรณะ” ของ “ภาคินัย” พร้อมขออภัยในความผิดพลาด
จากกรณีที่ที่มีเพจเฟซบุ๊กหนึ่ง ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่า เรื่อง “ห้องคลอด” ที่บุคคลรายหนึ่งเล่าในรายการ THE GHOST RADIO เมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมานั้น มีความคล้ายคลึงกับพล็อตนิยายสยองขวัญชื่อดังเรื่อง “Ward ห้องคลอดมรณะ” เขียนโดยคุณ “ภาคินัย” นักเขียนนิยายสยองขวัญระดับตำนานผู้ล่วงลับ
ล่าสุดเพจ The Ghost Radio ออกแถลงการณ์ชี้แจง ระบุว่า เนื่องจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเล่าในรายการ “ห้องคลอด” ของคุณอาร์ต เชียงราย ที่เล่าไว้ในรายการ THE GHOST RADIO ว่ามีเนื้อหาคล้ายคลึงกับนิยายเรื่อง “WARD ห้องคลอดมรณะ” ของคุณภาคินัย จึงเป็นเหตุให้มีการระงับการออกอากาศ
โดยทีมงานได้ทราบเรื่องจากแฟนรายการที่ส่งแจ้งเข้ามา จึงระงับการออกอากาศโดยทันที จากนั้นทีมงานได้มาพิจารณาเนื้อหาเปรียบเทียบ ระหว่างนิยายเรื่อง “WARD ห้องคลอดมรณะ” กับ เรื่องเล่า “ห้องคลอด” ของคุณอาร์ต เชียงราย ที่ได้เล่าไว้ในรายการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่ามีเนื้อหาที่มีส่วนคล้ายคลึงกัน และมีความต่างกันตามบริบทในเรื่องเล่า
พี่แจ็คและทีมงานต้องขออภัยแฟนนิยายของคุณภาคินัย ผู้ซึ่งเป็นสุดยอดนักเขียนเรื่องราวสยองขวัญและคุณภาคินัยได้ล่วงลับไปแล้ว ขอแสดงความเสียใจ และขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับ
ในส่วนการทำงานของทีมงานคัดกรองเรื่องเล่า โดยปกติ ทางทีมงานจะส่งเอกสารทางเพจเรื่องการวางเงื่อนไขบังคับ และแจ้งสิทธิในลิขสิทธิ์ก่อนเล่า ว่าเรื่องเล่าในรายการจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
ทั้งนี้ทีมงานคัดกรองเรื่องต้องขออภัย ในขณะที่ฟังเรื่องจากผู้เล่าไม่ทราบว่าเรื่องเล่า “ห้องคลอด” ของคุณอาร์ต เชียงราย ไปมีส่วนคล้ายคลึงกับนิยายเรื่อง “WARD ห้องคลอดมรณะ” ของคุณภาคินัย ทีมงานขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
THE GHOST RADIO เติบโตมาเพราะแฟนรายการคอยสนับสนุน หากมีสิ่งใดที่ผิดพลาดสามารถติติงกันได้ ทีมงานยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อก่อประโยชน์ เราจะพัฒนาเพื่อแฟนรายการต่อไปครับ ขออภัยอย่างสูงในความผิดพลาดครั้งนี้ครับ
