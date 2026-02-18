สรุปดราม่า “ห้องคลอด” เรื่องผี The Ghost คนสงสัย ก๊อปปี้นิยายดัง ของ ภาคินัย?
ดราม่านี้เกิดขึ้นเมื่อนักเล่าเรื่องผีรายหนึ่ง ได้นำเรื่องที่มีชื่อตอนว่า “ห้องคลอด” ไปเล่าในรายการวิทยุชื่อดังอย่าง The Ghost Radio เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569
ปรากฎว่า หลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไป เพจเฟซบุ๊ก “ตั๋วร้อนป๊อปคอร์นชีส” ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่า เรื่องที่เล่าในรายการนั้นมีความคล้ายคลึงกับพล็อตนิยายสยองขวัญชื่อดังเรื่อง “Ward ห้องคลอดมรณะ” เขียนโดยคุณ “ภาคินัย” ราชานักเขียนนิยายสยองขวัญผู้ล่วงลับ
ทางเพจระบุว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดไปบ้าง แต่โครงเรื่องโดยรวมมีความคล้ายคลึงกันมาก จนอยากเรียกร้องให้ทาง “พี่แจ็ค” (ผู้ดำเนินรายการ) ช่วยออกมาชี้แจงหรือแถลงไขว่าเรื่องนี้มีที่มาเดียวกันหรือไม่
นอกจากนี้ แฟนนิยายของคุณภาคินัยหลายคนที่ได้เข้าไปฟัง ต่างก็คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่า ฟังแล้วรู้สึกคุ้นหูและเอะใจแทบทั้งเรื่อง จำได้ว่าพล็อตนี้มาจากนิยายชุด “7 วันจองเวร”
ทางด้านแฟนคลับผู้เขียนนิยาย คุณภาคินัย ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้แคปภาพหน้าจอคลิปรายการดังกล่าวมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กของเพจ พร้อมข้อความเชิงตั้งคำถามว่า “พี่แอมป์รู้สึกอย่างไรบ้าง กับเรื่องนี้”
ทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากในหมู่แฟนคลับนักเขียนและผู้ฟังรายการ มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า ผู้เล่ามักจะอ้างว่าเป็นเรื่องที่ “มีคนฝากมาเล่า” แต่เนื้อหากลับเหมือนเป็นการคัดลอกนิยายมาเล่าเพื่อเรียกยอดวิว หลายคนมองว่าการกระทำนี้เป็นการไม่ให้เกียรตินักเขียนและถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา จนนำไปสู่การผุดแฮชแท็ก #แบนอาร์ตเชียงราย ขึ้นในช่องคอมเมนต์เพื่อแสดงความไม่พอใจ
ด้านรายการเอง หลังได้รับฟังกระแสวิจารณ์ ก็ได้ลบคลิปเรื่องเล่า ห้องคลอด ออกจากช่องแล้ว
