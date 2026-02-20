การเงินเศรษฐกิจ

เช็กที่นี่! ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 ผ่านเว็บ ปภ. เพียงไม่กี่ขั้นตอน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 11:53 น.
73
เช็กที่นี่! วิธีตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 ผ่านเว็บไซต์ ปภ.

สรุปวิธีตรวจสอบ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 ล่าสุด สอนขั้นตอนเช็กสถานะผ่านเว็บไซต์ flood68.disaster.go.th ง่ายๆ เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาอนุมัติงบประมาณจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติม งบประมาณวงเงิน 2,203 ล้านบาทนี้จะนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคใต้ กกต. มุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มผู้มีสิทธิที่ตกค้างจากการลงทะเบียนเพิ่มเติมจากรอบก่อนหน้า

การอนุมัติงบประมาณครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือต่อเนื่องจากการจ่ายเงินเยียวยา 2 รอบที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดการณ์ว่าขั้นตอนการโอนเงินจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้

วิธีตรวจสอบเงินเยียวยาน้ำท่วม 2568

ประชาชนผู้ประสบภัยสามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินช่วยเหลือได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะเงินน้ำท่วมมีดังนี้

  • เข้าเว็บไซต์ https://flood68.disaster.go.th
  • คลิกแถบสีเขียวหัวข้อ “ติดตามสถานะการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ช่วงฤดูฝน ปี 2568”
  • กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และคลิกปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”
หน้าเว็บไซต์ ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาน้ำท่วม
ภาพจาก: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ภาพจาก: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

จากข้อมูลล่าสุดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยว่ามีผู้ยื่นคำร้องทั้งหมด (รวมทุกจังหวัด) จำนวน 2,333,085 ครัวเรือน โอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชี PromptPay สำเร็จ 2,250,191 ครัวเรือน จำนวนเงินช่วยเหลือโอนผ่านบัญชี PromptPay สำเร็จ 20,251,719,000 บาท

ส่วนจังหวัดที่มีผู้ยื่นคำร้องสูงสุด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี พัทลุง ยะลา นราธิวาส และสตูล ตามลำดับ

กราฟิกแสดงยอดเงินโอนเยียวยาน้ำท่วมผ่านบัญชีพร้อมเพย์
ภาพจาก: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

