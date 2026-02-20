เช็กที่นี่! ตรวจสอบสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 ผ่านเว็บ ปภ. เพียงไม่กี่ขั้นตอน

สรุปวิธีตรวจสอบ เงินเยียวยาน้ำท่วม 2568 ล่าสุด สอนขั้นตอนเช็กสถานะผ่านเว็บไซต์ flood68.disaster.go.th ง่ายๆ เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาอนุมัติงบประมาณจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติม งบประมาณวงเงิน 2,203 ล้านบาทนี้จะนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคใต้ กกต. มุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มผู้มีสิทธิที่ตกค้างจากการลงทะเบียนเพิ่มเติมจากรอบก่อนหน้า
การอนุมัติงบประมาณครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือต่อเนื่องจากการจ่ายเงินเยียวยา 2 รอบที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดการณ์ว่าขั้นตอนการโอนเงินจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้
วิธีตรวจสอบเงินเยียวยาน้ำท่วม 2568
ประชาชนผู้ประสบภัยสามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินช่วยเหลือได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะเงินน้ำท่วมมีดังนี้
- เข้าเว็บไซต์ https://flood68.disaster.go.th
- คลิกแถบสีเขียวหัวข้อ “ติดตามสถานะการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ช่วงฤดูฝน ปี 2568”
- กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และคลิกปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”
จากข้อมูลล่าสุดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยว่ามีผู้ยื่นคำร้องทั้งหมด (รวมทุกจังหวัด) จำนวน 2,333,085 ครัวเรือน โอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชี PromptPay สำเร็จ 2,250,191 ครัวเรือน จำนวนเงินช่วยเหลือโอนผ่านบัญชี PromptPay สำเร็จ 20,251,719,000 บาท
ส่วนจังหวัดที่มีผู้ยื่นคำร้องสูงสุด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี พัทลุง ยะลา นราธิวาส และสตูล ตามลำดับ
