ประกาศรายชื่อสอบ ก.พ. e-Exam 69 เช็กสิทธิง่าย ๆ รู้ผลทันที

ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ e-Exam 69

สำนักงาน ก.พ. แนะวิธีเช็กรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. e-Exam 2569 ผ่านเว็บไซต์ เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน รู้ผลทันที ดีเดย์พิมพ์บัตร 13 มี.ค.นี้

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับเหล่าว่าที่ข้าราชการ ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ออกมาประกาศความคืบหน้าการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สอบ ก.พ. e-Exam ประจำปี 2569 เปิดเผยรายชื่อผู้มีสิทธิสอบอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมระเบียบการที่เข้มงวดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการสอบครั้งนี้

ใครที่สมัครไว้ เตรียมตัวให้พร้อม ทีมข่าวได้สรุปขั้นตอนและสิ่งที่ต้องทำมาให้แล้ว ดังนี้

วิธีเช็กรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ e-Exam 69

ผู้สมัครสอบทุกท่านสามารถตรวจสอบสถานะของตนเองได้ทันทีผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ตามขั้นตอนนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th

2. เลือกหัวข้อ ‘ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2569’

3. จากนั้นคลิก ‘ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ’

4. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของท่านเพื่อตรวจสอบข้อมูลรายบุคคล

หลังจากตรวจสอบรายชื่อแล้ว สิ่งที่ต้องทำและห้ามลืมเด็ดขาดคือการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบเพื่อใช้ยืนยันตัวตนในวันจริง ทุกท่านสามารถเริ่มพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นต้นไปจนถึงวันสอบ

ทั้งนี้ ควรตรวจสอบรูปถ่ายและข้อมูลบนหน้าบัตรให้ชัดเจน และควรพิมพ์เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผิดพลาดฉุกเฉิน

สำนักงาน ก.พ. ย้ำผู้สอบศึกษาระเบียบอย่างเคร่งครัด เนื่องจากสนามสอบ e-Exam มีมาตรฐานการคัดกรองที่สูง ควรต้องตรวจสอบศูนย์สอบที่ท่านเลือกไว้ตอนสมัครให้แน่ชัดในประกาศ และ ต้องนำบัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากระบบ และ บัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงคู่กัน ต้องอย่าลืมว่าต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.พ.

ทุกท่านควรเผื่อเวลาเดินทางและไปถึงสนามสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย 30-60 นาที เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรอง

สำหรับการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (e-Exam) มีความแตกต่างจากการฝนกระดาษคำตอบ ผู้สอบควรเตรียมความพร้อมเพิ่มเติม ได้แก่

  • ลองเข้าไปศึกษาตัวอย่างการทำข้อสอบผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ ก.พ. เพื่อลดความประหม่า
  • ฝึกอ่านบทความยาว ๆ และคำนวณเลขผ่านหน้าจอ เพราะข้อสอบมีเวลาจำกัด การคุ้นชินสายตาจะช่วยให้ทำข้อสอบได้ไวขึ้น
  • เช็กเส้นทางไปสนามสอบล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหารถติดหรือหลงทางในวันสอบจริง

อย่างไรก็ดี ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารที่ถูกต้องผ่านเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ภาพจาก : job3

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

