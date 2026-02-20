ชีวิตปัจจุบัน บอย ชิงร้อยฯ หลังออกวงการ ถึงจุดอิ่มตัว ไม่ได้ขัดแย้งเพื่อนตลก

อัปเดตชีวิต บอย ชิงร้อยชิงล้าน หลังหายจากจอวงการตลก ผันตัวเปิดร้านอาหารที่ชลบุรี ยันไร้ปมขัดแย้งเพื่อน ขอโฟกัสความสุขเรียบง่าย
หลายคนคงยังจำภาพของ บอย พีรชัย รักเบิกบาน หรือที่แฟนรายการคุ้นเคยในชื่อ บอย ชิงร้อยชิงล้าน ตลกหน้าตายผู้สร้างเสียงหัวเราะร่วมกับแก๊งสามช่ามาอย่างยาวนาน ล่าสุดโซเชียลแห่แชร์ภาพปัจจุบันหลังหายหน้าไปจากหน้าจอนานหลายปี ทำให้หลายคนสงสัยว่าตอนนี้เจ้าตัวทำอะไรอยู่
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2560 บอยตัดสินใจลาออกจากวงการตลก ให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของจุดอิ่มตัวและการอยากทำหน้าที่พ่อและสามีอย่างเต็มที่ ในช่วงนั้นลูกสาวอายุใกล้ครบ 3 ปี และค่อนข้างดื้อจึงอยากมีเวลาขัดเกลาและดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้งตนมองว่างานตลกคืองานอดิเรก แต่สิ่งที่เขาต้องการคืออาชีพที่เป็นหลักแหล่งเพื่ออนาคตของครอบครัว
บอยยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับใคร โดยเฉพาะ หม่ำ จ๊กมก และพี่ ๆ ในทีมงานที่เขายังรักและเคารพเหมือนเดิม
หลังออกจากวงการ บอยเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างจังหวัดตามความต้องการของครอบครัว เริ่มแรกย้ายไปใช้ชีวิตที่ จ.เพชรบูรณ์ เพราะติดใจสภาพอากาศและมีแม่ยายช่วยเลี้ยงลูก ทำให้สัมผัสถึงความเป็นครอบครัวอย่างแท้จริง
ปัจจุบันเขาผันตัวไปเปิดร้านอาหารชื่อ ปาปาย่า pok pok ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี หลังจากเปิดร้านมาได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่เริ่มติดใจในฝีมือการทำอาหาร แม้จะลาออกจากรายการหลัก แต่บอยยังคงเปิดรับงานแสดง งานรีวิวสินค้า และทำคอนเทนต์ให้แฟน ๆ ตลกหายคิดถึง
บอยเคยกล่าวทิ้งท้ายถึงโอกาสการกลับเข้าสู่วงการว่า หากเป็นงานจ้างที่เหมาะสมและเดินทางสะดวกเขาก็พร้อมรับพิจารณา แต่หัวใจสำคัญในตอนนี้คือการใช้ชีวิตอย่างอบอุ่นกับครอบครัวและการดูแลกิจการของตัวเองให้มั่นคง
