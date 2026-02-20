คลิปโชว์สยิว สาวสวยตั้งกล้องถ่ายตัวเองตอนเข้าส้วม คนแห่ดูเพียบแต่โดนด่าเละ
ผู้ใช้เอ็กซ์แชร์คลิปสาวหน้าตาดีทำคอนเทนต์ประหลาด ตั้งกล้องวิดีโอถ่ายกิจวัตรขณะทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำ แม้ไม่เห็นของสงวนแต่คนดูเพียบ ชาวเน็ตไทยตั้งคำถามหนักถึงความเหมาะสม
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ทีมงาน The Thaiger เจอเรื่องสุดงงบนโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) ชื่อบัญชี @Mr_Whathapened โพสต์คลิปวิดีโอเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 คลิปนี้เผยให้เห็นพฤติกรรมการทำคอนเทนต์แนวใหม่ที่ทำให้หลายคนต้องขยี้ตาดูซ้ำ
เปิดโลกคอนเทนต์ในห้องน้ำ ยอดวิวสูงแต่ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ
หญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งเลือกทำคอนเทนต์ด้วยการตั้งกล้องไว้ในห้องน้ำ เจ้าตัวเดินเข้ามาทำกิจวัตรส่วนตัวและทำธุระบนชักโครกตามปกติ มุมกล้องไม่ได้ถ่ายเจาะจงให้เห็นของสงวนหรือส่วนลับของร่างกาย เธอเพียงแค่ถ่ายทอดบรรยากาศการเข้าห้องน้ำในชีวิตประจำวันให้คนอื่นดู
คลิปวิดีโอส่วนใหญ่ในช่องของเธอมีรูปแบบการถ่ายทำคล้ายกันทั้งหมด เธอจะตั้งกล้องนิ่ง ๆ แล้วเดินไปทำธุระส่วนตัวก่อนจะนำคลิปมาอัปโหลดลงโซเชียล
เรื่องน่าแปลกคือคอนเทนต์ลักษณะนี้มียอดคนเข้าชมจำนวนมาก ขณะเดียวกันชาวเน็ตก็เข้ามาวิจารณ์อย่างหนัก หลายคนระบุว่าพวกเขาไม่เข้าใจจุดประสงค์ของคนทำคลิปประเภทนี้เลย
เทรนด์การถ่ายคลิปในห้องน้ำไม่ใช่เรื่องใหม่ในต่างประเทศ ครีเอเตอร์ต่างชาติหลายคนทำคอนเทนต์แนวนี้มาระยะหนึ่งแล้ว ล่าสุดกระแสนี้เริ่มแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย ครีเอเตอร์ชาวไทยบางคนเริ่มทดลองทำคลิปแนวเดียวกัน แม้คนส่วนใหญ่ที่บังเอิญไปเจอคลิปจะตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมอย่างรุนแรงก็ตาม
อ่านข้อมูลข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Thaiger
