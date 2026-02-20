โผล่คลิปวงฉาว 2 สาวเปิดศึกชิง เจ้าอาวาส วัดดังนนทบุรี พยานแก้ต่างหนังคนละม้วน
โผล่คลิปฉาว 2 สาวเปิดศึกชิง เจ้าอาวาส วัดดังนนทบุรี ขู่ให้ออกจากวัดหากเปิดตัวคนใหม่ พยานโต้กลับหนังคนละม้วน
จากกรณีที่เพจดัง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาเปิดเผยคลิปวิดีโอจำนวน 2 คลิป ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี โดยเนื้อหาที่ปรากฎในคลิปเป็นการปะทะคารมกันในทำนองชู้สาว ระหว่างผู้หญิง 2 คน กับ 1 พระระดับเจ้าอาวาส โดยพยายามหาคำตอบว่าใครคือ “เมียตัวจริง” นอกจากนั้นยังมีคำข่มขู่อีกด้วย ว่า “ถ้าจะไปคบกับอีกคน จะทำให้สึกออกไปเอง” สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ขณะนี้
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวโหนกระแสได้ลงพื้นที่ไปยังวัดดัง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุปะทะคารมตามที่ปรากฎอยู่ในคลิป เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้น ทว่ากลับไม่พบตัวเจ้าอาวาส จึงได้ไปสอบถามกับพระลูกวัดแทน ได้ความว่า “ท่านได้เดินทางออกไปปฏิบัติธรรมได้ประมาณ 2-3 วันแล้ว ส่วนประเด็นคลิปวิดีโอที่หญิงสาวทั้งสองคนโต้เถียงกันด้วยถ้อยคำหยาบคายและอ้างชื่อเจ้าอาวาสนั้นไม่เป็นความจริง”
ขณะเดียวกันจากการสอบถาม แม่ค้าร้านน้ำ ที่อยู่บริเวณวัดซึ่งเป็นผู้ที่เห็นความเคลื่อนไหวภายในวัดมาโดยตลอดนั้น ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับทางพระลูกวัด ระบุว่า “เห็นคลิปแล้วตกใจ แต่ยืนยันว่าไม่น่าจะเป็นความจริง น่าจะเป็นคนเมาที่พูดไปเรื่อยจนทำให้พระท่านเสื่อมเสียมากกว่า เพราะช่วงนี้ท่านก็ไปปฏิบัติธรรมจริงๆ”
ทั้งนี้คงต้องติดตามกันต่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไร อาจจะต้องรอให้ทางท่านเจ้าอาวาสวัดกลับมาจากไปปฏิธรรมก่อน หากมีความคืบหน้าอย่างไร ทีมข่าวเดอะไทยเกอร์จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
