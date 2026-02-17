ข่าวดี! กกต. เคาะงบเยียวยาน้ำท่วม 2,203 ล้าน เตรียมโอนถึงมือ ปชช. ภายในสัปดาห์นี้

วันนี้ (17 ก.พ. 69) นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง, ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิที่ตกค้างจากการลงทะเบียนเพิ่มเติม สานต่อจากการจ่ายเงินเยียวยา 2 รอบก่อนหน้า วงเงินอนุมัติ จำนวน 2,203 ล้านบาท (เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569)
กำหนดการโอนเงิน สำนักงบประมาณจะดำเนินการโอนเงินไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ภายในวันนี้ และคาดว่าเงินเยียวยาจะถูกโอนตรงถึงมือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ภายในสัปดาห์นี้
นายภราดรได้กล่าวขอบคุณ กกต. และเน้นย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ และได้เร่งรัดทุกขั้นตอนเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือทุกคนโดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้ไม่ต้องมีใครต้องรอคอยเงินเยียวยาก้อนนี้อีกต่อไปครับ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ญาติข้องใจ เงินเยียวยาแม่เด็ก 1.7 ล้าน เข้าบัญชีตา ส่วนหลานได้แค่ 2 แสน อ้างใช้หนี้
- อิตาเลียนไทย มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือ ผู้เสียชีวิตเครนถล่มพระรามสอง 1.5 แสน
- วิธีคืนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 ถ้าได้ซ้ำซ้อน แอปฯ กรุงไทย พบสวมสิทธิ์ผิดกฎหมาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: