เงินเยียวยาน้ำท่วม ใครไม่ได้บ้าง เปิดเงื่อนไขรับ 9,000 บาท กลุ่มตกหล่นรีบเช็กด่วน

เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 14:17 น.
กางหลักเกณฑ์ ปภ. เงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท เน้นบ้านพักอาศัยประจำในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ ต้องผ่านการยืนยันจากท้องถิ่น เตือนกลุ่มตกหล่น เพราะไม่ผูกพร้อมเพย์หรือบัญชีมีปัญหา

เช็กเงื่อนไข “เงินเยียวยาน้ำท่วม” 2569 แบบไหน เข้า-ไม่เข้าเกณฑ์

เริ่มจากการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายหลักที่ทาง ปภ. วางกรอบความช่วยเหลือไว้ ซึ่งครอบคลุม 4 รูปแบบ โดยมีหัวใจสำคัญคือต้องเป็นบ้านพักอาศัยประจำที่ได้รับความเดือดร้อนจริง ได้แก่

  • กรณีแรกคือบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วันแต่มีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
  • กรณีที่สองคือบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า 7 วันขึ้นไป
  • กรณีที่สามคือบ้านที่ถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแบบต่อเนื่องเกิน 7 วัน
  • กรณีสุดท้ายคือกลุ่มที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรืออาคารสูง แม้น้ำจะท่วมไม่ถึงห้องพัก แต่หากพื้นที่ส่วนกลางถูกน้ำท่วมจนกระทบการดำรงชีวิตเกิน 7 วัน ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือเช่นกัน

ส่วนข้อสงสัยว่า เงินเยียวยาน้ำท่วม ใครไม่ได้บ้าง หรือใครที่มีความเสี่ยงจะหลุดสิทธิ์ ซึ่งเรื่องนี้มักเกิดจาก 5 สาเหตุหลัก ดังนี้

อย่างแรกคือบ้านอยู่นอกพื้นที่ประกาศเขตประสบสาธารณภัย แม้ฝนจะตกหนักแค่ไหน แต่ถ้าพื้นที่นั้นไม่มีประกาศรองรับตามขั้นตอนราชการ ก็ยากที่จะเข้าระบบเยียวยาได้

อย่างที่สองคือลักษณะที่พักอาศัยไม่ใช่บ้านประจำ หากเป็นบ้านสวน บ้านเช่าเปล่า หรือบ้านพักตากอากาศที่ไม่ได้อยู่อาศัยเป็นหลัก มักจะไม่ถูกนับรวมในเกณฑ์นี้ นอกจากนี้ หากความเสียหายไม่เข้าข่าย 4 รูปแบบข้างต้น หรือเจ้าตัวไม่ได้ไปลงทะเบียนแสดงความจำนงตามช่องทางที่รัฐกำหนด ทั้งแบบออนไลน์หรือยื่นเรื่องกับท้องถิ่น ก็จะทำให้รายชื่อตกหล่นไป

ที่สำคัญคือต้องผ่านการยืนยันจากผู้นำชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย หากขาดขั้นตอนการตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัด รายชื่อก็จะไม่ถูกส่งไปถึงขั้นตอนการจ่ายเงิน

อีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้หลายคนพลาดเงินก้อนนี้ ทั้งที่ตัวเองเข้าเกณฑ์ทุกอย่าง คือเรื่องของการโอนเงินไม่ผ่าน เพราะผู้มีสิทธิ์ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน หรือบัญชีธนาคารมีสถานะผิดปกติ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมามีรายงานว่าพบเคสลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้ง ทำให้เงินเยียวยาไม่สามารถโอนเข้าบัญชีได้ตามกำหนดเวลา

ดังนั้นเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเอง สิ่งที่ทำได้ทันทีคือการตรวจสอบว่าบ้านเราอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตภัยหรือไม่ หากใช่และเข้าข่ายความเสียหาย ให้รีบติดต่อ อบต. เทศบาล หรือผู้นำชุมชน เพื่อให้ช่วยยืนยันสถานะผู้ประสบภัย เพราะท้องถิ่นคือด่านหน้าสำคัญที่สุดในการส่งรายชื่อ และอย่าลืมไปติดต่อธนาคารเพื่อผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อย

สุดท้ายต้องระวังอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมที่แชร์ลิงก์ชวนเชื่อว่าแจกเงินทุกครัวเรือน เพราะภาครัฐเคยออกมาเตือนแล้วว่าข้อความลักษณะนั้นไม่เป็นความจริง

ข้อมูลจาก : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

