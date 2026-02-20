ข่าว

หมอนก เตือน ไอติม พริษฐ์ รีบขูดหินปูนระวังฟันหลุด ชาวเน็ตฉะปมบูลลี่?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 11:46 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 11:48 น.
266

หมอนก บิ๊กบราเธอร์ โพสต์เตือนโฆษกพรรคประชาชนเรื่องสุขภาพฟัน ด้านชาวเน็ตเตือนระวังเรื่องการวิจารณ์รูปลักษณ์ส่วนบุคคลที่อาจเข้าข่ายหมิ่นประมาท

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 กนกรัตน์ เทโวขัติ หรือ หมอนก บิ๊กบราเธอร์ ทันตแพทย์สาว ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึง นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม โฆษกพรรคประชาชน หมอนกทำหน้าที่เป็นทันตแพทย์และแสดงความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพฟันของไอติมหลังจากเธอเห็นความผิดปกติบางอย่าง

“ในฐานะที่เป็นหมอฟันเราแนะนำให้คุณไอติมไปขูดหินปูนด่วนนะคะ…”

หมอนกระบุว่าเธออยากแนะนำให้ไอติมไปขูดหินปูนอย่างเร่งด่วน หมอนกสังเกตเห็นว่าฟันหน้าด้านล่างของไอติมเริ่มมีอาการของโรคเหงือก เธอเตือนว่าหากปล่อยทิ้งไว้ฟันซี่ดังกล่าวจะโยกและหลุดออกในอนาคต หมอนกยืนยันว่าเธอโพสต์เรื่องนี้เพราะความเป็นห่วงในฐานะหมอฟันคนหนึ่ง

“…ฟันหน้าล่างที่ 1 กำลังเป็นโรคเหงือกแล้วก็อนาคตจะโยกแล้วหลุดค่ะด้วยความเป็นห่วง”

หมอนกเตือนไอติม
FB/Kanokrat

หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความเห็นวิจารณ์การกระทำของหมอนก หลายคนมองว่าพฤติกรรมนี้เข้าข่ายการบูลลี่และประจานรูปลักษณ์ของผู้อื่น ชาวเน็ตตั้งคำถามถึงจรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ ผู้แสดงความเห็นรายหนึ่งระบุว่าการโพสต์ลักษณะนี้ทำให้คนไข้รู้สึกไม่สบายใจและไม่มีใครอยากมาหาหมอที่เอาเรื่องคนไข้มาโพสต์ในพื้นที่สาธารณะ

“รียกว่าเป็นการบูลลี่ และประจานคนอื่นไปในตัวนะคะ แบบนี้สมควรแล้วหรือคะ คนเป็นหมอด้วย แล้วถ้าเป็นคนไข้ของคุณหมอแล้วเจอการโพสแบบนี้ไม่มีใครโอเคหรอกค่ะ”

หมอนกชี้แจงกลับความเห็นของชาวเน็ตว่าไอติมเป็นบุคคลสาธารณะและเขาไม่ใช่คนไข้ของเธอ

“เค้าเป็นบุคคลสาธารณะไม่ใช่คนไข้ค่ะ”

อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตยังคงเตือนเรื่องความเสี่ยงทางกฎหมายเกี่ยวกับการวิจารณ์รูปลักษณ์ส่วนตัว หรือ Body Shaming มีผู้ให้ข้อมูลว่าศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาเรื่องการวิจารณ์เรื่องส่วนตัวที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

แม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงแต่ผู้โพสต์ยังมีความผิดฐานหมิ่นประมาท นอกจากนี้การฟ้องร้องบุคคลที่มีชื่อเสียงอาจนำไปสู่การเรียกค่าเสียหายมูลค่าสูงตามตำแหน่งหน้าที่

“เป็นบุคคลสาธารณะ วิจารณ์ ‘งาน’ ได้ค่ะ แต่กฎหมายไม่คุ้มครองการวิจารณ์ ‘รูปลักษณ์ส่วนตัว’ (Body Shaming) ครับ ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาออกมาแล้วว่า ต่อให้เป็นเรื่องจริง แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ก็ผิดหมิ่นประมาทอยู่ดี คำว่าบุคคลสาธารณะนี่แหละที่น่ากลัว เพราะเวลาเขาฟ้องเรียกค่าเสียหาย เขาเรียกตาม ‘ชื่อเสียงและตำแหน่ง’ ของเขา ซึ่งมูลค่าสูงมาก”

ชาวเน็ตยังคงเตือนเรื่องความเสี่ยงทางกฎหมายเกี่ยวกับการวิจารณ์รูปลักษณ์ส่วนตัว หรือ Body Shaming
FB/Kanokrat
FB/Kanokrat
FB/Kanokrat
FB/Kanokrat

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

