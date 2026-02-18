ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” มองเลือกตั้ง หมิ่นเหม่ว่า “โมฆะ” สั่งเตรียมพร้อมหากเลือกตั้งใหม่

เผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 14:06 น.
ธรรมนัส มองเลือกตั้ง หมิ่นเหม่ว่า โมฆะ หาก กกต. ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างโปร่งใส สั่งเตรียมพร้อมหากต้องเลือกตั้งใหม่

อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์เลือกตั้งปี 69 ที่ตอนนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ กกต. รวมไปถึงการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสว่า จากการติดตามและปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ตนมีความกังวลใจเรื่องการรับรองผลการเลือกตั้งมากกว่าการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลเสียอีก

ร.อ.ธรรมนัสบอกต่อว่า สถานการณ์ในขณะนี้มีความหมิ่นเหม่ว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ หาก กกต. ไม่สามารถบริหารจัดการให้โปร่งใสและชัดเจนจนการเลือกตั้งถูกประกาศเป็น “โมฆะ” จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างความโกลาหลให้ประเทศอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามตนได้เรียก น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรค เข้าหารือเพื่อเตรียมแผนรองรับหากต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ยันพรรคกล้าธรรมพร้อมชนทุกสถานการณ์

ส่วนที่ กกต. มีมติสั่งให้นับคะแนนใหม่ในพื้นที่ จ.พะเยา เขต 1 ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของตนนั้น ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า ไม่มีเรื่องต้องกังวล มองว่าเป็นเรื่องดีเพราะจากการพูดคุยภายใน หากมีการตรวจนับคะแนนใหม่ในหลายเขตอย่างเป็นธรรม พรรคกล้าธรรมอาจจะได้ สส. เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ ได้นัดประชุมว่าที่ สส. ทั้ง 58 คน เพื่อกำชับไม่ให้ทำอะไรที่หมิ่นเหม่ต่อกฎหมายเลือกตั้งในระหว่างที่ผลยังไม่เป็นทางการ

สำหรับประเด็นที่หลายคนจับตามอง กรณีนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม เดินทางไปพบกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่จังหวัดสงขลา เมื่อวานนี้ (17 ก.พ.) ร.อ.ธรรมนัส เผยว่า ได้สอบถามข้อเท็จจริงจากนางนฤมลแล้ว และได้รับคำยืนยันว่าการพบปะดังกล่าวเป็นเรื่องปกติ ไม่มีการทำข้อตกลงลับหลังอย่างที่หลายฝ่ายคาดเดา พร้อมทิ้งท้ายด้วยประโยคเด็ดสยบข่าวร้าวว่า “ไม่มีอะไรในกอไผ่ มีแต่หน่อไม้” เพื่อยืนยันว่าความสัมพันธ์ในซีกที่จะร่วมรัฐบาลยังคงมั่นคงดี

