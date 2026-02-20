ข่าวการเมือง

พรรคประชาชาติ ส่ง 5 สส. ร่วมสนับสนุน อนุทิน นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี

พรรคประชาชาติ ส่ง 5 สส. ร่วมสนับสนุน อนุทิน นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ทำให้ปัจจุบันสูตรจัดตั้งรัฐบาลของนายอนุทินอยู่ที่ 291 เสียง

นาย ไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย ให้การต้อนรับแกนนำและว่าที่ สส.พรรคประชาชาติ นำโดย ซูการ์โน มะทา เลขาธิการพรรค และว่าที่ สส.ยะลา เขต 2 รวม 4 ว่าที่ สส.จากพื้นที่ยะลาและนราธิวาส ได้ร่วมตั้งโต๊ะแถลงว่า สส.พรรคประชาชาติ จำนวน 5 เสียง มีจุดยืนร่วมสนับสนุนพรรครัฐบาล

นายไชยชนก เปิดเผยว่าขั้นตอนหลังจากนี้ต้องรอการรับรองผลจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ครบถ้วนตามกฎหมายต่อไป

ขณะที่นายซูการ์โน มะทา กล่าวว่า มติดังกล่าวเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชาติ ทั้ง 5 เสียง พร้อมปฏิบัติตามมติพรรคและสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาล โดยระบุว่าที่ผ่านมา พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง ทำหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตามบทบาท และคดีต่าง ๆ เช่น ประเด็นเขากระโดงและคดีฮั้ว สว. อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้ว เปรียบการเมืองเหมือนการแข่งขันกีฬา เมื่อเกมจบสามารถกลับมาเป็นเพื่อนได้ พร้อมย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำคัญ

ซูการ์โนยังระบุว่า ในระบอบประชาธิปไตยต้องยึดเสียงข้างมากของประชาชน พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด จึงเห็นว่าเป็นความเหมาะสมที่จะสนับสนุนให้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล พร้อมยืนยันว่าการทำงานในสภาจะยึดวินัยพรรคเป็นหลัก หากมติใดขัดต่อหลักศาสนาอิสลามจะต้องมีการหารือภายในพรรคก่อน

ทั้งนี้เสียงของรัฐบาลในขณะนี้สามารถรวบรวมได้แล้ว 291 เสียง ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย 193 เสียง, พรรคเพื่อไทย 74 เสียง, พรรคพลังประชารัฐ 5 เสียง, พรรคเศรษฐกิจ 3 เสียง, พรรคเพื่อชาติไทย 2 เสียง, พรรคไทยสร้างไทย อีก 2 เสียง , พรรคใหม่ 1 เสียง, พรรครวมใจไทย 1 เสียง, พรรคไทยทรัพย์ทวี 1 เสียง, พรรครวมพลังประชาชน 1 เสียง, พรรคมิติใหม่ 1 เสียง, พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 เสียง และ พรรคทางเลือกใหม่ 1 เสียง และล่าสุด พรรคประชาชาติ อีก 5 เสียง

