“วิโรจน์” เล่านิทานสอนใจ โชคดีที่ถูกหักหลัง เพื่อนโทรมาปรับทุกข์กลางดึก
วิโรจน์ เล่านิทานสอนใจ ให้มองอีกมุมว่าโชคดีที่ถูกหักหลัง หลังเพื่อนโทรมาปรับทุกข์กลางดึก อธิบายเพราะจับได้ว่าเขาทรยศ
นาย วิโรจน์ ลักขณาอดิศร แกนนำพรรคประชาชน และอดีต สส. พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เมื่อวานนี้กลางดึก มีเพื่อนโทรศัพท์มาปรับทุกข์กับผม ว่าบริษัทของเขาเจอลูกน้องคนสนิททรยศหักหลัง ฟังเขาเล่าอยู่พักใหญ่ ผมก็เลยตอบไปว่า “ถือเป็นโชคดีแล้ว” เพื่อนผมเลยถามผมกลับมาว่า “โชคดียังไงวะ แสดงว่ามึงไม่เคยเจอคนใกล้ตัวทรยศหักหลังล่ะสิ?”
ผมเลยตอบกลับไปว่า “อยู่มาจนป่านนี้ จะไม่เคยเจอคนเนรคุณหักหลังได้ยังไง จะไม่เข้าใจถึงความเจ็บปวด และความผิดหวังได้ยังไง เพราะที่ผ่านมาเราก็ช่วยเหลือ และสนับสนุนคนๆ นั้นทุกอย่าง แต่สุดท้ายมา “จับได้” ว่าถูกคนๆ นั้นเนรคุณหักหลัง หลอกใช้หาผลประโยชน์ มันโคตรเซ็งเลย ทำไมจะไม่รู้”
แต่คีย์เวิร์ดที่บอกว่า “โชคดี” มันอยู่ตรงคำว่า “จับได้” นี่ล่ะ เพราะคนที่เขาทรยศหักหลังเรา นี่เขาไม่ได้เพิ่งมาทำนะเขาต้องวางแผนไตร่ตรอง และลักลอบทำมานานแล้ว เพียงแต่เราไม่รู้ และยังจับไม่ได้เท่านั้นเอง และคนที่เขาทรยศหักหลังเราแล้วอย่าไปคิดว่าเขาจะเลิกทำ ไม่มีทาง มีแต่จะถลำลึกไปเรื่อยๆ เงินที่เคยแอบเม้มไป ก็มีแต่จะเม้มเพิ่มขึ้น ที่เคยเอาชื่อไปแอบอ้างหาผลประโยชน์ ก็มีแต่จะทำเพิ่มขึ้น ถ้าเราจับไม่ได้ในวันนี้ ตัวเราก็จะหลงไว้วางใจ และถูกหลอกใช้ไปเรื่อยๆ เผลอๆ ยังอาจจะถูกคนเหล่านั้นเอาไปด่าลับหลังว่า “โง่” อีกด้วย ชื่อเสียงที่ถูกเอาไปหาผลประโยชน์ นับวันก็มีแต่จะทำให้ความเสียหายลุกลามบานปลาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องเงินทอง และความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง คู่ค้า และคนอื่นๆ ในแวดวงที่เราคบค้าอยู่
ดังนั้นเวลาที่จับได้ว่าใครทรยศหักหลังเรา ให้ฉุกคิด และมองในอีกมุมว่าเป็นเรื่องที่โชคดีแล้ว เพราะอะไรที่ไม่ดีจะได้ยุติ และจะได้ออกไปจากตัวเราเสียที อะไรที่มันสูญเสียรั่วไหล หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ มันจะได้จบได้สิ้นกันเสียที นี่ล่ะครับ “โชคดี” ที่ผมบอกกับเพื่อนไป ก็เลยถือโอกาสเอามาเล่าสู่กันฟังครับ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “วิโรจน์” บุกโรงพัก เข้าแจ้งความเอาผิด กกต.ชลบุรี ปมพิรุธเลือกตั้ง
- “วิโรจน์” ไม่ทน ยอมรับไม่ได้ “ชูวิทย์” จับแพะชนแกะ ใส่ร้ายพรรคประชาชน
- วิโรจน์ โต้ปมถูกไล่ด่าที่ตาก ยันคนในพื้นที่ต้อนรับดี ซัดนักข่าว จงใจทำให้คนเกลียด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: