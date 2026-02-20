ข่าวดาราบันเทิงภาพยนตร์

ข่าวเศร้า อีริก เดน นักแสดง Grey’s Anatomy เสียชีวิตในวัย 53 ปี

เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 11:00 น.
อีริก เดน นักแสดง Grey’s Anatomy เสียชีวิต

วงการฮอลลีวูดสูญเสีย อีริก เดน ผู้รับบทคุณหมอ Mark Sloan เขาจากไปอย่างสงบหลังต่อสู้กับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) แฟนซีรีส์ทั่วโลกร่วมไว้อาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 วงการฮอลลีวูดสูญเสียนักแสดงฝีมือดี อีริก เดน (Eric Dane) ผู้โด่งดังจากซีรีส์ Grey’s Anatomy และ Euphoria เขาเสียชีวิตลงแล้วในวัย 53 ปี เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หลังจากเขาออกมาเปิดเผยเมื่อ 10 เดือนก่อนว่าเขาป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS)

ตัวแทนของอีริกออกแถลงการณ์ยืนยันข่าวเศร้าครั้งนี้ เดน ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายโดยมีเพื่อนสนิท ภรรยา (รีเบกกา เกย์ฮาร์ต) และลูกสาวทั้งสองคนคือ บิลลี และจอร์เจีย อยู่เคียงข้าง แถลงการณ์ระบุว่าตลอดเวลาที่เขาเผชิญกับโรค ALS เขาทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสำคัญเพื่อสร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ เขาต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นที่กำลังต่อสู้กับโรคเดียวกัน ครอบครัวขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลานี้ พร้อมขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ส่งความรักมาให้เสมอ

ประวัติ อีริก เดน เส้นทางชีวิตและผลงานสร้างชื่อในวงการบันเทิง

อีริก เดน เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากบทคุณหมอ มาร์ก สโลน หรือที่แฟนซีรีส์ Grey’s Anatomy เรียกกันติดปากว่า McSteamy ตอนแรกเขาเซ็นสัญญาเล่นเพียงตอนเดียว แต่สุดท้ายเขากลายเป็นนักแสดงหลักยาวนานถึง 6 ซีซัน เขาปรากฏตัวรวมทั้งหมด 135 ตอน ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2555

ผลงานล่าสุดของเขาคือซีรีส์ดราม่าเรื่อง Euphoria ทางช่อง HBO เขารับบทเป็น คาล จาค็อบส์ พ่อของตัวละครที่รับบทโดย เจค็อบ เอลอร์ดี เขาเพิ่งถ่ายทำซีรีส์ Euphoria ซีซัน 3 เสร็จสิ้น โดยเขาต้องนั่งวีลแชร์เข้าฉากเนื่องจากปัญหาสุขภาพ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกโชคดีที่ยังทำงานต่อได้

แซม เลวินสัน ผู้สร้างซีรีส์ Euphoria ร่วมแสดงความไว้อาลัยผ่านสื่อมวลชน เขาบอกว่าเขารู้สึกใจสลายที่ต้องสูญเสียเพื่อนรัก การได้ร่วมงานกับอีริกถือเป็นเกียรติ และครอบครัวของอีริกจะอยู่ในคำอธิษฐานของพวกเขาเสมอ

อีริกเกิดที่ซานฟรานซิสโกในปี 2515 ตอนที่เขาอายุ 7 ขวบ พ่อของเขาเสียชีวิตจากการยิงตัวเอง เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเพิ่งเข้าใจความรู้สึกสูญเสียอย่างแท้จริงเมื่อเขามีลูกของตัวเอง เขาตัดสินใจออกจากโรงเรียนมัธยมก่อนเรียนจบเพียงหนึ่งเดือน เพื่อไปเรียนการแสดงที่ลอสแอนเจลิส

เขาเริ่มงานแสดงครั้งแรกในซีรีส์ Saved by the Bell ปี 2534 จากนั้นเขามีผลงานอีกมากมาย เช่น The Wonder Years, Charmed รวมถึงภาพยนตร์ X-Men: The Last Stand, Marley & Me, Valentine’s Day, Burlesque และ Bad Boys: Ride or Die เขายังเป็นนักแสดงนำและโปรดิวเซอร์ซีรีส์ The Last Ship รวม 5 ซีซัน ก่อนจะขอพักงานในปี 2560 เพื่อรักษาอาการซึมเศร้า

FB/IMDb อีริก เดน เสีย
ภาพจาก : FB/IMDb

รู้จักโรค ALS

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา องค์กรเครือข่าย ALS เตรียมมอบรางวัลให้เขาในฐานะผู้สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคนี้ แต่เขาต้องยกเลิกการมาร่วมงานในนาทีสุดท้ายเพราะสุขภาพไม่อำนวย และใช้วิธีส่งคลิปวิดีโอแทน

โรค ALS เป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทที่ยังไม่มีวิธีรักษา ผู้ป่วยจะสูญเสียการควบคุมแขนขา การพูด การกลืน และการหายใจ โดยเฉลี่ยผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 27 เดือนหลังพบโรค แต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีชีวิตอยู่ได้นานหลายสิบปี เช่น สตีเฟน ฮอว์คิง โรคนี้เป็นที่รู้จักในอเมริกาเหนือในชื่อโรค Lou Gehrig ซึ่งตั้งชื่อตามนักเบสบอลที่ป่วยด้วยโรคนี้ในปี พ.ศ. 2482

พรรคประชาชาติ ส่ง 5 สส. ร่วมสนับสนุน อนุทิน นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี

“ธรรมนัส” ไม่ได้เลื่อนไฟล์ทเที่ยว กำหนดเดิมบินคืนนี้ หลังลือเรื่องร่วมรัฐบาล

ราคาทองวันนี้ 20 ก.พ. 69 สวิงหนัก 6 รอบก่อนเที่ยง ลุ้นแตะแนวต้านสำคัญ

รู้จัก Alysa Liu นักสเกตวัย 20 คว้าเหรียญทองโอลิมปิกให้สหรัฐฯ ในรอบ 24 ปี

การเคหะฯ ปล่อยห้องเช่า หนองบัวลำภู เริ่มต้น 1,700 บาท ช่วยคนรายได้น้อย

ด่วน! ลดโทษ “แอม ไซยาไนด์” จากประหารชีวิต เหลือจำคุกตลอดชีวิต คดีสารวัตรปู

ส่งกำลังใจ แจ็ค แฟนฉัน ล้มป่วยกะทันหัน ต้องแอดมิทรพ. แฟน ๆ แห่เป็นห่วง

พม. ชี้แจง สมาคมฌาปนกิจฯ เหมือนการทำบุญ ไม่ใช่การออมเงิน-ประกันชีวิต

“วิโรจน์” เล่านิทานสอนใจ โชคดีที่ถูกหักหลัง เพื่อนโทรมาปรับทุกข์กลางดึก

ข่าวเศร้า อีริก เดน นักแสดง Grey’s Anatomy เสียชีวิตในวัย 53 ปี

เปิ้ล ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา แจงไทม์ไลน์ สาเหตุดึง ขวัญ มาช่วยดูแลพ่อ ยันไม่หวังสมบัติ-ทำร้ายครอบครัวพ่อ

“ศรีสุวรรณ” บุก กกต. ยื่นยุบพรรคประชาชน ส่งคนร้ายคดีข่มขืนลงสมัครเลือกตั้ง

วอชด็อก ล่าตัวคนเหี้ยมจุดไฟเผา เจ้ามอลลี่ เสียชีวิต ลั่น ความตายต้องไม่สูญเปล่า

หวยสัญจร สุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69 กองสลากเตรียมออกรางวัลให้ชมฟรี

รวบหญิงเกาหลี ต้องสงสัยฆ่าผู้ชาย 2 คน ใช้ ChatGPT ช่วยวางแผนฆาตกรรม

“บอสเหิงฟาง” ขู่ชำระแค้น “กัน จอมพลัง” อ้างฮุบที่ดิน ตั้งโต๊ะหมูกระทะหน้าโรงแรม

TWA แถลงเป็นกลางทางการเมือง เคลียร์ปมสเปกเตอร์ซี ยันไม่มีค่ายล้างสมองเยาวชน

อบจ.ลำพูน กางงบปฏิทิน 1.25 ล้าน ต้นทุนฉบับละ 13 บาท ยันโปร่งใส คุ้มค่าภาษึ

สรุปไทม์ไลน์คดี “มอลลี่” สุนัขไซบีเรียนถูกจุดไฟเผา เสียชีวิตแล้วเช้านี้

ศาลตัดสิน ชายออสเตรียมีความผิด ปล่อยแฟนสาวเสียชีวิตใกล้ยอดภูเขา

วันไหว้รับเจ้ากลับจากสวรรค์ 2569 คือวันอะไร วิธีไหว้และจัดของให้ถูกต้อง เพื่อรับพรมงคลร่ำรวยตลอดปี

ไฟป่าลามไหม้ บ้านพักทหารเขมร หลังลูกน้องจุดไฟป่วนไทย ลมตีกลับวอดทั้งหลัง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร พันตรีหญิง เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

Netflix โพสต์ภาพ “ไททัน” ร่วมแซวโปสเตอร์ “ลิซ่า” อันใหม่ ททท.

เศร้า “เจ้ามอลลี่” กลับดาวหมาแล้ว ตำรวจเร่งล่าตัวคนเหี้ยมจุดไฟเผา

