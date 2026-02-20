พม. ชี้แจง สมาคมฌาปนกิจฯ เหมือนการทำบุญ ไม่ใช่การออมเงิน-ประกันชีวิต
“นัฏญา วรชินา” ผอ.กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว สค.พม. เผย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เปรียบเหมือนการทำบุญ ไม่ใช่การออมเงิน-ประกันชีวิต
นางนัฏญา วรชินา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวชี้แจง หลังจากที่มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยระบุว่า
สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ ไม่ใช่การออมเงิน และไม่ใช่ประกันชีวิต แต่โดยหลักการของสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์คือการที่พี่น้องประชาชนรวมตัวกัน โดยการช่วยเหลือสงเคราะห์สำหรับกรณีที่เสียชีวิตให้สำหรับครอบครัวหรือทายาทผู้เสียชีวิต
เพราะฉะนั้นเหมือนเราไปทำบุญ เหมือนไปงานศพ แล้วใส่ซองทำบุญ แต่จะมีกฎหมายรองรับที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่า สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนก
เพราะว่า ณ ตอนนี้ มีสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ที่ประกาศอยู่ในราชกิจจาฯ ตอนนี้ 3,839 แห่ง ซึ่งยังดำเนินการให้การดูแลพี่น้องประชาชนหรือสมาชิกในสมาคมนั้น ๆ
แต่หากประชาชนมีความกังวลใจ สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ได้ โดยอ่าเข้าไปที่ www.info.go.th ค้นหาคำว่า “กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว” และเลือกชื่อสมาคมที่เป็นสมาชิกอยู่ ก็จะขึ้นว่าสมาคมที่นเป็นสมาชิกอยู่นั้นยังถูกต้องตามกฎหมายหรือว่ายังคงดำเนินการอยู่หรือไม่
หรือหากท่านมีข้อสงสัยในการดำเนินงานของสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ สามารถโทรไปได้ที่ สายด่วน 1300 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
