พม. ชี้แจง สมาคมฌาปนกิจฯ เหมือนการทำบุญ ไม่ใช่การออมเงิน-ประกันชีวิต

พม. ชี้แจง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เปรียบเหมือนทำบุญ ไม่ใช่การออมเงิน-ประกันชีวิต

“นัฏญา วรชินา” ผอ.กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว สค.พม. เผย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เปรียบเหมือนการทำบุญ ไม่ใช่การออมเงิน-ประกันชีวิต

นางนัฏญา วรชินา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวชี้แจง หลังจากที่มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยระบุว่า

สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ ไม่ใช่การออมเงิน และไม่ใช่ประกันชีวิต แต่โดยหลักการของสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์คือการที่พี่น้องประชาชนรวมตัวกัน โดยการช่วยเหลือสงเคราะห์สำหรับกรณีที่เสียชีวิตให้สำหรับครอบครัวหรือทายาทผู้เสียชีวิต

เพราะฉะนั้นเหมือนเราไปทำบุญ เหมือนไปงานศพ แล้วใส่ซองทำบุญ แต่จะมีกฎหมายรองรับที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่า สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนก

เพราะว่า ณ ตอนนี้ มีสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ที่ประกาศอยู่ในราชกิจจาฯ ตอนนี้ 3,839 แห่ง ซึ่งยังดำเนินการให้การดูแลพี่น้องประชาชนหรือสมาชิกในสมาคมนั้น ๆ

แต่หากประชาชนมีความกังวลใจ สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ได้ โดยอ่าเข้าไปที่ www.info.go.th ค้นหาคำว่า “กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว” และเลือกชื่อสมาคมที่เป็นสมาชิกอยู่ ก็จะขึ้นว่าสมาคมที่นเป็นสมาชิกอยู่นั้นยังถูกต้องตามกฎหมายหรือว่ายังคงดำเนินการอยู่หรือไม่

หรือหากท่านมีข้อสงสัยในการดำเนินงานของสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ สามารถโทรไปได้ที่ สายด่วน 1300 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ที่มา: Thai PBS

